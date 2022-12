La historia de Podemos se convertirá en serie de ficción con la productora de 'Velvet' y 'Fariña'

Podemos salta a la ficción. Bambú Producciones trabaja en el desarrollo de un proyecto de serie sobre el partido progresista. El sorprendente proyecto, creado por Ramón Campos y Gema R. Neira, se prepara para “una de las plataformas internacionales que se encuentran en nuestro país”.

Nosotros Podemos es el nombre de este proyecto, que narrará los acontecimientos que llevaron a la creación del partido que revolucionó el panorama político español. En fase aún de desarrollo, se trabaja de forma activa en ella con vistas a estrenarla en 2023, antes de que tenga lugar el décimo aniversario de la fundación de la formación (esta se creó oficialmente a comienzos de 2014).

Aún sin casting decidido

Por el momento, no hay actores seleccionados para dar vida a Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa y demás protagonistas de la creación de esta formación, que vino a encauzar los ánimos del movimiento del 15M. “Con un casting todavía por decidir, la serie pretende contar con un estilo realista, cercano al del gran éxito Fariña, todo lo que sucedió tanto en lo político como en lo humano entre aquel grupo de idealistas que soñaron con cambiar el mundo”, indica la productora en una nota oficial sobre esta producción.

“Con Nosotros Podemos pretendemos contar los diez años de vida de Podemos desde su origen hasta el momento actual al tiempo que contamos una parte de la historia de España que todavía no se ha tocado en la ficción”, declara Campos.

Contada con “perspectiva emocional y humana”

La serie se describe de la siguiente manera por parte de Bambú: “Es una crónica del ascenso y la caída de uno de los movimientos políticos más importantes de la historia de la democracia española. Pero sobre todo es la historia de un grupo de amigos que soñó con cambiar las cosas y de cómo el sistema acabó destruyéndolos. De cómo somos capaces de destrozar a nuestros seres más queridos con tal de seguir persiguiendo un sueño”.

Todo ello será contado desde un perspectiva “emocional y humana”, de forma que se consiga “un acercamiento emocional a la política, en el que lo primero siempre será la relación de los miembros del grupo”, prosigue el texto oficial.

“¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo pudo convertirse un grupo de profesores e intelectuales en la tercera fuerza más votada del país? ¿Cómo se asalta la Moncloa en apenas seis años? La respuesta es siempre la misma. Contando con que habrá muchas bajas por el camino y entre ellas la más importante: la amistad”, resume la clave dramática.

Bambú, con experiencia en la ficción sobre hechos reales

Para codificar la historia reciente de la política española según los registros dramáticos, Bambú Producciones hará valer su experiencia con otras destacadas recreaciones históricas. Ahí está Fariña, sobre el mundo del narcotráfico en Galicia, a partir del libro homónimo de Nacho Carretero, para Atresmedia; y En el Corredor de la Muerte, sobre el caso de Pablo Ibar, para Movistar Plus+. Todo ello sin perder de vista sus incursiones en el documental, con ejemplos como El Caso Alcàsser y 800 metros.

Aunque no especifican aún la plataforma con la que se han ligado para armar este Nosotros Podemos, lo cierto es la compañía ha establecido lazos con el grueso de las streamers que operan en España. De hecho, suya es la primera serie española de Netflix, Las chicas del cable; y la de Apple TV+, Now & Then. Entre sus más recientes producciones se cuenta también Un asunto privado para Prime Video.