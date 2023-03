Francis Lorenzo lamenta la estrategia de TVE con 'La caza: Guadiana': “Hoy no es el día más acertado para estrenar”

Francis Lorenzo se ha pronunciado sobre el inminente estreno de La Caza. Guadiana, que supone la tercera entrega de la franquicia de misterio tras las previas Monteperdido y Tramuntana. TVE emite dos episodios este jueves a partir de las 22:00 horas, y el intérprete considera que no es el mejor día para ello.

“Nosotros hacemos los productos y luego no depende de nosotros su emisión. Es una pena, hoy por ejemplo no es el día más acertado para estrenar contra el especial de Pasapalabra”, admite en una entrevista para TVienes con motivo del lanzamiento.

“Obviamente, no me gustaría que fuese hoy con esa competencia, pero ahí no tengo nada que opinar. El producto está en manos de ellos. No me parece acertado, pero qué puedo decir yo”, añade después.

“Es una serie de la que me siento muy orgulloso de participar”

Lorenzo habla también de su vuelta a la serie. Hay que recordar que su personaje murió en la primera temporada, pero regresa gracias a que Guadiana transcurre en dos líneas temporales: una en 2010, con la narración del primer caso de la teniente Campos, con él estará presente; y otra en 2022, cuando dicho caso se reabre.

“Habíamos hecho ya toda una historia y es volver a nuestro principio. Veremos cómo habíamos empezado. Tiene un algo de sentimental que está muy bien. A lo largo de la temporada habrá varios flashbacks, que van contando un poco como ella se acuerda de sus inicios”, explica el intérprete.

Respecto al reencuentro con Megan Montaner admite que “es un placer”, y que su compañera “es una extraordinaria actriz, y una persona estupenda y descomunal”. “Para mí fue un regalo volver a encontrármela porque está haciendo un personaje que es maravilloso”, confiesa el actor, a quien le gustaría volver en un futuro a esta marca. “Es una serie muy bien producida, dirigida e interpretada”.

Además, hace referencia a lo que está ocurriendo con las dos primeras entregas en Netflix: “Acaban de estrenar las dos primeras temporadas y casi sin anunciarlo somos ya la quinta serie más vista. Con esto ves que es una serie muy bien construida y que cuenta algo que a la gente le atrae”. “Es una serie de la que me siento muy orgulloso de participar”, declara.