HBO Max sorprende con una docuserie sobre Doña Sofía, con testimonios del creador de 'The Crown' y Bárbara Rey

HBO Max ha sorprendido al anunciar el próximo estreno de una nueva serie documental sobre la figura de Doña Sofía, bajo el título Sofía y la vida real.

HBO Max anuncia 'Time Zone', un formato inspirado en los videojuegos y presentado por la streamer Cristinini

Más

Se trata de una producción de cuatro episodios que cuenta como directores con David Trueba acompañado por su colaborador Jordi Ferrerons como director. Ambos repiten así las funciones de Sagrada familia, docuserie sobre el clan Pujol-Ferrusola inicialmente desarrollada para Discovery+, y que tras la absorción de Warner para crear Warner Bros Discovery engrosó el catálogo de HBO Max, además de emitirse el primer episodio, en abierto, en DMax.

Ahora, este Sofía y la vida real será uno de los reclamos del próximo mes en el catálogo de la plataforma, a la que llegará el viernes 23 de junio.

Lavinia Audiovisual es la productora del proyecto, del que trascendieron detalles allá por noviembre de 2021, en El Español, antes de tener cadena asignada. No había habido más detalles desde entonces de este trabajo, que no tiene relación alguna con la ficción que prepara Beta Fiction Spain sobre la emérita, a partir de las biografías de Pilar Eyre (La soledad de la Reina) y Pilar Urbano (La Reina muy de cerca), y del que no se ha vuelto a tener detalles desde noviembre.

El propósito de 'Sofía y la vida real'

En Sofía y la vida real, se abordará “el rol histórico y la percepción pública de Sofía de Grecia” a la que se define como “un personaje siempre supeditado a alguien más: hija de rey, hermana de heredero que nunca llegaría al trono, esposa de rey, madre de rey, abuela de futura reina”.

Trueba y Ferrerons buscan dar la “realidad completa” de Sofía, a través de esta docuserie que se adentra “en ocho décadas de historia” a través de un personaje que se considera decisivo para entender “la evolución de las monarquías europeas modernas”; “la cohesión y la pervivencia de la casa real española con su ascendente, su autoridad y su profesionalidad puertas adentro de su familia”; y, puertas afuera, “para el mantenimiento de la popularidad de la monarquía en un momento tan crítico como el actual”.

Desde la proclamación de su esposo como heredero de Franco hasta la entronización de su hijo Felipe como rey, al exilio de su familia griega hasta la escapada de Juan Carlos a los Emiratos Árabes, pasando por la publicación detallada de las incesantes infidelidades de su esposo, de sus escándalos económicos y financieros y con el debate de fondo sobre la continuidad de la monarquía. Todo ello formará parte, se previene, de la docuserie, donde se pondrá el valor “determinante” en la preparación de su nieta Leonor para su acceso a la Corona. “Porque el futuro de la monarquía en España también pasa por la reina emérita”.

Bárbara Rey y el creador de 'The Crown' dan testimonio de Sofía

La docuserie cuenta con una extensa lista de testimonios, de personalidades de todo pelaje, para tratar de resolver los “interrogantes” sobre Sofía. Entre los avanzados por la plataforma, casi medio centenar, están las periodistas Pilar Eyre y Pilar Urbano, así como Jaime Peñafiel, el historiador Paul Preston, Arturo Pérez-Reverte, el historiador Paul Preston, y los expresidentes del gobierno Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

Además, hay cuatro nombres particularmente llamativos: el de la exmodelo y exnovia de Felipe VI Eva Sannum; el de Pablo Iglesias, en calidad de exvicepresidente del Gobierno; el de Peter Morgan, creador de The Crown, y el de Bárbara Rey, en cuya docuserie Una vida Bárbara y en el biopic Cristo y Rey, ambos de Atresmedia, se abordó su relación con Juan Carlos I.

Intervenciones incluidas de 'Sofía y la vida real'