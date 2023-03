'Grease', 'The Bear', 'Sweet Tooth' y 'Ellas dan el golpe' traen novedades (y una noticia agridulce)

Si este miércoles ha sido un día cargado de novedades para la ficción española, desde el extranjero llegan también algunos anuncios importantes en relación a cuatro series destacadas.

Por un lado, SkyShowtime ha confirmado la fecha de estreno de Grease: Rise of the Pink Ladies; FX ha lanzado el tráiler de la segunda temporada de The Bear, que se estrenará a mediados de año; Netflix ha anunciado cuándo se estrenarán los nuevos capítulos de Sweet Tooth; y Ellas dan el golpe se despedirá del público con una segunda temporada en Amazon Prime Video.

El spin-off de 'Grease' llega a SkyShowtime

Con 10 capítulos en su haber, la serie estadounidense Grease: Rise of the Pink Ladies, spin-off de la película que protagonizaron John Travolta y Olivia Newton en 1978, se estrenará en SkyShowtime el 7 de abril. La plataforma lanzará un nuevo episodio cada viernes.

La serie musical se desarrolla en 1954, cuatro años antes de la película original, antes de que reinara el rock and roll y de que los T-Birds fueran los más populares del instituto. Es entonces cuando cuatro chicas, hartas de ser las marginadas, se atreven a divertirse en sus propios términos, provocando un pánico moral que cambiará Rydell High para siempre.

La serie está protagonizada por Marisa Davila como Jane, Cheyenne Isabel Wells como Olivia, Ari Notartomaso como Cynthia, Tricia Fukuhara como Nancy, Shanel Bailey como Hazel, Madison Thompson como Susan, Johnathan Nieves como Richie, Jason Schmidt como Buddy, Maxwell Whittington-Cooper como Wally y Jackie Hoffman como la subdirectora McGee.

El spin-off de Grease ha sido escrito y dirigido por Annabel Oakes (Atypical) y cuenta con la producción ejecutiva de Marty Bowen, Wyck Godfrey, Adam Fishbach y Alethea Jones, Erik Feig y Samie Kim Falvey.

Primeras imágenes (y fecha de estreno) de la temporada 2 de 'Sweet Tooth'

La segunda temporada de Sweet Tooth se estrenará en Netflix el 27 de abril. La serie del Niño ciervo –al que interpreta el joven actor Christian Convery– vuelve a la plataforma casi dos años después de que se lanzaran los primeros capítulos.

Han trascendido muy pocos detalles sobre las nuevas tramas, así que los fans de la serie tendrán que saciar su curiosidad con las únicas imágenes que se han publicado hasta el momento.

El momento de retomar la lucha por la libertad de Gus ha llegado 🦷 La segunda temporada de #SweetTooth llega el 27 de abril. pic.twitter.com/rFIeatgIwU — Netflix España (@NetflixES) 14 de marzo de 2023

Tráiler de la segunda temporada de 'The Bear'

Por otra parte, la cadena FX ha lanzado el tráiler de la segunda temporada de The Bear, que en España se podrá ver a través de Disney+.

“No es una reapertura. Es un renacimiento”, dice este primer avance en el que se anuncia que los nuevos capítulos llegarán en junio.

La segunda temporada de The Bear –creada por Christopher Storer– tendrán 10 episodios (dos más que la primera) y se centrará en la apertura del nuevo restaurante de su protagonista, al que interpreta Jeremy Allen White.

'Ellas dan el golpe'... pero el último golpe

Buenas y malas noticias para los fans de Ellas dan el golpe, la serie de Amazon Prime Video sobre la liga de béisbol femenina All-American de la Segunda Guerra Mundial.

La comedia que protagonizan Abbi Jacobson y Will Graham –que se estrenó en agosto de 2022– volverá con una segunda temporada, pero –he aquí la mala noticia– no tendrá más recorrido, informa The Hoolywood Reporter.

Este es el resultado de las negociaciones entre el equipo de la serie y la productora Sony Pictures Television, que han pactado una última temporada compuesta por cuatro episodios, la mitad de los que tuvo en su estreno.