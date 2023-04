John Stamos hizo que despidieran a las bebés Olsen de 'Padres forzosos' porque “no paraban de llorar”

John Stamos ha revelado que exigió el despido de las hermanas Olsen, Mary-Kate y Ashley, en los inicios de Padres forzosos. Es decir, cuando estas eran apenas bebés. El motivo no era otro que lloraban demasiado.

El mismo lo ha contado en una reciente aparición en el podcast Good Guys. “Estábamos haciendo una escena. Joey [Dave Coulier] estábamos cambiando a la niña. Y Danny [Bob Saget] decía, 'Cuidad a las niñas'. 'Sí, lo tenemos controlado'. Así que estábamos bajando al bebé por las escaleras, la llevábamos a la cocina y la limpiábamos con el grifo. Y se puso a gritar. Las dos se pusieron a gritar”, cuenta, en declaraciones que recoge Deadline.

“Querían estar en cualquier sitio menos en ese. Y yo también”, agrega el actor, que daba vida al roquero Jesse Katsopolis.

“Dije: 'Deshaceos de ellas'. Y se deshicieron de ellas”

“Tenían solo once meses. No hacían más que intercambiarlas, pensando: 'Esta no va a llorar'”, recuerda Stamos, recordando que las dos gemelas servían para dar vida al mismo personaje, Michelle Tanner, la hija más pequeña de Danny. “No podía soportarlo”, reconoce, y cuenta cómo acabó pidiendo que las “despidiesen”.

“Dije que esto no iba a funcionar, y lo grité como 10 veces. Dije: 'Deshaceos de ellas, no puedo trabajar así'. Y se deshicieron de ellas”. Durante un breve periodo de tiempo, añade, trajeron a dos bebés pelirrojos para suplir a las Olsen. Sin embargo, Stamos explica que “no eran atractivas” de cara a cámara: “No tenía que ver con ser pelirrojas”, matiza.

El cambio de sentir de Stamos tras unas sustitutas “terribles”

Así las cosas, tras un breve periodo de tiempo de rodaje, “algo más de un día”, Stamos cambió de sentir y pidió traer de vuelta a las Olsen, puesto que las sustitutas eran “terribles”. “Probamos a otros bebés, y no funcionaba”.

Ni que decir tiene que las Olsen acabaron convirtiéndose en estrellas por derecho propio de la serie según fueron creciendo, ganando protagonismo durante las ocho temporadas de Padres forzosos, y ascendiendo al estrellato durante finales de los noventa.