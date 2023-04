'La caza. Guadiana' terminó con un final marcado por la sed de venganza que sirvió para cerrar un círculo

Aviso, spoilers: esta noticia desvela lo ocurrido en el capítulo final de 'La caza. Guadiana'.

Acaba La caza: Guadiana', tras una temporada marcada por los cambios de estrategia en TVE

La 1 de TVE emitió este jueves el octavo y último capítulo de La caza. Guadiana. La tercera temporada de la serie protagonizada por Megan Montaner, Félix Gómex y Alain Hernández llegó a su fin con un episodio que resolvió las dos principales incógnitas que quedan por resolver: la identidad, definitivamente confirmada, de Duarte y los pasos a seguir por Sara (Montaner) tras descubrir la muerte de Víctor (Hernández) a manos de Alicia.

Ambas cosas empezaron a insinuarse al final del capítulo anterior, pero lo primero termina de confirmarse de una vez por todas nada más comenzar el último capítulo. Concretamente, en un flashback que nos sitúa en el año 2010. En él vemos a Alicia, en plena noche en el puerto, tras haber pasado una idílica noche con Diego. De repente llega el barco de Moisés, pero uno de sus integrantes sale disparado dispuesto a enfrentarse Alicia. Sin embargo, ésta se defiende, se tumba sobre él y le pone un cuchillo en el cuello. “Tú has venido a trabajar y eso es lo que vas a hacer”, le dice. “Suéltame. Sólo quiero irme antes de que venga Duarte”, le suplica su contrincante, a lo que Alicia responde: “Demasiado tarde, ya estás con Duarte”. Y poco después, caminando por el mismo lugar donde Alicia mataría a Víctor 12 años después, la joven saca de nuevo el cuchillo para sumar su primera víctima.

Ya en el presente, Alicia aparece por sorpresa en casa de Diego, a quien le dice que tiene dinero negro que ha ido acumulando para escapar juntos a Portugal. Éste accede, pero sus dudas van en aumento al ver que tienen a la Guardia Civil cada vez más cerca. En su huida, Diego hace una parada en la residencia de su madre, donde consigue un nuevo coche. Allí se encuentra con Rocío, que previamente ha descubierto por parte de Selva (Gómez) las intenciones de su novio. Rocío le dice a Diego que Alicia es Duarte, que le está utilizando y que lo mejor que puede hacer es entregarla. Él, sin embargo, sigue adelante en su escapada y consigue llegar al puerto junto a Alicia.

Sara, a Alicia: “No es justo que tú vivas y Víctor no”

Una vez allí, ella empieza a buscar el barco con el que pretende escapar, pero la Guardia Civil llega a la zona y Diego le dice que tienen que parar con su plan, que no pueden seguir adelante. “¿Tú alguna vez me has querido?”, le pregunta él. Ella guarda silencio para, acto seguido, sacar su cuchillo y asestarle una puñalada. Selva llega a la zona, se acerca al joven y éste le cuenta, a duras peñas por la puñalada, que Alicia va a escapar en un barco. Pero para entonces, Sara irrumpe en la zona en una lancha motora, la cual había conseguido a costa de Sonia, que pretendía huir en ella.

Sara, sin embargo, se lo impide bajo amenaza de disparo, demostrando que estaba dispuesta a todo con tal de dar caza a Alicia y vengar la muerte de Víctor. De hecho, está a punto de hacerlo en el puerto, pero finalmente acaba lanzando un par de disparos al aire para conseguir que los allí presentes huyan y ella pueda quedarse a solas con Alicia. Y así ocurre. Alicia cruza a nado la frontera con Portugal y Sara va tras ella en la susodicha lancha. Llegado el momento, se acerca a Alicia por la espalda y le asesta un fuerte golpe que deja a la joven inconsciente. Sara se la lleva a una casa abandonada.

“Yo te salvé la vida hace 12 años. Yo evité que Mario te pegara un tiro”, le dijo una vez Alicia recuperó la consciencia. Ésta le responde que no puede hacer nada, que es Guardia Civil y está en Portugal, pero Sara le contesta: “Ya no soy guardia civil. En realidad no sé muy bien quién soy. Y sí, puedo hacer lo que me dé la gana”. Y como muestra, le pega un tiro en la pierna. Alicia se retuerce de dolor mientras Sara se sincera con su situación -“puede que no esté sola, pero es que no puedo con todo este dolor”, llega a decir. También una frase, a priori, definitoria: “No es justo que tú vivas y él no [Víctor]”. Justo después se oyen tres disparos, aunque sin que se vean en pantalla.

Sara encuentra la paz donde empezó todo

Aun así, la duda sobre si Sara ha matado a Alicia queda ahí. Pero no, Sara no acaba con la vida de Alicia, pero sí la mete en la lancha y se la entrega a Selva, dando así por finalizado el caso. “No va a tener vida para cumplir todos los años que le van a caer ni dinero para pagar las indemnizaciones a sus víctimas”, le dice el sargento en una emotiva conversación, en la que cuál él le despeja las dudas que Sara tenía sobre si Víctor sabía lo mucho que le quería: “Estaba convencido de que estabas loquita por él”. “Y tenía razón”, responde Sara, visiblemente emocionada.

A continuación, Selva le pregunta a Sara qué va a hacer a partir de ahora. “Lo que él habría querido: vivir”, le responde. Y así, la tercera temporada termina, pero no en Guadiana, sino en Monteperdido, el lugar donde empezó todo. Ahí vemos a Sara en aparente paz, disfrutando del día con su hija, con Nieve y con la 'presencia' de Caridad (Beatriz Carvajal), lo que deja claro que Sara no ha terminado con sus problemas, pero que al menos ahora sabe convivir con ellos.

Este final sirve para cerrar la tercera temporada de La caza, pero eso no significa que sea un final definitivo. “Si la serie termina aquí, estoy satisfecho con el final muy claro que tenemos, pero si finalmente hay una cuarta, creo que tenemos hilos de los que tirar”, ha declarado su creador, Agustín Martínez, en una entrevista con El Confidencial sobre las claves del desenlace de Guadiana.