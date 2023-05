'Hermanos' dejó al borde de la muerte a otro personaje, que ya sufrió hace poco un duro revés

Aviso, spoilers: la siguiente noticia desvela parte de lo ocurrido en el capítulo de 'Hermanos' emitido el martes 9 de mayo.

La tragedia vuelve a volar sobre Hermanos. La serie turca de Antena 3 acostumbra a poner a sus personajes al límite. Incluso al borde de la muerte, en muchos casos. Y el capítulo de este martes en Antena 3 no fue una excepción. Más bien lo contrario: la reafirmación de que cualquier personaje, por bien que esté en apariencia, es susceptible de verse en serio peligro en un abrir y cerrar de ojos.

Este martes, como decimos, la ficción otomana volvió a hacer de las suyas en el tramo final del capítulo, que como muchos otros antes, dejó una imagen de lo más impactante. Una que obtendrá respuesta la próxima semana. Una respuesta que, de ser negativa, podría suponer el adiós de uno de los principales rostros de la serie.

(A partir de aquí, spoilers)

El protagonista de la nueva tragedia de Hermanos es nada menos que Akif, al que los guionistas no han dado un respiro en los últimos capítulos. A finales de abril, el padre de Doruk dijo adiós entre lágrimas a Kaan, su hijo ilegítimo, que falleció por un infortunio. Y a la semana siguiente se casó con Suzan, aunque la alegría que vivió entonces desapareció por completo tras los acontecimientos ocurridos este martes.

Akif, movido por su enorme avaricia, decidió invertir todo su dinero en un negocio que le garantizaba, a priori, grandes beneficios. Su fortuna dependía de que un barco llegara a su destino, de ahí que no se despegara de la tablet para seguir en tiempo real su viaje por mar. De hecho, tan contento estaba Akif por lo que estaba por venir que ni Nebahat, su exmujer, pudo alterar la felicidad que sentía a pesar de que le echara en cara que, por su culpa, le habían timado con el crédito que Ayla y ella habían pedido para un negocio de cremas.

Sin embargo, la suerte de Akif empezó a torcerse cuando el barco se quedó sin señal. “He invertido millones, he invertido millones de dólares. Estoy trayendo hierro por barco, pero no hay señal”, contó, alarmado y desesperado, a su exmujer antes de hacer una llamada para saber qué estaba ocurriendo. La respuesta fue demoledora: “Señor Akif, lamentablemente no se ha podido contactar con la tripulación. Me dicen que debido a una fuerte tormenta es posible que el barco haya zozobrado y se haya hundido”.

Estas palabras cayeron como un jarro de agua fría sobre Akif, que estaba a punto de quedarse completamente arruinado. “Me encuentro mal. Me encuentro mal. Hundido. Millones. Millones”, dijo antes desplomarse repentinamente contra el suelo. Nebahat, asustada, pidió ayuda a gritos. ¿Sobrevivirá Akif a este infarto? La respuesta, la próxima semana.