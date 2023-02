Hugh Laurie se pasa a Apple TV+ como estrella de una serie israelí

Hugh Laurie no aminora su actividad televisiva. El eterno doctor House es el fichaje estelar de Teherán, el thriller de espionaje de nacionalidad israelí de Apple TV+, para su tercera temporada. Así lo ha anunciado la compañía este miércoles, confirmando que la producción de las nuevas entregas ya ha comenzado.

Creada por Moshe Zonder (guionista de Fauda), Dana Eden y Maor Kohn, y dirigida por Daniel Syrkin, narra la historia de Tamar Rabinyan, una espía del Mosad que se infiltra en una arriesgada misión en Teherán que pondrá en peligro su vida y la de sus seres queridos. Niv Sultan es la protagonista de este título, acompañada por Shaun Toub y Shila Ommi.

Laurie en el papel de Eric Peterson, un inspector nuclear sudafricano. Su fichaje da empaque a la ficción, que ya contó con otra estrella anglosajona en su reparto en la anterior temporada: Glenn Close.

Laurie acumula proyectos en HBO, Netflix y Apple TV+

Laurie se mantiene bien ocupado en televisión desde hace años, encadenando proyectos de muy diversa naturaleza. Desde que concluyese su guardia televisiva como el doctor Gregory House, allá por 2012, ha encadenado títulos como la serie Chance, la miniserie El infiltrado o su participación recurrente en Veep.

Entre sus últimos créditos se cuentan las miniseries británicas Roadkill y Agatha Christie: ¿Por qué no le preguntan a Evans?, así como la comedia de HBO Avenue 5, con dos temporadas en su haber. En el horizonte tiene también otra miniserie, All the Light We Cannot See, cuyo lanzamiento se espera para este 2023 en Netflix.