Las 17 series de la semana van a rebufo de 'The Last of Us', con la vuelta del joven Sheldon Cooper

Tras la locura de más de 25 títulos con los que volvimos a la normalidad hace siete días, ahora hemos de agradecer que “solo” (nótense las comillas) tengamos que dar bienvenida y cobertura a 17 lanzamientos entre el lunes 16 y el domingo 22 de enero entre cadenas y plataformas. La sobreoferta de ficción ha hecho que los números que antes ya nos parecían excesivos o al menos elevados se tomen ahora como un alivio, máxime si no hay grandes títulos que poner de relieve.

Crítica | 'The last of us', una aventura sin igual que mantiene virgen el alma del videojuego

Porque durante esta semana el protagonismo es casi absoluto para The Last of Us: la adaptación del videojuego homónimo de Naughty Dog no solo ha convencido a la crítica internacional de forma unánime (y a nuestro Javier Atienza, encargado de reseñarla para verTele), sino que ha dado números de récord para HBO Max, poniendo el listón muy alto para el resto de debuts de estos días.

Así, podemos cribar en buena medida lo que va llegando a los catálogos de streaming y cadenas. Ahí está, por ejemplo, el regreso de El joven Sheldon, el spin-off de The Big Bang Theory, con su sexta temporada en Movistar Plus+; o la serie de animación Niña del demonio, que viene con el interés que por defecto se presume a Dan Harmon (Community, Ricky & Morty) y que añade a la ecuación la voz de Aubrey Plaza, ahora en carteleras dando la réplica a Jason Statham en Operación Fortune: El gran engaño.

The Last of Us (16 de enero, HBO Max)

Así es la serie: basada en el célebre videojuego del mismo nombre, The Last of Us tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida por una pandemia. Joel (Pedro Pascal), un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey), una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.

Fantasmas T2 (16 de enero, TNT)

Así es la serie: Samantha y Jay son dos urbanitas que dan un vuelco a su vida cuando se trasladan al campo para convertir una vieja mansión que han heredado en un hotel con encanto. El único problema es que el caserón ya está habitado. Por un variopinto grupo de fantasmas, concretamente. Y lo más fascinante es que Samantha es la única persona viva que puede verlos y oírlos. En esta segunda temporada, la mansión ya está lista para empezar a recibir huéspedes. O casi, porque algunas partes de la casa se caen a trozos, algo que lógicamente no causa demasiada buena impresión entre los clientes. Además hay que añadir un pequeño detalle: los fantasmas siguen reticentes a compartir el caserón con visitantes desconocidos.

El joven Sheldon T6 (17 de enero, Movistar Plus+)

Así es la serie: el spin-off de The Big Bang Theory regresa con su sexta temporada. George sigue buscando trabajo tras dimitir como entrenador del equipo y Mary tiene dificultades para encontrar un nuevo lugar donde sentirse útil, ahora que ya no es bienvenida en la iglesia. Mientras tanto, Georgie hace lo posible para convertirse en un padre a la altura de lo que Mandy necesita, Missy trata de encontrar su lugar como adolescente y Sheldon pone a prueba un nuevo estilo en la universidad.

Manayek T2 (17 de enero, Filmin)

Así es la serie: segunda temporada de la serie policial, definida en su país de origen como la The Wire israelí. Manayek, que en la jerga de Israel significa “policía” (equivalente a la “pasma” en español), cuenta la historia de un investigador de policía veterano, Izzy Bachar, que se topa con un caso de corrupción policial en el que el principal sospechoso es su mejor amigo. A medida que avanza el caso, los dos policías se encontrarán en lados opuestos de la ley, atrapados en un despiadado juego del gato y el ratón.

Niña del demonio (18 de enero, Disney+)

Así es la serie: Trece años después de quedarse embarazada de Satanás, una reticente madre y su hija anticristo intentan llevar una vida normal en Delaware. Las dos están constantemente frustradas por fuerzas monstruosas, incluido Satanás, que ansía la custodia del alma de su hija. Dan Harmon es productor ejecutivo de esta serie de animación para adultos que cuenta con Aubrey Plaza, Lucy DeVito y Danny DeVito como Satán.

Chicago PD T10 (18 de enero, Calle 13)

Así es la serie: sigue el día a día de la Unidad de Inteligencia del departamento de policía de Chicago, que combate los delitos más graves de la ciudad. Entre ello, el crimen organizado, el tráfico de drogas y los asesinatos. En esta nueva temporada, la Unidad de Inteligencia se pondrá a prueba mientras aprende a trabajar eficazmente con un nuevo jefe de policía. Además, nuevo miembro se une a las filas del equipo de Voight: el agente Dante Torres.

Atlanta T4 (18 de enero, Disney+)

Sinopsis: La cuarta temporada de la exitosa serie estadounidense Atlanta trae de vuelta a su ciudad natal de Georgia a Earn (Donald Glover), Alfred “Paper Boi” Miles (Brian Tyree Henry), Darius (LaKeith Stanfield) y Van (Zazie Beetz). Pero la pregunta es, ¿ha cambiado Atlanta o lo han hecho ellos?

Las combatientes (19 de enero, Netflix)

Así es la serie: Francia. Septiembre de 1914. Desde hace varias semanas, los combates son encarnizados. En un pequeño pueblo del este del país galo, a pocos kilómetros de la zona alemana, cuatro mujeres se ven arrojadas al corazón del horror en plena Primera Guerra Mundial: Marguerite, una prostituta parisina tan misteriosa como extravagante, sospechosa de ser espía; Caroline, esposa de Victor Dewitt, propietario de una fábrica de automóviles, que se ha marchado al frente. Se ve propulsada a la cabeza de la empresa familiar, un reto colosal y sin precedentes para una mujer a principios de siglo; Agnès, madre superiora de un convento requisado y transformado en hospital militar. Abrumada por la afluencia de heridos, Agnès está cada vez más atormentada y se cuestiona sus opciones vitales; y Suzanne, una joven enfermera feminista buscada por asesinato.

Aquellos maravillosos 90 (19 de enero, Netflix)

Así es la serie: continuación de la mítica sitcom Aquellos maravillosos 70, que como ahora indica su nuevo nombre, salta 20 años en el tiempo para ambientarse en la década de los 90. En concreto, en 1995, donde Leia Forman, la hija de Eric (Topher Grace) y Donna (Laura Prepon), los protagonistas de la serie original, está veraneando en la casa de sus abuelos en Point Place. Allí hace buenas migas con una nueva generación de jóvenes, siempre bajo la atenta vigilancia de Kitty y la severa mirada de Red. El sexo, las drogas y el rock ’n roll nunca mueren, solo cambian de vestuario.

Blue Moon T3 (19 de enero, AMC+)

Así es la serie: A AMC+ llega el desenlace de la multimillonaria organización encubierta, formada por dos exmilitares. La nueva entrega trae consigo más acción y más intrigas en esta organización que opera bajo la más estricta opacidad. Tras los acontecimientos de la temporada 2, todo parece haber cambiado: Chloe está muerta, reemplazada por el nuevo miembro del equipo Vicky, y el siniestro agente Vincent Morel (quien informa directamente al Primer Ministro) se hace cargo de la organización. Vincent les da una misión a Milan y Vicky, mientras que Cassandra roba un ordenador que contiene información comprometida sobre el ministro de Medio Ambiente, Marc Daigneault.

Arny. Historia de una infamia (20 de enero, HBO Max)

Así es la serie: A principios de 1996 salta a la luz la investigación sobre una trama de corrupción de menores en un pub de ambiente gay de Sevilla. Durante meses, nombres de acusados van sumándose a una larga lista, produciéndose una autentica caza de brujas y un gran revuelo mediático porque entre los casi 50 imputados se encuentran famosos como Jesús Vázquez, Jorge Cadaval, Javier Gurruchaga y el juez de menores de Sevilla, Manuel Rico Lara.

La investigación es llevada a cabo en gran parte bajo secreto de sumario para proteger la identidad de los 55 menores que acusan a los inculpados. El impacto del caso hace que los medios se vuelquen con la noticia y se produzca un juicio paralelo en la sociedad. Tras la celebración del juicio, 32 de los 49 imputados serán absueltos por la justicia y declarados inocentes, ¿pero qué intereses había en involucrar a estas personas en una trama tan sórdida?, ¿y quién paga el daño causado en la vida de estos “falsos culpables”? Esta serie documental de tres episodios producida por Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) intenta dar respuesta a estas preguntas.

The Legend of Vox Machina T2 (20 de enero, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Después de salvar el reino del mal y evitar la destrucción a manos de la pareja más aterradora de Exandria, Vox Machina se enfrenta a salvar el mundo una vez más, ahora, de un siniestro grupo de dragones conocido como el Cónclave Croma. El reparto vocal de la segunda temporada volverá a estar a cargo de los miembros de Critical Role, creadores de la serie, acompañados, en intervenciones episódicas, por Henry Winkler, Lance Reddick, Alanna Ubach o Stephanie Beatriz.

Fauda T4 (20 de enero, Netflix)

Así es la serie: La cuarta temporada de Fauda llega este enero a Netflix, apenas medio año después de su lanzamiento en la cadena israelí Yes. En las nuevas entregas, Doron Kavillio (Lior Raz) ha sido expulsado de la unidad antiterrorista de las Fuerzas de Defensa de Israel tras los acontecimientos de la temporada anterior, en la que también perdió a un compañero. Fustigado por la culpa, el agente y su equipo se enfrentarán a la amenaza de militantes de Hezbollah.

Sahmaran (20 de enero, Netflix)

Así es la serie: ficción turca de corte fantástico protagonizada por Şahsu, una profesora que viaja a Adana decidida a enfrentarse a su abuelo, que abandonó a su madre hace años. Durante el trayecto se topa con los Mar, una misteriosa y peculiar comunidad que afirma descender de Shahmaran. Los miembros de raza, que creen en la leyenda de Shahmaran —uno de los grandes símbolos del amor y la sabiduría— esperan que con la llegada de Şahsu se cumpla una antigua profecía. Pero nada será igual cuando los caminos de Şahsu y Maran se crucen.

Despertar (20 de enero, Netflix)

Así es la serie: Do Jung Woo es el líder de una unidad especial de la policía nacional coreana encargada de un caso truculento: una serie de crímenes del presente que están misteriosamente relacionados con un incidente que tuvo lugar en un pueblo hace 28 años. Para ayudarles en el cometido se les une Jamie, una detective del FBI que regresa a Corea del Sur, de la que salió siendo adoptada de niña y que no recuerda nada de sus primeros años de vida, pero que será crucial para conocer lo ocurrido.

Presidente por accidente (20 de enero, Netflix)

Así es la serie: comedia cocreada, dirigida y protagonizada por el actor y rapero francés Jean-Pascal Zadi, que aquí interpreta a Stéphane Blé, un educador idealista que, sin comerlo ni beberlo, acaba siendo candidato a la presidencia de Francia.

Truth Be Told T3 (20 de enero, Apple TV+)

Así es la serie: tercera temporada de la serie protagonizada por Octavia Spencer, que suma a Gabrielle Union para esta nueva tanda de episodios. Spencer retoma su papel de Poppy Scoville, una reportera de investigación convertida en presentadora de un podcast de crímenes, para asumir un nuevo caso. Frustrada por la falta de atención de los medios hacia la desaparición de varias jóvenes negras, Poppy se une a una directora de colegio poco ortodoxa (Union) para hacer públicos los nombres de las víctimas. Y, al mismo tiempo, busca pistas que la llevan a sospechar que una red de tráfico sexual puede haberlas secuestrado.