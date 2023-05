HBO asegura que 'La casa del dragón' tendrá “al menos” cuatro temporadas, y aclara el estado de otros spin-offs

La segunda temporada de La casa del dragón está en pleno rodaje, con parada en Cáceres. Y aunque ya ha trascendido que tendrá menos capítulos y que su estreno se hará de rogar, ahora sabemos que HBO recompensará a sus seguidores con un recorrido largo para este spin-off de Juego de Tronos.

Francesca Orsi, directora de series dramáticas en la compañía estadounidense, ha confirmado que la ficción tendrá al menos cuatro temporadas. Ha sido en una entrevista a Deadline en la que ha hablado de otros asuntos como el final de Succession que ha tenido lugar este mismo lunes, como recogemos en este otro artículo.

La directiva ha respondido a las especulaciones que hablan de un número de temporadas definido para La casa del dragón. Y aunque rehúsa dar una cifra concreta, deja claro que la franquicia tiene futuro por delante.

“Es algo que todavía está en discusión. Ryan [Condal] y George [R.R. Martin] - los creadores- van a reunirse cuando termine la huelga de guionistas para averiguar en qué punto terminarán la serie. ¿Serán cuatro temporadas? Ahora mismo no creo que sean menos de cuatro, pero podrían ser más. Ya veremos”, declara al mencionado medio internacional.

En marcha la temporada 2, con un ojo en la tercera

En la misma entrevista, Orsi explica los motivos por los que la segunda temporada ha visto reducido su número de capítulos de los diez iniciales, a los ocho que finalmente tendrá: “Estábamos desarrollándola y nos dimos cuenta de que estábamos estancados a mitad de la temporada”, comienza diciendo.

Es por ello que “nos pareció un arco emocional más riguroso para nuestros personajes si comprimíamos la temporada. Y eso también marca cómo podemos arrancar la temporada 3”, añade. Respecto a esa tercera tanda, afirma que el plan es pegarla más a la segunda, “pero eso no se ha resuelto oficialmente todavía”.

El estado de otros tres spin-offs de 'Juego de Tronos'

Además, la directiva ha aprovechado para actualizar el estado de los futuros spin-offs de Juego de Tronos, de los que sólo hay uno confirmado oficialmente: la precuela A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, que aquí se conocerá como El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante, y que estará basada en las novelas centradas en Dunk & Egg.

Sobre este proyecto, que fue anunciado por HBO Max el pasado mes de abril, explica que tardarán menos tiempo en ponerla en pie dado que al no haber dragones, habrá menos efectos visuales. Y además, confirma que por el momento el plan es que tenga tres temporadas, basadas cada una en una novela: “Por supuesto nos gustaría ir más allá, y George sigue pensando en las novelas que todavía quiere escribir, pero en este momento tenemos el ojo puesto en tres temporadas”.

Respecto a la rumoreada precuela centrada en Aegon Targaryen, confirma que es un proyecto “muy incipiente”, y acerca de la de Jon Snow, afirma que tampoco tiene el ok definitivo: “Estamos trabajando profundamente con los guionistas para darle forma y ver si tiene luz verde, pero en este momento no hay ninguna determinación”.