El libro de Sergio del Molino sobre Felipe González se convertirá en serie con la productora de 'MasterChef' y 'Bosé'

Un tal González, el libro sobre Felipe González escrito por Sergio del Molino, se encamina a la televisión. Shine Iberia, responsable de MasterChef y de Bosé, ha adquirido los derechos para adaptar esta novela, publicado por Alfaguara, en forma de serie.

Ha sido el mismo autor quien, a través de sus redes sociales, ha anunciado que la obra “va a conocer varias vidas fuera del texto”, siendo la única avanzada por el momento una ficción.

“Si la cosa sale bien, la buena y exquisita gente de la productora Shine Iberia será la encargada de traducir mis palabricas a imágenes, lo cual me llena de orgullo y de tranquilidad. Detrás de este proyecto hay gente que me conoce bien, entiende a fondo mi literatura y juega a favor del libro, por lo que no podría estar más feliz ni más tranquilo”, declara el periodista y escritor madrileño, también autor de La España vacía.

Las claves de 'Un tal González'

No hay, por el momento, más detalles sobre esta producción, que gira en torno a la figura de Felipe González y su ascenso al poder en España allá por 1982. La publicación del libro coincidió con aquel primer triunfo del PSOE en unas elecciones generales, las de 1982.

Un tal González narra un momento crucial de la historia de España, la transición, siguiendo el hilo biográfico de su gran protagonista. González vertebra el relato, pero el foco está en una España que pasa en menos de una generación de la misa y el partido único a la democracia avanzada y a la completa integración en Europa. Esta es una historia documentada con testimonios de primera mano, crónicas, hemeroteca y el pulso de un narrador que ha contado como nadie la España de hoy.

Del Molino defendía al promocionar su libro que no se trataba de una biografía ni de un ensayo como tal, sino de una novela a partir de hechos reales. “Se trata de una crónica periodística muy enraizada en la realidad en la que Del Molino utiliza la primera persona con mesura”, escribió Íñigo Sáenz de Ugarte en elDiario.es con motivo de la llegada a librerías. “Es lo que podríamos llamar una hagiografía inteligente en la que los puntos oscuros del personaje no son obviados, aunque sí contextualizados para que hagan el menor daño posible. Aun así, los elogios no son invenciones producto de una atracción irresistible”.

Podemos también tendrá una serie propia

Conviene recordar que este no es el único proyecto televisivo en torno a la historia política de España que está en desarrollo. Meses atrás trascendió la intención de Bambú Producciones de poner en marcha una ficción sobre el nacimiento de Podemos, que engrosará el catálogo de “una de las plataformas internacionales que se encuentran en nuestro país” y de la que se había previsto su lanzamiento en 2023. Por el momento no hay más novedades sobre aquel proyecto, bajo el nombre Nosotros Podemos.