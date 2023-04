Hallan muerta a los 26 años a Jung Chae-yul, actriz de la serie de Netflix 'Zombie Detective'

Jung Chae-yul falleció este martes a los 26 años de edad. La joven actriz surcoreana que intentaba encontrar su hueco en el mundo de la interpretación, y que es conocida internacionalmente por la serie distribuida por Netflix, Zombie Detective, fue encontrada muerta en su casa.

SERIES | Las 14 series de la semana van por última vez a 'El Pueblo' y se despiden de 'La maravillosa señora Maisel'

Más

No se han revelado detalles sobre la causa de la muerte, pero la noticia ha sido confirmada por su agencia, Management S, a través de un comunicado del que se ha hecho eco Variety.

“La actriz Chae-yul nos ha dejado el 11 de abril de 2023. Rezamos para que Chae-yul, quien siempre se tomó en serio su carrera como actriz, pueda descansar en paz en un lugar cálido”, comienza diciendo el comunicado. “Os solicitamos encarecidamente que se abstenga de escribir artículos especulativos o difundir rumores”, concluye el anuncio con el siguiente mensaje para los medios de comunicación. Han señalado también que el funeral de la joven se llevará a cabo en un ambiente privado, bajo petición propia de la familia.

Carrera profesional

Actualmente, Jung Chae-yul se encontraba grabando Wedding Impossible, una serie coreana que adaptaba una novela web en la que una actriz lleva a cabo un matrimonio falso con un hombre homosexual. El rodaje de la producción comenzó en febrero.

La actriz es conocida internacionalmente por Zombie Detective, una ficción distribuida por Netflix que consta de 24 capítulos y que fue estrenada por el servicio de streaming en 2020, en la que “un zombie sin recuerdos de su pasado asume la identidad de un detective privado para desentrañar los secretos y misterios en torno a su existencia”. La ficción no se encuentra disponible en estos momentos en España.

Su primera aparición fue con 20 años en el reality de moda y supervivencia Devil's Runway, en el año 2016. Su salto a la gran pantalla llegó con la película corana de 2018 Deep. También es reconocida por dar vida a un personaje secundario de I Have Not Done My Best Yet.