Maisie Williams ('Juego de tronos') pudo ser Ellie en la película de 'The last of us'

La actriz inglesa Maisie Williams, popular en todo el mundo por dar vida a Arya Stark en Juego de tronos, iba a tener un importante papel en la película de The last of us.

Antes de optar por la serie que se va a estrenar el 16 de enero, Sony barajó la posibilidad de rodar una película basada en el videojuego. No fue solo una idea, sino un proyecto que se maduró hasta tal punto que se barajaron algunos nombres del reparto.

Según Neil Druckmann, productor ejecutivo de la serie y director creativo del videojuego, se tenían sobre la mesa “docenas y docenas” de nombres de actores y actrices que podrían protagonizar la película dando vida a Joel y Ellie, los personajes principales de la historia apocalíptica en la que se basa el videojuego.

Encontrar una actriz que pudiera encarnar a Ellie se antojaba complicado, pues se necesitaba a una joven que pareciera “dura, vulnerable, sabia más allá de su edad y que tuviera potencial para la violencia”. Pero había un nombre que destacaba sobre los demás: el de Maisie Williams.

Druckmann quería que la actriz de Juego de tronos interpretara a la joven que sobrevive a la pandemia que convierte a los humanos en caníbales, sin embargo, se topó con algunos problemas: ¿podría Williams, de 25 años, encarnar a una chica de 14? El productor tenía serias dudas, y así se lo ha reconocido a The Hollywood Reporter.

Pero poco importaba esto cuando el largometraje se vino abajo porque Sony y HBO se aliaron para que The last of us se convirtiera en serie y no en película. Curiosamente, para el nuevo proyecto también se buceó en el reparto de Juego de tronos, del que se pescó a Bella Ramsey (19 años) para interpretar a Ellie. Por su parte, el papel de Joel se le ha encargado a Pedro Pascal.

Ramsey aparece en nueve capítulos de la serie creada por David Benioff y D. B. Weiss, en la que asumió el papel de Lyanna Mormont.