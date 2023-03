Marvel trae de vuelta a Jon Bernthal como The Punisher para acompañar a Daredevil en Disney+

El Universo Cinematográfico Marvel da la bienvenida a Jon Bernthal. El actor volverá a intrerpretar a Frank Castle, más conocido como The Punisher, en Daredevil: Born Again, la nueva serie sobre Daredevil que se prepara en Disney+, informa The Hollywood Reporter.

Se suma así a Charlie Cox y Vincent D'Onofrio, que repiten en sus papeles de Matt Murdock y Kingpin, respectivamente, en este nuevo título. Ambos fueron los primeros en ser rescatados por Marvel procedentes de las adaptaciones que Netflix había emprendido de la Casa de Ideas. Junto a Daredevil y The Punisher, hay que añadir Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y The Defenders.

'Daredevil' como puerta de acceso al MCU

La cancelación de todos los proyectos entre 2018 y 2019 coincidía con la progresiva ampliación del MCU también en televisión, dentro de Disney+. Ya cuando Daredevil fue finiquitada, Marvel se apresuró en insinuar “más aventuras” de Dan Defensor, algo que no podría ocurrir a corto plazo, debido a la cláusula del acuerdo con Netflix para la explotación de sus personajes, que impedía al estudio de Disney utilizar a los personajes durante los dos años posteriores.

Ahora bien, pasado ese plazo, en diciembre de 2021, comenzó el desembarco progresivo. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, confirmó públicamente a Charlie Cox como el Daredevil del Universo Cinematográfico Marvel poco antes de que el intérprete apareció interpretando otra vez a Matt Murdock en Spiderman: Sin vuelta a casa. Para redondear la jugada, el final de Ojo de Halcón contó con la participación del villano de Daredevil, Kingpin, de nuevo interpretado por Vincent D’Onofrio.

The Punisher, el único recuperado de la serie previa

En primavera de 2022, todas las series de Netflix/Marvel quedaron ya en poder total de Marvel, que acabó anunciando una nueva serie centrada en El Hombre sin Miedo. Serie que también contará con The Punisher. Su inclusión en la segunda temporada de Daredevil tuvo tal impacto como para acabar teniendo un spin-off propio, que gozó de dos temporadas.

Ahora se le recupera para esta nueva ficción, que comienza su rodaje este mismo mes de marzo en Nueva York. Eso sí, no se espera que se rescate a otros actores como Deborah Ann Woll y Elden Henson, que interpretaron a Karen Page y Foggy Nelson. Matt Corman y Chris Ord son los guionistas del proyecto, que llegará en algún momento de 2024, previsiblemente en primavera.

Bernthal, que acaba de protagonizar la adaptación televisiva de American Gigoló (disponible en SkyShowtime), es el cuarto actor que ha encarnado a Frank Castle. El primero fue Dolph Lundgren, en la reivindicable Vengador en 1989. Luego fue el turno de Thomas Jane en El Castigador en 2004, mientras que la secuela, Punisher 2: Zona de guerra, contó con Ray Stevenson en el papel.