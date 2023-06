Kim Cattrall aparecerá en 'And Just Like That' tras quedar apartada de la serie secuela de 'Sexo en NY'

Las cuatro protagonistas de Sexo en Nueva York coincidirán fugazmente en And Just Like That, aunque no será un reencuentro tal y como lo desearía la audiencia.

La actriz Kim Cattrall, que se quedó fuera de la serie de HBO Max por sus desavenencias con parte del equipo, aparecerá en una de las escenas finales de la temporada 2 para retomar el papel de Samantha Jones.

Cattrall fue una de las protagonistas de Sexo en Nueva York mientras la serie se emitió entre 1998 y 2004. Unos años después, en 2016, rompió con la saga porque sintió que la tercera película no le hacía justicia a su personaje.

Aquello la enfrentó a Sarah Jessica Parker y al productor ejecutivo Michael Patrick King, que decidió no contar con ella en 2021 para la grabación de And Just Like That, el esperado reboot de Sexo en Nueva York que se quedaba definitivamente cojo sin la presencia de Samantha Jones, tal y como analizó en este artículo nuestra compañera Paula Hergar.

El cameo de Cattrall en la temporada 2 de And Just Like That, motivado por Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de Contenidos de HBO Max, cumple el deseo de los fans de Sexo en Nueva York pero no cierra la herida abierta entre ella y sus compañeros.

Así será el esperado cameo de Kim Cattrall en 'And Just Like That'

Según Variety, la escena se grabó el 22 de marzo en Nueva York sin que Cattrall tuviera que reencontrarse en el set de rodaje con Parker y King.

No hubo contacto entre ellos, según el citado medio, pero esta esperada escena de And Just Like That parece que resolverá en la ficción lo que no se ha resuelto en la vida real.

En ella, Samantha, que se ha mudado a Londres –es así como se justificó su ausencia–, mantiene una conversación telefónica con Carrie Bradshaw, el personaje de Sarah Jessica Parker. Ambas se habían comprometido a retomar la relación tras la muerte de Mr Big (Chris Noth), así que esta podría ser la segunda parte de su amistad.

La segunda temporada de And Just Like That se estrenará el 22 de junio en HBO Max, aunque habrá que esperar hasta agosto para disfrutar de la escena que pondrá en contacto virtual a Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker. Además de confirmar la participación de la actriz, la plataforma lanzó este jueves un nuevo tráiler con lo mejor de lo que está por llegar.