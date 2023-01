HBO Max presume del récord de 'The last of us' que le sitúa sobre 'La casa del dragón' y 'Juego de tronos'

The last of us prosigue su emisión conquistando a la audiencia de HBO Max. Tras un estreno satisfactorio de su primer capítulo, el segundo episodio rompe récords, y consigue algo que ni La casa del dragón, ni Juego de tronos lograron en su día.

'The last of us' 1x02 inicia la aventura en solitario tras un 'repugnante' y 'desgarrador' desenlace

Más

La ficción que adapta el famoso juego de PlayStation, desarrollado por Naughty Dogs, ha estrenado su segunda entrega en Estados Unidos con 5,7 millones de espectadores pendientes de la continuación a través de HBO Max y transmisiones lineales. Unos datos que superan a los obtenidos con su primer episodio, 4,7 millones, lo que supone un aumento de un 22% de la audiencia.

Como ha informado Deadline, estos datos son el mayor incremento en toda la historia de HBO Max del número de espectadores en la segunda semana de emisión de una serie original.

Además, desde su debut, el primer episodio ha aumentado hasta cuatro veces la audiencia de su estreno, llegando a rondar los 18 millones de espectadores. HBO Max advirtió que la audiencia del día del estreno es cerca de un 20% o 40% de la que luego consigue el episodio estando disponible bajo demanda. El aumento de las visualizaciones ya roza el 400%.

La buena acogida de la serie es un hecho, y está trayendo muchas alegrías a la plataforma de streaming que parece haber dado con una nueva gallina de los huevos de oro. Un aumento de la audiencia que cabe ver si se sigue manteniendo en la emisión de su tercera entrega.