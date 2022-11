Las 11 series de la semana cogen aire con Juan Diego Botto al volante y la vuelta de la familia Addams

Noviembre se aproxima a su fin, y con ello se reduce ligeramente el ritmo habitual de lanzamientos. Esta semana, la del lunes 21 al domingo 27, damos la bienvenida a once series, entre novedades y regresos. Y lo cierto es que esta vez no destacan grandes títulos entre ellos, lo que hace pensar en este como una semana de transición a otros grandes estrenos arremolinados en el cierre de 2022.

No deja de ser curioso que en una semana como esta, con menos tráfico, esté marcada por la salida al circuito televisivo de una serie sobre los desafíos al volante como No me gusta conducir. La nueva comedia de TNT, creada por Borja Cobeaga y protagonizada por Juan Diego Botto, se coloca en primera línea de meta, especialmente después de las buenas sensaciones generadas en su paso por festivales como el Serielizados.

La novedad patria de la semana se mide a Miércoles, el gran debut internacional con el que cuenta Netflix. Esta reimaginación de La Familia Addams, centrada en la primogénita de la familia, y con Tim Burton como reclamo detrás de las cámaras, llega convenientemente el miércoles 23, sirviendo para poner orden entre el resto de lanzamientos de la plataforma en su catálogo, cinco en total durante estos siete días: el resto de títulos con la N roja vienen de Corea, Reino Unido, Sudáfrica e India. Lo cierto es que esta semana está marcada por esta globalidad, con títulos salientes de Dinamarca e Inglaterra, dejando bajo mínimos la habitual presencia dominante de Estados Unidos.

'Cara a cara' (22 de noviembre, Filmin)

Así es la serie: Las dos temporadas de Cara a cara llegarán a España de la mano de Filmin. Aun en duelo por la muerte de su hija, Susanne recibe a un nuevo paciente en lo que parece ser una rutinaria sesión de hipnosis. Durante la sesión, el paciente se revela como un asesino en serie. La protagonista tendrá que medirse en una carrera a contrarreloj para intentar frenar un nuevo asesinato.

'Echo 3' (23 de noviembre, Apple TV+)

Así es la serie: Este thriller estadounidense protagonizado por Luke Evans está basada en la premiada serie Cuando los héroes vuelan, creada por Omri Givon e inspirada en la novela homónima de Amir Gutfreund. Ambientada en Sudamérica, Echo 3 cuenta la historia de Amber Chesborough, una joven científica brillante que es el pilar emocional de una pequeña familia estadounidense. Cuando Amber desaparece en la frontera entre Colombia y Venezuela, su hermano Bambi y su marido Prince, dos hombres con una gran experiencia militar y pasados complicados, luchan por encontrarla en un complejo drama personal con el fulminante trasfondo de una guerra secreta.

'L: Generación Q' T3 (23 de noviembre, Movistar Plus+)

Así es la serie: En los nuevos episodios de esta secuela de L, Bette Porter (Jennifer Beals) está entre una decepción devastadora o una confesión sorprendente después de que Tina (la estrella invitada Laurel Holloman) aparezca en su puerta. Mientras deciden su futuro, su hija Angie (Jordan Hull) es feliz con su nueva libertad en la universidad, pero encuentra el amor en lugares equivocados... En el bungalow, Finley (Jacqueline Toboni) regresa de rehabilitación y descubre algo sobre Sophie (Rosanny Zayas) que amenaza tanto su sobriedad como su relación. Mientras tanto, Dani (Arienne Mandi) y Micah (Leo Sheng) intentan dar pasos importantes en sus relaciones, pero el equipaje de Gigi (Sepideh Moafi) y las necesidades de Maribel (estrella invitada Jillian Mercado) ponen a prueba sus planes. Las cantantes Kehlani y Fletcher, y las actrices Rosie O'Donnell, Margaret Cho, Joanna Cassidy y Joey Lauren Adams aparecen en las nuevas entregas.

'Family Law (Casos de familia)' T2 (23 de noviembre, AXN White)

Así es la serie: Nuevas entregas de esta serie en torno a la abogada Abigail Bianchi (Jewel Staite), que tras verse puesta a prueba para ejercer su profesión después de atravesar problemas con la bebida, vuelve a trabajar en el bufete de su padre (Victor Garber). En la segunda temporada, Abigail, aún conmocionada por el descubrimiento de las continuas infidelidades de Frank, se propone conseguir justicia para una viuda endeudada cuyo marido podría haber fingido su propia muerte.

'Miércoles' (23 de noviembre, Netflix)

Así es la serie: Miércoles es una serie de misterio llena de episodios sobrenaturales, que nos presenta los años de Miércoles Addams como estudiante en la Academia Nevermore, donde intenta dominar su capacidad psíquica emergente, frustrar una monstruosa ola de asesinatos que ha aterrorizado a la ciudad, y resolver el misterio del asesinato que involucró a sus padres hace 25 años, todo mientras navega por sus nuevas y enrevesadas relaciones en Nevermore.

'El primer amor' (24 de noviembre, Netflix)

Así es la serie: Una historia de amor intergeneracional inspirada en First Love (1999) y Hatsukoi (2018), dos míticas canciones de Hikaru Utada. A finales de los noventa, dos adolescentes se enamoran por primera vez. Veinte años después, uno de los protagonistas está a punto de comprometerse, y el otro está divorciado y tiene un hijo adolescente que se está enamorando por primera vez.

'Blood, sex and royalty' (23 de noviembre, Netflix)

Así es la serie: En pleno siglo XVI, Ana Bolena se abre camino a través de las traicioneras políticas sexuales de la época hasta llegar al trono de Inglaterra. Llamada a hacer historia por su transformación de la visión del mundo de Enrique VIII, también es víctima de las expectativas de dar a luz un hijo varón y se granjea enemigos poderosos.

'No me gusta conducir' (25 de noviembre, TNT)

Así es la serie: Inspirada en la propia experiencia de Borja Cobeaga, cuenta la historia de Pablo, un profesor de universidad de 40 años algo ensimismado y gruñón obligado a sacarse el carnet de conducir. Pablo es un sabelotodo que al apuntarse a la autoescuela descubre que todavía tiene mucho que aprender. De conducir y de la vida en general. Nada más iniciar las clases, coincide con Yolanda, alumna suya en la universidad, con la que Pablo establece una curiosa relación: profesor y estudiante en la facultad, compañeros de pupitre en la autoescuela.

'Blood and water' T3 (25 de noviembre, Netflix)

Así es la serie: Netflix estrena también este viernes las nuevas entregas de esta ficción sudafricana que sigue los pasos de Puleng Khumalo, una adolescente que vive bajo la sombra de una hermana que fue raptada, ella nunca se había interesado en buscarla hasta que un día en una fiesta conoce a Fikile Bhele, una joven que sería su familiar extraviado. con otra joven, una prometedora narradora, que podría ser su hermana secuestrada al hacer. A partir de ahí, la investigación se complica para esta muchacha. Netflix no ha compartido una sinopsis como tal de la tercera temporada, más allá de un breve resumen más simbólico: “Una nueva fuerza maligna entra en las vidas de los protagonistas, cambiando sus vidas para siempre. Las amistades y los romances se pondrán a prueba, y puede que no todos logren superar los problemas y salir con vida del envite”.

'Policía: el capítulo de Bihar' (25 de noviembre, Netflix)

Así es la serie: Mientras le sigue la pista a un despiadado criminal en Bihar, un policía honrado acaba envuelto en una persecución mortal y en un dilema moral dominado por la corrupción.

'McDonalds & Dodds' T3 (27 de noviembre, Cosmo)

Así es la serie: En esta nueva temporada nuestros detectives se enfrentarán a nuevos casos en la ciudad inglesa de Bath. Una mujer aparece muerta en una tumbona a plena luz del día y a la vista de todos, un famoso piloto de Fórmula 1 es asesinado durante una parada en boxes y un importante y rico empresario de la ciudad es hallado en una tumba el Día de los Muertos… ¿Estarán a la altura McDonald y Dodds?