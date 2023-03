El final de 'Tierra amarga' en Antena 3: 47 minutos de capítulo para tres días

El final de Tierra amarga se está estirando como un chicle en Antena 3. La cadena anunció a mediados de enero que el serial turco que protagoniza Hilal Altınbilek –que comenzó a emitirse en julio de 2021– estaba llegando a su desenlace, pero han pasado casi dos meses y sigue en pantalla.

Entretanto llegó Pecado original, la ficción que estaba (y está) llamada a sustituirle. Para que ambas pudieran emitirse juntas en la sobremesa, Antena 3 tuvo que hacer malabares. El objetivo era emitir dos series donde antes se emitía solo una. ¿Solución?: acortar al mínimo la duración de Tierra amarga.

El 17 de febrero, en solitario, el capítulo de Tierra amarga duró una hora; el 20 de febrero, compartiendo franja con Pecado original, solo estuvo en pantalla 18 minutos (de 18:30 a 19:00 con corte publicitario incluido).

Ambas series conviven en la sobremesa de Antena 3 desde el pasado 20 de febrero, aunque lo hacen con una duración muy desigual. Esto ha permitido posponer el final de Tierra amarga, pero también ha provocado una situación bastante insólita que probablemente haya despistado a muchos espectadores.

Tal y como ha podido comprobar verTele, al drama de Züleyha y Yilmaz solo le faltan 47 minutos para concluir, sin embargo, todavía tiene tres días de emisión por delante. Antena 3 ha anunciado que la serie va a acabar esta semana, y en su programación oficial consta que emitirá un nuevo capítulo el viernes 10 de marzo. Si todo sale según lo previsto, ese será su último día.

Por lo tanto, siguiendo la estrategia de las últimas semanas, los tres episodios finales de Tierra amarga se tendrán que repartir estos 47 minutos de metraje, así que cada una de las entregas durará un cuarto de hora.

La cadena de Atresmedia ha conseguido estirar el desenlace del exitoso serial y lo ha utilizado para que su público se enganche a Pecado original, pero el resultado es bastante sorprendente y ha trastocado por completo el hilo argumental de la serie.

En el capítulo de este miércoles, Vahap se entera del encarcelamiento de su hermano

Ender dice a Lal, la expareja de Alihan, que él está saliendo con su ayudante. Zeynep está frustrada porque no sabe lo que hace Yildiz en su trabajo. La hermana de Alihan le vuelve a suplicar que no esté con Zeynep. Sinan dice a Zehra que ha vuelto a Estambul y quiere verla. Halit dice a Zeynep que no ha tenido nada con su hermana y que ella no es el motivo de su divorcio. Culpa a Ender de lo sucedido. Zeynep organiza un desayuno para que su hermana y Alihan se conozcan.

En el capítulo de este jueves, Fikret y Zeynep celebran su boda

Toda Çukurova da sus bendiciones a los recién casados, que se encuentran muy felices, hasta que Vahap aparece en medio del baile buscando venganza.