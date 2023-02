'La chica de nieve' arrasa en Netflix como su serie más vista a nivel mundial

La chica de nieve ya es un éxito en Netflix. La ficción, que se estrenó el pasado 27 de enero en la plataforma, ha alcanzado en su segunda semana el top 1 de series más vistas en el servicio de streaming tanto en contenido de habla no inglesa, como en el ranking mundial.

La adaptación de la novela de Javier Castillo, que ya debutó con buenos datos en el conocido top de Netflix, ha subido a la primera posición con más de 50 millones de horas vistas en la semana del 20 de enero al 5 de febrero, superando a otras como Habilidad física: 100 (31M) o la temporada 3 de La reina del sur (26M).

La serie protagonizada por Milena Smit y José Coronado también lidera el ranking general de la plataforma, con más horas vistas en la última semana que ficciones internacionales como Agencia Lockwood (39M), la temporada 2 de Ginny y Georgia (38M) y Miércoles (28M).

La chica de nieve no es la primera serie española que lidera todos los rankings de Netflix -no solo el de habla no inglesa-, pero sí una de las pocas que ha conseguido entrar en este selecto club junto a marcas como Élite o La casa de papel. Entre los éxitos 'patrios' recientes en la compañía destacan Bienvenidos a Edén, que ya prepara su temporada 2, así como Entrevías o Alba, de Telecinco y Atresmedia.

Ahora queda esperar a que la compañía anuncie oficialmente la adaptación de El juego del alma, la segunda parte de la historia de Miren, sobre la que ya hablamos con el propio Javier Castillo en esta entrevista.

Sobre 'La chica de nieve'

Cabalgata de Reyes de Málaga, 2010. Ese momento tan mágico se convierte en una pesadilla para la familia Martín cuando su hija Amaya desaparece entre la multitud. Miren, una periodista en prácticas, empieza una investigación paralela a la del inspector Millán que le hará recordar facetas de su pasado que preferiría haber olvidado. Con la ayuda de Eduardo, un colega periodista, Miren no parará hasta encontrar a la niña. ¿Dónde está Amaya Martín?

