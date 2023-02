Jon Favreau revela que la cuarta temporada de 'The Mandalorian' ya está escrita

The Mandalorian comienza a calentar motores con su tercera temporada a las puertas de su estreno. El 1 de marzo es la fecha marcada en el calendario para los fans de Star Wars que esperan con ansias el lanzamiento de la nueva tanda de capítulos que se verán en Disney+. Mientras tanto, Jon Favreau alimenta las ganas y además anuncia que ya tiene escrita la cuarta temporada: “¿La temporada 4? Sí, ya la escribí”.

El creador de la serie más aclamada del universo iniciado por George Lucas ha adelantado que la tercera tanda ha estado muy trabajada: “Tenemos que saber a dónde vamos y contar una historia completamente planificada. Así que planeamos todo, Dave [Filoni] y yo. Y luego, lentamente, le damos forma a cada episodio. Lo escribí durante la posproducción, porque todo tiene que sentirse como una continuación y una historia completa”, declaró en una entrevista con el canal de televisión francés BFMTV.

En la misma línea, Jon Favreau ha revelado que la cuarta entrega de la serie tendrá en cuenta Skeleton Crew, una nueva ficción del universo Star Wars que todavía está por llegar. “Todo tiene lugar al mismo tiempo en el universo Star Wars, así que hay muchas otras cosas que debemos tener en mente, además de aquellas que hemos construido en las temporadas previas de la serie”, confesó.

“Nuestro objetivo es reunir a todos los fans de Star Wars”

Por otro lado, este martes tuvo lugar un evento organizado por Disney+ que se llevó a cabo en Madrid para poder preguntar directamente al showrunner.

En él, Favreau fue preguntado por diversas cuestiones de The Mandalorian y del universo Star Wars. El guionista y director habló sobre la importancia de las películas originales del universo para The Mandalorian: “Es como nuestra línea a seguir. Y el truco es cómo haces Star Wars incluyendo a todo el mundo sin importar cuándo nacieron, ni qué fase de Star Wars es su favorita”, comenzó explicando. “Cuando yo crecía había una especie de esnobismo con El retorno del Jedi comparándolas con las dos primeras”, prosiguió.

Además, Jon Favreau recordó que cuando salieron las precuelas “las personas más mayores decían: 'Nuestro Star Wars es mejor', y los que crecieron con las precuelas dicen que ese es su Star Wars”.

“Nuestro objetivo es reunir a todos los fans sin importar lo que les guste. Queremos que sepan que respetamos el canon, y que queremos que todos se sientan incluidos”, comentó a modo de conclusión.

“Lo más importante es la historia y los personajes”

Sobre la importancia de los VFX para hacer tan real el rejuvenecimiento de Luke Skywalker en la serie, comentó: “No hay competencia, lo más importante es la historia y los personajes”, haciendo hincapié en la relevancia de esos dos aspectos, y relegando a un segundo lugar los efectos especiales.

“La mayoría de nuestras conversaciones no son sobre tecnología, sino sobre si: '¿Esto tiene sentido en Star Wars? ¿Esto es una historia de Star Wars?'”, añadió, tras relatar que esto lo consiguen con la presencia de expertos en las precuelas y secuelas del universo creado por George Lucas. Tras ello, destacó la importancia de hacer tramas lo suficientemente elaboradas, pero a la par simples, para que las puedan entender los más jóvenes. “Nunca queremos cerrar la puerta a nuevos fans”, aclaró.

“Sobre a dónde va la tecnología he de decir que tenemos a las personas más inteligentes, y que están buscando continuamente nuevas formas de innovar. Nunca renegaremos de ser punteros en tecnología, pero Star Wars es una combinación entre lo viejo y lo nuevo”, continuó. “En Star Wars puedes tener una marioneta como Grogu, que a pesar de su alta tecnología, se sigue viendo como una marioneta. No creo que un personaje así pudiera estar en otro tipo de películas. No creo que puedas ver un personaje así en una película de Marvel”, añadió, tras lo que explicó que el universo ideado por George Lucas siempre tuvo esa relación con los disfraces, máscaras, y las marionetas.