Alberto Caballero responde con ironía a Marcos de Quinto por su crítica a 'La que se avecina'

Marcos de Quinto cree que La que se avecina refuerza los estereotipos negativos sobre los empresarios. El exdiputado de Ciudadanos y exvicepresidente de Coca Cola sostiene que la serie de Telecinco ha utilizado la figura de Antonio Recio, el pescadero de Montepinar al que interpreta Jordi Sánchez, para tachar de “egoístas” e “insolidarios” a los empresarios.

“Cuando ves series como La que se avecina... ¿quién es el malo? ¡El empresario, el pescadero! Que es insolidario, es egoísta. Todos los males: sólo piensa en él, está con la pistola eléctrica, está explotando a un sudamericano. Todo lo malo lo pones al lado del empresario”, argumenta De Quinto en el podcast The News To You.

Por el contrario, dice, bien distinta es la imagen que se traslada de los políticos: “Luego tienes un personaje bueno, que es el político, que es tontorrón pero que es bienintencionado. Te vas a Aída y lo mismo”.

El exdiputado no cree que esto sea casual. “Sistemáticamente en el mundo de la creación han empezado a consolidar arquetipos para que todo la gente en su cabeza asimile a los empresarios con personajes que son egoístas. Todo esto es una creación y no sucede por accidente. Está estudiado”, sentencia.

En relación a estas palabras del que fuera congresista de Ciudadanos, el creador de La que se avecina, Alberto Caballero, se ha pronunciado en Twitter. “Marcos, Antonio Recio no es el malo. ¡Es el auténtico héroe español! No has entendido la serie”, afirma el productor, fundador de Contubernio Films: “Pobres empresarios... LQSA es una conspiración contra mí mismo”, remata con su característica ironía.