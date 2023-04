Nuevos personajes, el hallazgo de un cuerpo y un cruel engaño: el adelanto semanal de 'La Promesa'

Se inicia una nueva semana, y eso significa nuevos episodios de La Promesa. Mientras llega el momento, TVE no hace esperar y lanza el adelanto de lo que los espectadores podrán ver a lo largo de esta semana del 10 al 14 de abril en su serial de las tardes, que desde este lunes tendrá nueva compañía con El paraíso de las señoras.

'La Promesa' agita sus tramas en TVE con la llegada de dos nuevos personajes

Lo más destacable de esta semana es la llegada de dos nuevos personajes al drama histórico. El primero en hacer acto de presencia será Gregorio, interpretado por Bruno Lastra, que se incorpora al serial este mismo lunes 10 de abril como un nuevo mayordomo. El otro debutante se estrenará en el episodio del viernes 14 y será Lorenzo (Guillermo Serrano), marido de Eugenia y cuñado de los Marqueses de Luján.

Sin embargo, hasta entonces todavía queda un poco y habrá que esperar. Por lo que RTVE ha adelantado en su web los acontecimientos semanales de los distintos episodios.

(Aviso: Spoilers)

Sinopsis del capítulo 70 - lunes 10 de abril

Jimena no parece capaz de vencer el rechazo que le produce el estado de Manuel y evita pasar tiempo con él. El duque cree que es la ocasión de apartar de allí a su hija y la va a buscar para llevársela, pero Jimena, a pesar de todo, no quiere abandonar a su prometido.

Además, la amenaza de Alonso se cumple y el nuevo mayordomo llega a La Promesa; desde el principio queda claro que no ha venido a hacer amigos. Candela y Simona embarcan a Teresa en sus pesquisas para averiguar la verdad sobre el padre Camilo. La carta que recibe María de Salvador es casi una despedida: al pobre lo han destacado a un blocao en tierra de nadie, a merced del enemigo.

Sinopsis del capítulo 71 - martes 11 de abril

Manuel ha despertado de su estado de letargo, pero, tras unos minutos de tensión, vuelve a caer inconsciente. Jimena se culpa de haber sido la causante, pero Cruz la consuela, está segura de que Manuel volverá a despertar de nuevo. Y así ocurre. Pero Manuel está muy confundido y no recuerda nada. Reconoce a sus padres, pero de Jimena solo es capaz de decir que es la esposa de su difunto hermano Tomás.

Por otra parte, el nuevo mayordomo Gregorio impone unas duras normas entre el servicio y deja casi sin atribuciones a Rómulo, al que realiza continuos desplantes en público. Rómulo contiene su rabia como puede.

El sargento Funes vuelve a La Promesa. Va a investigar la desaparición del barón. Conrado realizará interrogatorios a todos los señores y miembros del servicio. Teresa está muy nerviosa. Es la última que vio al barón antes de que partiese y sabe que va a ser una de las primeras en ser interrogada. Pía, Jana y María Fernández le dan ánimos. No ocurrirá nada si no caen en contradicciones.

Sinopsis del capítulo 72 - miércoles 12 de abril

Jimena hace ver a Cruz que la amnesia de Manuel es una oportunidad única para reconstruir sus recuerdos y hacerle creer que estaban perdidamente enamorados. Pero para ello primero deben evitar que nadie le cuente cosas sobre su pasado.

Gregorio inicia la exhaustiva búsqueda del broche de las marquesas de Luján. Y empieza por los criados, a los que la actitud del nuevo mayordomo está llevando al límite.

Las más perjudicadas por Gregorio son Candela y Simona, que deben soportar cómo les busca sustitutas delante de sus narices. Por su parte, las cocineras continúan investigando al padre Camilo, hasta el punto de preguntar a don Fermín, el párroco del pueblo, por su supuesta relación con él.

Conrado continúa con los interrogatorios por la desaparición del barón. Esta vez les toca a Catalina, Martina y Curro, pero ninguno de los tres es capaz de darle ninguna información de utilidad. Aun así, el sargento parece mucho más cerca de dar con el paradero del padre de la marquesa.

Sinopsis del capítulo 73 - jueves 13 de abril

Conrado llega con la noticia de la muerte del barón: han encontrado el cuerpo junto a su vehículo, precipitado por un barranco. Todo apunta a que ha sido un accidente. La marquesa está desolada ante la noticia.

Los marqueses deciden que Manuel no se entere, y se lo ocultan. Mientras, Jimena sigue con su trabajo de construir un pasado alternativo para Manuel, uno en el que ya no le gustaba volar y estaba muy enamorado de ella. Jana, entre tanto, desespera por no poder verlo, y más cuando le dicen que no se le puede hablar de su pasado.

Gregorio continúa con su acoso al servicio. Les obliga a planchar camisas ya planchadas, y abronca a Simona y Candela cuando descubre gracias a Petra que estaban registrando en la habitación de don Camilo. El sacerdote sigue borrando pruebas sobre su identidad: roba la carta que ha llegado a Candela desde la diócesis de León.

Sinopsis del capítulo 74 - viernes 14 de abril

Cruz insiste en que Manuel se case con Jimena a pesar de que la muerte del Barón resuelve los problemas de La Promesa. Manuel le exige a Jimena y a su madre que, a partir de ahora, sean absolutamente sinceras con él. Pide a la propia Jimena que le cuente sobre su relación, y tras escuchar sus mentiras ya no duda de su amor.

Rómulo agradece a Jana que cuidará de Manuel y le ayudara con sus ejercicios; al contrario que Gregorio, que la abronca por lo mismo. Jana quiere saber cómo ambos se enteraron, e indaga con Mauro, sin fortuna. Su intención, tras la muerte del Barón, es abandonar efectivamente La Promesa. Petra amenaza a Simona y a Candela para que dejen en paz a Camilo. Este le regala un rosario, ganándose aún más su lealtad.

Gregorio rompe la caja de música de María Fernández. Lope le confiesa a Simona que la compró él. Rómulo va a hablar con Gregorio, que parece tener una deuda pendiente con él. Cruz recela de la muerte de su padre cuando recibe una visita inesperada.