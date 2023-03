Estas son nuestras series favoritas del primer trimestre de 2023

Por tercer año consecutivo, los redactores y redactoras de verTele nos reunimos para seguir compartiendo cuáles han sido nuestras series favoritas trimestre a trimestre. En esta ocasión inauguramos el año 2023 seleccionando las que más nos han gustado de las estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de marzo, que será este próximo viernes. Y ese es el único requisito, ya que por lo demás sólo nos dejamos llevar por nuestro gusto y la más pura subjetividad.

Reconocemos que en esta ocasión nos duele en el alma dejar fuera a Succession, que se incluye en este trimestre por estrenar su cuarta y última temporada este mismo lunes 27 de marzo, pero sólo hemos podido ver su primer capítulo, como te contamos en nuestra crítica. Y sabemos que ha habido otras despedidas importantes como las de Atlanta y Servant. También ha habido importantes incorporaciones con sello nacional como La chica de nieve, Cristo y Rey, Pobre diablo o Nacho; pero ninguna de ellas nos ha gustado tanto como para incluirlas en este listado.

Las que sí nos han convencido han sido Ted Lasso, Extraordinary, Cardo, The last of us, Happy Valley, La Promesa, Tulsa King y The Mandalorian; que son las que nos han dejado mejor sabor de boca por los motivos que te explicamos a continuación:

'Ted Lasso' T3 (Laura Pérez)

De qué va: La serie más laureada de Apple TV+ sigue a Ted Lasso (Jason Sudeikis), un entrenador de fútbol americano que deja su vida en Kansas para cruzar el charco y ponerse a los mandos del AFC Richmond, un equipo de la Premier League que requiere sus servicios... sin tener una mínima idea del balompié. Una disparatada contratación que indigna a prensa y aficionados, obra de Rebecca Welton (Hannah Waddingham) como venganza a su exmarido, que termina dejando huella en este ficticio club londinense. En su tercera temporada, el protagonista afronta su vuelta a la máxima división inglesa en el punto de mira de un vengativo rival al que él mismo aupó.

Por qué la recomiendo: Los dos únicos episodios que Apple TV+ ha estrenado de esta nueva tanda de Ted Lasso son más que suficientes para destacarla como una de las mejores series que se han lanzado en el primer trimestre de 2023. Quien haya seguido ya las dos primeras no habrá necesitado más motivos para correr a ver cómo le va a este “vaquero” del bigote en su regreso a la Premier League. Aquellos que no se hayan acercado todavía a esta ficción deben saber que entre los 11 Premios Emmy que acumula no hay ninguno regalado y que empezar a verla puede ser una de las mejores decisiones que tomen este año, sean o no amantes del fútbol. Porque más allá de su temática, Ted Lasso es de esas series capaces de cambiar un estado de ánimo en sólo unos minutos, haciéndonos un poquito más felices y llamándonos a subirnos a esa revolución de ser mejor persona que encabeza su personaje protagonista. Como ya señaló en su crítica mi compañero Adrián Ruiz, no hay ficción actual que merezca más una prórroga.

Dónde puedo verla: En Apple TV+.

'Extraordinary' (Pedro Zárate)

De qué va: Bienvenidos a un mundo en el que todos reciben un superpoder al cumplir los 18 años. Todos menos Jen, que a sus 25 aún está esperando a recibir el suyo y siente que se está quedando atrás. Por suerte, sus compañeros de piso -Carrie, Kash y un misterioso gato callejero- la ayudan a no caer en un abismo de autocompasión. A la deriva en un mundo difícil, y armada con solo un poco de esperanza y mucha desesperación, Jen se propone encontrar (quizás) su superpoder. Entre tanto, podría descubrir la alegría de estar medianamente bien.

Por qué la recomiendo: La propuesta de Extraordinary, tan gamberra como divertida desde su magnífica primera escena, recuerda a la que lanzó Misfits en su momento. Pero mientras aquella se benefició de un contexto más propicio (hablamos de hace más de una década), la serie que aquí nos ocupa ha tenido la osadía de jugar la baza de los superpoderes -que no de los superhéroes- cuando ésta ha sido explotada hasta el hastío por parte de Marvel y DC. Sin embargo, Extraordinary resulta refrescante porque utiliza los superpoderes -o la carencia de estos- para humanizar a sus personajes y hablar, casi siempre desde el humor, de algo tan universal como la necesidad de encontrar nuestro sitio en el mundo. Un tema con el que es fácil identificarse y sobre el que la serie reflexiona a través de su mediocre, pero entrañable, protagonista.

Dónde puedo verla: En Disney+.

'Cardo' T2 (Adrián Ruiz)

De qué va: Tras los hechos acontecidos en la primera temporada [no sigas leyendo si no la has visto], Atresplayer Premium decide ahondar en la historia de María (Ana Rujas) tras cumplir su condena de tres años de cárcel. La joven, que poco a poco va recobrando su libertad, intenta recuperar el tiempo perdido en una vida en la que ya no encaja. Su pasado de excesos le acaba pasando factura y ni sus amigos, ni su familia, la ven de la misma manera. Rápidamente, María se dará cuenta de que la vida no es fácil para una exconvicta, por lo que se encomienda a la religión, y a un nuevo objetivo personal, para encontrar esa ansiada redención.

Por qué la recomiendo: Porque la que consideramos mejor serie de 2021 tiene todos los visos para colarse también entre lo más destacado en ficción nacional de este 2023 que acaba de comenzar. Ana Rujas y Claudia Costafreda rubrican con maestría una historia que nos invita a apostar por la empatía, a batallar contra nuestros prejuicios, a entender que todos la cagamos. Todo ello, abordando un drama, el de la reinserción social, desde la perspectiva más humana. Lo que le ha pasado a María le podría pasar a cualquiera, incluso a nosotros mismos. ¿Qué haríamos entonces? Quien no haya visto ya lo nuevo de Cardo está perdiendo la oportunidad de emprender un fantástico viaje en el que las licencias narrativas empleadas salpican la serie de altas dosis de drama y comedia. Por que, ¿qué si no es la vida? Drama y comedia.

Dónde puedo verla: En Atresplayer Premium.

'The last of us' (Javier Atienza)

De qué va: La historia tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel (Pedro Pascal), un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE.UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.

Por qué la recomiendo: La ficción supone el complemento perfecto para el espectador que haya jugado al videojuego desarrollado por Naughty Dog para PlayStation. No tan solo adapta el alma de la historia original, sino que la expande sorprendiendo a los conocedores de esta. Para la audiencia que todavía no se haya adentrado en este emocionante relato, debe saber que The last of us es una serie que agita al espectador, lo hace navegar por numerosas emociones, y le plantea dilemas morales importantes. Por ello, la serie no es una producción cualquiera que transcurre en un apocalipsis zombie, es una historia emocional que brilla con luz propia, donde la historia de Joel y Ellie se quedará por siempre en el corazón de los espectadores. Pedro Pascal y Bella Ramsey son el casting perfecto para esta adaptación, algo que han demostrado de manera sobresaliente. Así como también destaca la gran labor del equipo de la ficción que ha sabido trasladar el relato a la pequeña pantalla hasta el punto de conseguir un nuevo éxito más que merecido para HBO Max. Si todavía esta breve reseña no te ha convencido, puedes leer la crítica completa de la serie, y tres posturas distintas de nuestros redactores sobre la ficción.

Dónde puedo verla: En HBO Max.

'Happy Valley' T3 (Paula Hergar)

De qué va: Un turbio asesinato provoca que Catherine vuelva a tener relación con Royce, el psicópata que violó a su hija y provocó que acabara suicidándose. El suceso obliga a la sargento a reabrir una herida que no termina de cerrar, a las puertas de su jubilación y tratando de reconciliarse con la idea de que su nieto Ryan, ahora un adolescente de 16 años, quiera tener una relación diferente con su padre biológico, el propio Royce. Catherine hará lo imposible por mantenerle alejado de la influencia de Royce, desesperado por contactar con su hijo desde la prisión en la que cumple condena. Mientras, un farmacéutico local se ve envuelto en problemas cuando detienen a una vecina.

Por qué la recomiendo: El último capítulo de Happy Valley paralizó Reino Unido y se convirtió en un fenómeno de audiencia. Pero no solo por las altas cifras que cosechó (el segundo superó a la entrevista del príncipe Harry en ITV) sino por las buenas críticas tan complejas de lograr con el desenlace de una ficción. Acabar una serie no es fácil, pero el drama criminal de Sally Wainwright lo hace con toda la humanidad y brillantez esperada, en una historia que se ha dejado la piel para demostrar lo difícil que es compaginar la vida personal y la profesional cuando se trata de profesiones tan vocacionales como la de policía. Y no solo eso. Happy Valley es una de las pocas series que nos deleita con una protagonista femenina de más de 40 años (son muy escasas como ya analizamos en nuestro especial del Día de la Mujer) que demuestra que con esa edad aún tenemos cosas que contar, aún podemos salvar el mundo (aunque sea el nuestro) y hacerlo con la interpretación magistral de Sarah Lancashire.

Dónde puedo verla: En Movistar Plus+.

'La Promesa' (Gabriel Arias)

De qué va: A principios del siglo XX, el mundo está al borde del abismo, aunque existen rayos de paz que intentan aislar del conflicto. En el Palacio La Promesa, en el valle de Los Pedroches, la propiedad de los Marqueses de Luján (unos de los mayores terratenientes del país) se visten de gala para celebrar al boda del heredero de la familia, Tomás. Tras el convite, la aparición de un aeroplano, pilotado por Manuel, el hijo de los Marqueses, atrae la atención de todos los invitados al estrellarse. Antes de ser consumido por las llamas, Manuel consigue ser salvado por Jana, una misteriosa muchacha. El Marqués le ofrece una cantidad económica pero ella solo quiere trabajar en La Promesa, para averiguar la verdad sobre el asesinato de su madre y descubrir el paradero de su hermano.

Por qué la recomiendo: Dejando a un lado su calidad como producto de ficción, el valor de La Promesa está en lo que ha conseguido para La 1. Gracias a ella, la cadena pública ha mejorado mucho sus datos de audiencia en la franja de la sobremesa, donde antes, con los últimos coletazos de Servir y proteger, tuvo serios problemas para superar el 7% de cuota de pantalla. La serie de Bambú Producciones ronda el 10% y libra cada tarde una ajustada batalla con la telenovela de Antena 3 Amar es para siempre. Con un reparto encabezado por Ana Garcés, Eva Martín, Manuel Regueiro, Arturo Sancho, María Castro, Antonio Velázquez, Andrea del Río y Joaquín Climent, La Promesa se ha instalado con éxito en la pequeña pantalla y ya figura como uno de los formatos diarios más competitivos de TVE junto a El Cazador y Aquí la Tierra.

Dónde puedo verla: En La 1 de TVE y RTVE Play.

'Tulsa King' (Lorenzo Ayuso)

De qué va: Después de pasar 25 años en prisión, el miembro de la mafia italoamericana Dwight “El General” Manfredi es exiliado por su jefe a la zona rural de Oklahoma para ampliar sus operaciones. Cuando sospecha que los suyos trabajan en su contra, poco a poco va formando su banda.

Por qué la recomiendo: Por resultar un vehículo perfecto para Stallone con el que arribar al medio televisivo, uno al que apenas se había aproximado en sus cincuenta años de carrera. En el segundo episodio, Dwight ya rehúsa adaptarse al estilo de vestir del Oeste que le recomienda su sastre, manteniéndose firme en sus formas (algo ensanchadas ya, por la edad, y aun así inalcanzables para cualquier otro más joven) y a sus convicciones, por más que esté fuera de lugar. En el fondo, Manfredi está fuera del tiempo, como en muchos aspectos el propio Sly, que se instala en los dominios del todopoderoso Taylor Sheridan tras haber sido exiliado de una saga, Rocky, que fue suya. Lejos de achantarse, el polivalente actor y director está formidable como fuerza centrípeta alrededor de la que gira todo lo demás: amenazante cuando toca, y toca a menudo, y más gracioso que nunca (o al menos, desde la muy reivindicable Una bala en la cabeza, otra con un alter ego fuera de lugar). Tulsa King es una serie siempre consciente de su lugar en el tiempo. No lo pierdan y acérquense a sus dominios.

Dónde puedo verla: En SkyShowtime.

'The Mandalorian' T3 (Marcos Méndez)

De qué va: La mejor serie del universo Star Wars, y de hecho el mejor producto de ficción desde que la factoría Disney se hizo con Lucasfilm, sigue el viaje por la galaxia del mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) junto a su inseparable Grogu (el en un principio llamado Baby Yoda). Tras los acontecimientos de la segunda temporada, en los que el protagonista acabó priorizando su relación con su pequeño protegido por encima de seguir el credo de Mandalor, esta tercera temporada arranca con el bagaje de lo sucedido en El libro de Boba Fett, y con “Mando” dispuesto a redimirse y buscar su perdón.

Por qué la recomiendo: Porque, aunque apenas ha lanzado la mitad de los ocho capítulos de su tercera temporada, The Mandalorian sigue demostrando que es el mejor producto audiovisual de Star Wars construido por Disney. Y eso, para un fan de la saga, es mucho decir. Pero también porque los no-fans de Star Wars pueden seguirla y disfrutar de un maravilloso western galáctico que juega con el humor de Grogu (sí, no hay personaje más 'cuqui' e irresistible en la televisión actual), con la acción de Din Djarin, con la emotividad de su relación, con la aventura diferente en cada episodio, y con otros muchos géneros y motivaciones. The Mandalorian es la mejor serie de Star Wars, pero sobre todo es una muy buena serie. Que el prejuicio a favor o en contra de la saga no te impida disfrutarla.

Dónde puedo verla: En Disney+.