George R.R. Martin critica los dragones de 'Juego de Tronos' y alaba los de 'La casa del dragón'

La casa del dragón, que finalizó su primera temporada el 24 de octubre en HBO Max, dejó a los fans con ganas de más. Pero la emisión de su segunda temporada se hará de rogar, y es posible que no vea la luz hasta 2024. No obstante, Ryan Condal, uno de los showrunners de la ficción, ha querido adelantar algo que los espectadores podrán ver en la continuación.

El CEO de HBO confirma que la temporada 2 de 'La casa del dragón' se hará de rogar

Más

El productor de la serie precuela de Juego de Tronos ha desvelado un dato que alegrará a los fans, e incluso al propio George R.R. Martin, aunque dará mucho más trabajo al equipo de efectos visuales, quienes tendrán que crear cinco nuevos dragones de cara a la próxima tanda de capítulos. La segunda temporada añadirá cinco nuevas criaturas para el gusto de sus espectadores, y ha desvelado que su producción comenzará “pronto”.

Esta noticia adelantada por Deadline se une a las recientes declaraciones de George R.R. Martin que tuvieron lugar este martes en el FYC (“For Your Consideration”), un evento organizado por HBO Max, donde el escritor alabó las criaturas de la precuela. “Tenían personalidad”, dijo tras criticar a los dragones de Juego de Tronos diciendo que le “parecían todos iguales”. “Cobraron vida. Fue muy satisfactorio para mí”, añadió el escritor continuando con la alabanza.

George R.R. Martin lamentó no haber podido pasar mucho tiempo en el set

Estos no se podrán ver hasta 2024, posiblemente finales de año, cuando se espera que se estrene la nueva entrega. Casey Bloys, CEO de contenidos de HBO, admitió que se hará de rogar debido a que su “filosofía es que un buen guion es la prioridad número número uno. No lo estoy haciendo [producir spin-offs] en base a querer uno o dos al año. Quiero hacerlo basándome en los guiones que nos entusiasman”.

Asimismo, George R.R. Martin asegura que su libro Fuego y sangre tan solo es un esquema para la serie, algo que ha aprovechado para destacar la gran labor de los realizadores de la serie: “Es un libro de historia imaginario”, dijo, tras lo que añadió: “En Fuego y sangre, se afirma que la reina Emma Arryn muere al dar a luz y el hijo muere [dentro de una hora]. No hay nada acerca de que sea la escena de parto más horrenda jamás vista en la televisión. Ese es todo el trabajo de Condal y sus escritores”.

En la misma línea, el escritor ha alabado las “cosas raras” que suceden en la serie, y lo “genial” que la ha encontrado. Sin embargo, lamenta no haber podido pasar mucho tiempo en el set de rodaje, donde se comenta que el actor Rhys Ifans no paraba de hacer reir a sus compañeros. “Lamentablemente, no estuve allí para nada de esta diversión”, dijo, tras lo que explicó el porqué: “Estaba en Santa Fe trabajando en mi próxima novela”.