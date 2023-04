Un guionista de '4 estrellas' pone en entredicho sus créditos: “Adivinad quién no ha escrito ni una sola línea”

El estreno de 4 estrellas ha dejado buenas sensaciones a TVE, con el prometedor dato en su estreno en simulcast antes de pasar al access prime time diario. Ahora bien, de la emisión del primer episodio trasciende también una polémica relativa al reconocimiento al equipo creativo responsable de armar la serie.

El guionista Borja González Santaolalla, conocido por haber estado detrás de películas como Way Down y series como #Luimelia o Amar es para siempre, tomaba la palabra en Twitter para señalar un detalle de los créditos del primer episodio. “Adivinad cuál de estos nombres no ha escrito ni una sola línea de diálogo”, preguntaba adjuntando una captura en la que figuraban los guionistas, escaletista y dialoguista de la entrega emitida por La 1.

En sucesivos tuits, añadía: “Por no hablar de que los dos capítulos emitidos hoy los escribimos Ángel Turlán y yo. Que por otro lado, somos quienes escribimos la biblia y el piloto”, comentaba en otro mensaje en la red social, junto a otro fotograma de la serie, donde aparecían acreditados compartiendo la responsabilidad de la idea original tanto ellos dos como Daniel Écija.

Aunque sin mencionar expresamente a nadie en su texto, se puede conjeturar que alude a la participación real del veterano productor ejecutivo y fundador de Good Mood sobre el trabajo de escritura. Por otro lado, señalaba la incoherencia de los créditos, pues González Santaolalla no aparece entre los cuatro nombres a los que se acredita como guionistas del episodio 1.

“Solo si escribes puedes ser guionista. Si das notas, eres otra cosa”

El guionista, a quien los fans del terror también recordarán por su celebrado papel del cámara Atún en [·Rec] 3: Génesis, utilizaba este detalle para reflexionar sobre una práctica, esta, “habitual” extendida en el audiovisual español. “Conviene que se sepa. Solo si escribes puedes ser creador. Solo si escribes puedes ser guionista. Si das notas, opinas o exiges cambios, eres otra cosa. Si no tendrías que salir también en el departamento de vestuario, maquillaje, arte o montaje...”

Adivinad cual de estos nombres no ha escrito ni una sola línea de diálogo. pic.twitter.com/xUFQhmaOwb — Borja Glez. Santaolalla (@glezsantaolalla) 23 de abril de 2023

Que por otro lado, somos quienes escribimos la biblia y el piloto. pic.twitter.com/VoqRWPzZDf — Borja Glez. Santaolalla (@glezsantaolalla) 23 de abril de 2023

La publicación original ha dado pie a numerosas interacciones, de creativos televisivos, que enfatizan en la idea que plantea Santaolalla. También ha servido para que desde el sindicato ALMA Guionistas se recalque el mismo mensaje del escritor: “Os recordamos que escribir es escribir. Lo demás puede ser hablar, conversar, departir, debatir, discutir, disentir, proferir, analizar, deliberar, estudiar, razonar, refutar, rebatir, contradecir, proponer, sugerir, demandar, solicitar, ordenar, imponer, conducir, cuestionar… Todo esto puede ocurrir dentro de una sala de guion, pero la escritura sólo la debería firmar el que escribe.”

En su momento, en 2020, el sindicato publicó el sistema consensuado para guiones de ficción y entretenimiento, “acorde con los usos habituales en Europa y USA”, accesible desde este enlace, recordando el “uso responsable del crédito 'Creado por'” en las producciones y pedían “no ser cómplices” de estas situaciones a cadenas, plataformas y medios.

Impugnar, regañar, objetar, instar, negar, aprobar, afirmar, animar, alentar, aplaudir, afianzar, apuntalar, reforzar, avalar, sostener, empujar… Incluso, llorar.



Todo esto puede ocurrir dentro de una sala de guión, pero la escritura sólo la debería firmar el que escribe. — ALMA GUIONISTAS (@almaguionistas) 24 de abril de 2023

Así desglosó los créditos RTVE antes del estreno

Hay que indicar que en la ficha técnica facilitada a la prensa con motivo del estreno de 4 estrellas, Daniel Écija (creador de series como Los Serrano, Águila Roja, Médico de familia y Los hombres de Paco, por citar solo algunas) figura solo en calidad de productor ejecutivo. Ahora bien, en dicha información no se especifica al creador o creadores de la serie producida por Good Mood.

La dirección argumental está atribuida a Ángel Turlán, la coordinación de escaletas a Tirso Conde y la de diálogos a Aitor Santos. El equipo completo de guionistas los incluye a los tres y a Maite Pérez, Mario Albelo, Paco de Campos, Juan Salvador, Denis López, Diego Soto, David Muñoz, Ana Boyero, Eva Baeza, Nuria Cabello, Bea Esos, Ángela Obón, Beatriz Arias, Raquel Martín, Diana Rojo y el mencionado González Santaolalla.