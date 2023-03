Jenna Ortega se despacha contra los guiones de 'Miércoles' y asegura que los cambió: “No tenía ningún sentido”

Pocas veces se ha visto a un actor pronunciarse públicamente con tanta dureza sobre uno de sus proyectos como Jenna Ortega, protagonista de Miércoles, ha hablado acerca de su papel en la serie de Netflix. “No tenía ningún sentido”, ha llegado a decir sobre tramas y líneas de diálogo que ha interpretado en el que ha sido el rol más exitoso de su carrera, y del que prepara una nueva temporada.

La actriz, que ha alcanzado popularidad mundial tras dar vida a la icónica hija de Morticia y Gómez Addams, se ha sincerado como nunca sobre cómo vivió el rodaje de la primera tanda de capítulos, que se ha situado en el podio de las series más vistas de la historia de Netflix.

“Nunca he tenido que ponerme tan firme en un plató. Todo lo que Miércoles hace, todo lo que tuve que interpretar, no tenía ningún sentido para el personaje”, ha declarado recientemente en el podcast Armchair Expert with Dax Shepard, en el que ha desvelado que cambió líneas completas de diálogo sin consultar con los guionistas llegando a tener un comportamiento “poco profesional”, como recoge TV Line.

“Que formase parte de un triángulo amoroso no tenía sentido. Había una frase sobre un vestido que tenía que llevar para un baile del colegio que decía: 'Oh, Dios. Me encanta. Ugh, no puedo creer que haya dicho eso. Me odio a mí misma', y tuve que decir que no iba a decirlo”, ha explicado, entrando en detalles.

“No puedes no tener un arco emocional”

Jenna Ortega recuerda que sus decisiones fueron a espaldas del equipo de guion, y hace autocrítica: “Tendría que haber ido a explicarles por qué no podía hacer y decir ciertas cosas”. “Me volví muy protectora con mi personaje”, dice, al tiempo que explica que los cambios los realizó para asegurarse de la credibilidad del personaje.

“No puedes protagonizar una historia y no tener un arco emocional, porque entonces se vuelve aburrido y a nadie le gusta. Cuando eres pequeño y dices cosas muy morbosas u ofensivas es divertido y entrañable, pero luego te conviertes en un adolescente y es desagradable. No hay tanta excusa”, agrega la intérprete de Miércoles.

En la misma entrevista, Ortega confiesa que no es capaz de ver sus actuaciones y que “no hubo ninguna escena en la que me fuera a casa y dijera: vale, debería estar bien”. “Ahora mucha gente me conoce por eso. No es mi momento de mayor orgullo interno, y creo que también añade un nivel extra de inseguridad y estrés. Finalmente estoy recibiendo ofertas en estos proyectos que quiero, pero no quiero ser conocida específicamente por eso”.

Por último, la actriz cuenta que antes de recibir todos los guiones, pensó que Miércoles “iba a ser mucho más oscura” de lo que resultó ser. “Cuando leí la serie completa me di cuenta de que era para público más joven. No sabía cuál iba a ser el tono o cómo sonaría la partitura”.