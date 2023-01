Atresmedia tiene lista 'Anglés: Historia de una fuga', docuserie sobre la huida del crimen de Alcàsser 30 años después

La misteriosa fuga de Antonio Anglés, el principal implicado en el crimen de las niñas de Alcásser que permanece en paradero desconocido desde 1993, inspira una nueva docuserie de Atresmedia que ya prepara su estreno, según ha sabido verTele.

Anglés: Historia de una fuga, como se llamará esta nueva serie documental de tres entregas, es el resultado de una investigación periodística que a lo largo de más de cinco años ha repasado y seguido los pasos del prófugo de la justicia y uno de los criminales más buscados por la Interpol, tras protagonizar una misteriosa huida.

Genar Martí y Jorge Saucedo, como directores de la producción, se han encargado de realizar esa pormenorizada investigación que se adaptará audiovisualmente con guion de Carlos del Hoyo y dirección de fotografía de David de Frutos.

Coincidiendo con el 30 aniversario de su fuga, y aún acusado de secuestro, violación, asesinato, inhumación ilegal y posesión ilegal de armas; la intención de Atresmedia es convertir el lanzamiento de la docuserie en un evento televisivo.

Será un original destinado a Atresplayer Premium, pero como en otras producciones también podrá verse en abierto, previsiblemente en laSexta, aunque por el momento no hay una decisión firme. Tampoco está cerrado si se lanzará en abierto solo la primera entrega (como ya pasó con Los Borbones) o si, al constar de tres, se emitirá en su totalidad.

La docuserie, producida por Atresmedia TV en colaboración con Cbmedia (grupo Secuoya), reconstruirá la huida de Antonio Anglés y contará con los principales testimonios del caso, yendo más allá hasta el presente para intentar indagar en qué fue del criminal más buscado de España, y presunto autor del delito que marcó una época en la historia negra (y televisiva) del país.

La nueva vida de su logro en 'Equipo de investigación'

Anglés: Historia de una fuga convertirá en formato docuserie un exhaustivo trabajo con el que sus mismos investigadores y directores, Genar Martí y Jorge Saucedo, ya lograron que se reabriese el caso en febrero de 2020, decisión judicial por la que les entrevistamos junto a la directora de programas de actualidad de Atresmedia, Luz Aldama.

Fue gracias a su entrega especial de Equipo de Investigación emitida en enero de 2018, en la que entrevistaron al capitán del 'City of Plymouth', el barco en el que huyó el presunto asesino en marzo de 1993. En ese reportaje hicieron que el capitán reconociese a Anglés en una foto, algo que, para su sorpresa, la policía británica no hizo en su momento y que “no se ha sabido hasta 25 años más tarde, y porque Genar hizo esa entrevista”, como nos contaron entonces. En esa entrevista había un momento clave, en el que el periodista le mostró la lista de la tripulación y le preguntó si sabía quién le había ayudado a huir, prefiriendo guardarse el secreto. Al preguntar a Martí si una vez se apagó la cámara Stevens se lo confesó, no quiso romper el off the record: “Prefiero reservármelo. Es algo que queda entre el capitán y nosotros”, pero sí que valoró: “Siempre pensamos que si a unos periodistas no lo quería decir, a la justicia tendría la obligación de decirlo. Entendemos que a un juez sí se lo tendrá que decir”.

Lo cierto es que las palabras de Kenneth Farquharson Stevens, el capitán del 'City of Plymouth', hicieron que la policía enviase al juzgado un informe, y eso se tradujo en una orden europea de investigación para solicitar la colaboración de las autoridades del Reino Unido sobre la supuesta huida en barco de Antonio Anglés.

Hace apenas un par de semanas, Miguel Ricart, el único condenado por el triple crimen de las niñas de Alcàsser, fue detenido en un 'narcopiso' de Barcelona y posteriormente puesto en libertad provisional, como recogió elDiario.es.