Llum Barrera revela que se quedó a las puertas de hacer 'Física o Química' por un rechazo en el último momento

Llum Barrera pudo formar parte del reparto de Física o Química, pero se quedó a las puertas de participar en el proyecto. Así lo ha contado ella misma durante una conversación radiofónica con Aimar Bretos en Hora 25, de Cadena Ser. La actriz ha revelado el revés profesional que fue ser rechazada en el último momento para un papel capital en la icónica serie juvenil que se emitió en Antena 3 entre 2008 y 2011.

La actriz y presentadora, que sin ir más lejos encabezó las campanadas de fin de año para IB3, hablaba en la emisora de las “miserias” tanto económicas como personales que abundan en el gremio de la interpretación. En su reflexión, subrayaba en particular los problemas a los que se encuentran las mujeres a la hora de conseguir trabajo.

“Yo no querría estar, ni siquiera tener un micro puesto en las mesas que deciden quién está y quién no está en un reparto, sea de cine, tele o incluso de teatro, pero sobre todo cine y tele, porque la imagen es una espada de Damocles que nos cae encima, sobre todo a nosotras”, advertía, y señalaba la existencia de chicas a las que se “veta” para según que proyectos. “Son cosas con las que dices: 'Qué miserables somos, ¿no?' Hombres y mujeres haciendo comentarios de esos”.

“Yo tenía ya todo hablado para ser la directora del centro”

Cuando Bretos le pidió si, sin revelar identidades, podía narrar alguna experiencia que conociese, Barrera repicaba algunos comentarios que decía haber escuchado a lo largo de los años. Por ejemplo: “Esta tiene un ojo pipa” o “Esta tiene el culo gordo, ¿cómo va a hacer ese personaje?”.

Sin embargo, para mayor claridad, revelaba un ejemplo que vivió de primera mano. Fue entonces cuando salió a colación el título del drama juvenil producido por Boomerang TV para Antena 3. “Yo tenía ya todo hablado para ser la directora del centro. Me habían propuesto las directoras de casting. Todo parecía que iba para adelante. Me había leído los tres primeros guiones”, señala.

No obstante, hubo un giro inesperado: “De repente, quien fuera responsable de Antena 3, que ni me acuerdo, dijo: '¿pero cómo va a hacer Llum Barrera de directora de un colegio?'”. Barrera dice no saber, a estas alturas, cuáles fueron los motivos para que fuese descartada con el proceso tan avanzado, aunque se inclina a pensar que se debía a que la tenían encasillada en otro tipo de roles.

“Me quedé un poco así porque fue de una semana para otra. Bueno, todo pasa porque tiene que pasar”, dice, y reconoce que este rechazo le permitió poder hacer otros proyectos. “En cosas de trabajo, cuando pasa no lo entiendes, pero con el tiempo dices 'sí, lo que sucede, conviene'”.

Hay que recordar que Nuria González fue la encargada de interpretar el papel de Clara Yanes, la directora del instituto Zurbarán, en Física o Química.