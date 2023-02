De la Morena, sobre 'Reyes de la noche': “Sé que García movió todos los hilos para que no saliera, y logró cargársela”

En junio de 2021, verTele desveló en exclusiva que Movistar Plus+ había decidido cancelar Reyes de la noche cuando la serie ya preparaba su segunda temporada. Fue una decisión que sorprendió, puesto que la plataforma había presumido de sus resultados, y había recibido halagos de crítica y público... pero no de los “protagonistas” en los que se “inspiraba”.

Exclusiva | Movistar cancela 'Reyes de la noche', que ya preparaba su segunda temporada

Más

Este lunes 13 de febrero, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Radio, José Ramón de la Morena volvió a un estudio más de un año después de despedirse de los micrófonos de Onda Cero. Fue en la Cadena COPE, para ser entrevistado por su amigo Juanma Castaño y junto a algunos de sus excompañeros en la SER. Y de entre los muchos temas que tocaron, también estuvo la afición a ver series de De la Morena junto a su mujer.

En un momento de la charla, el periodista se refirió a los distintos formatos audiovisuales que han narrado su histórico enfrentamiento radiofónico con José María García. Alabó el podcast 'Saludos cordiales' de Radio Marca, pero al referirse a Reyes de la noche, la serie creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor para Movistar Plus+, volvió a no dejarla en buen lugar:

“La serie esa que hicieron, pues como si me dicen que ponen los Gavilanes. Porque yo no me reconocía en nada, y para García me parecía una canallada. Porque marcaban a su familia y tal... Y yo no tenía nada que ver con el tipo ese que ponían ahí. Se lo dije a los dos actores, que me parecía que eran dos buenos actores, pero los guionistas me parecieron horribles”, expresó midiendo sus palabras.

Lo más sorprendente llegó a continuación, cuando De la Morena aseguró: “Estaban haciendo la segunda parte, y sé que García movió todos los hilos para que no saliera, y logró cargársela. Pero es que me pareció horrible”, dijo, asegurando que el motivo por el que la ficción no siguió adelante con la producción de su segunda temporada fue ese.

Cuando en verTele desvelamos la cancelación inesperada, nos pusimos en contacto con el entorno de José María García, y esas mismas fuentes nos aseguraron que el periodista no había hecho nada al respecto, y que si lo hubiera hecho habría sido al principio, para intentar evitar directamente que la serie viese la luz. La versión de De la Morena, sin embargo, es muy diferente.

😱 ¡No te lo vas a creer!



🥇 Para @jrdelamorena, JOSÉ MARÍA GARCÍA es el mejor reportero deportivo de España



😜 "Ahora me permito el lujo de ser sincero"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/7EUN562WcN — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 14 de febrero de 2023

Ya dedicó un “tirón de orejas” a “los guionistas”

Durante la promoción de la ficción, sus dos protagonistas Javier Gutiérrez y Miki Esparbé acudieron a El Transistor de Onda Cero para ser entrevistados por José Ramón de la Morena, uno de los personajes en los que se “inspiraba” la serie, y que encarnaba el propio Esparbé. Y ya entonces, como recogimos, alabó su trabajo interpretativo, pero dio un tirón de orejas a “los guionistas”.

En esa misma entrevista, Javier Gutiérrez (con el acuerdo del propio José Ramón de la Morena y también de Carlos Bustillo, la mano derecha del periodista) explicó que en general al público le había gustado, pero que los que fueron protagonistas de esa guerra entre García y De la Morena la habían criticado, echándole en cara que no reflejase la realidad, cuando ciertamente la realidad sólo es el marco en el que se inspira. “No pretendemos hacer un biopic de nadie”, aseguraron los actores.

Cabe recordar que para entonces, poco después del estreno de la serie, Javier Gutiérrez ya había adelantado que estaba “muy avanzada” esa segunda temporada. La cancelación fue una sorpresa incluso para el equipo, ya que como explicamos el plan era iniciar su producción pocos meses después, y hasta los actores habían confirmado su continuidad.

Un año después, ya en julio de 2022, saltó la noticia de que Movistar Plus+ va a hacer una docuserie con José María García. Según ha sabido verTele, la producción está muy avanzada, y se estrenará este mismo año en la plataforma.