'La ruta' y 'No me gusta conducir' brillan como series en los Premios Feroz 2023

Si As bestas y Cinco lobitos fueron las películas que más brillaron en los Premios Feroz 2023, la categoría de series estuvo encabezada por otros dos títulos que sacudieron la ficción española el año pasado: La ruta y No me gusta conducir.

La Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) entregó este sábado 28 de enero sus galardones en Zaragoza con una gala emotiva y reivindicativa que no se retransmitió por televisión.

Las producciones de Atresplayer Premium y Movistar Plus+ aglutinaron la mayor parte de las estatuillas. Tres se llevó La ruta y tres se llevó No me gusta conducir.

La primera se impuso en las categorías de Mejor serie dramática, Mejor actriz protagonista (Claudia Salas) y Mejor guion (Borja Soler, Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Silvia Herreros de Tejada).

La segunda destacó como Mejor serie de comedia, Mejor actor protagonista (Juan Diego Botto) y Mejor actor de reparto (David Lorente).

De las siete categorías en las que puntuaban las series, seis fueron para La ruta y No me gusta conducir. La séptima recayó sobre Intimidad (Netflix), que se abrió paso en Mejor actriz de reparto gracias a Patricia López Arnaiz.

GANADORES DE LOS PREMIOS FEROZ 2023 EN LAS CATEGORÍAS DE SERIES

Mejor serie dramática

'¡García!' (HBO Max)

'Apagón' (Movistar Plus+)

'Intimidad' (Netflix)

'La ruta' (Atresplayer Premium)

'Rapa' (Movistar Plus+)

Mejor serie de comedia

'Autodefensa' (Filmin)

'Fácil' (Movistar Plus)

'Las de la última fila' (Netflix)

'No me gusta conducir' (TNT)

Mejor actor protagonista en una serie

Juan Diego Botto por ‘No me gusta conducir’

Luis Callejo por ‘Apagón’

Javier Cámara por ‘Rapa’

Álex García por ‘El inmortal’

Álex Monner por ‘La ruta'

Mejor actriz protagonista en una serie

Nerea Barros por ‘La novia gitana’

Itziar Ituño por ‘Intimidad’

Mónica López por ‘Rapa’

Nathalie Poza por ‘La unidad’

Claudia Salas por ‘La ruta’

Mejor actriz de reparto en una serie

Marian Álvarez por ‘La unidad’

Elisabet Casanovas por ‘La ruta’

Coria Castillo por ‘Fácil’

Patricia López Arnaiz por ‘Intimidad’

Lucía Veiga por ‘Rapa’

Leonor Watling por ‘No me gusta conducir’

Mejor actor de reparto en una serie

Jesús Carroza por ‘Apagón’

Ricardo Gómez por ‘La ruta’

Emilio Gutiérrez Caba por ‘¡García!’

David Lorente por ‘No me gusta conducir’

Vicente Romero por ‘La novia gitana’

Luis Zahera por ‘La unidad’

Mejor guion de una serie