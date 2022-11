Las 11 series de diciembre despiden 2022 enfrentando el poder de 'The Witcher' con los 'Machos alfa'

2022 afronta el último mes del año a nivel televisivo como nos ha acostumbrado a hacerlo: apurando al máximo el aforo de series con cabida en los 31 días del mes. Diciembre, al menos, rebaja el difícilmente asumible número de noviembre (cuando los números se dispararon a 75 referencias): esta vez, “solo” tenemos que hacer sitio a medio centenar de lanzamientos, entre debuts y regresos (amén de especiales navideños) entre el 1 y el 31 de diciembre. Todo ello, sin contar las novedades que aguarden a anunciarse durante el transcurso del mes.

Ya advertíamos al repasar los estrenos de la semana en curso que la presencia española se multiplicaba durante los primeros compases del duodécimo mes: Fácil y La última se suceden el día 1 y 2. Para seguir con el ritmo, hemos de añadir a la cosecha patria de 2022 otros títulos: Smiley, adaptación de la obra teatral homónima de Guillem Clua para Netflix (día 7); Los Protegidos: ADN, nueva etapa de Los protegidos directa a Atresplayer Premium (día 18); The Head, segunda temporada del título de misterio producido por The Mediapro Studio; y, finalmente, Machos alfa, la nueva comedia de Alberto y Laura Caballero, creadores de La que se avecina, con la que debutan en Netflix.

Por lo demás, encontramos un enemigo principal a batir a nivel internacional: la nueva encarnación de The Witcher, El origen de la sangre, una precuela con la que Netflix sigue explotando una de sus marcas más rentables. También a la plataforma vuelven dos ficciones bien distintas pero con buen acomodo entre su público: la romántica Emily en París, que alcanza ya su tercer estadio; y Alice in Borderland, con el objetivo de mantener las altas expectativas de la anterior y el buen rendimiento global de los títulos venidos de Asia en la streamer.

Las 11 series más destacadas de diciembre

1. 'Fácil' (1 de diciembre, Movistar Plus+)

Así es la serie: Después de toda una vida viviendo en distintos centros, cuatro mujeres con diversidad funcional de Barcelona viven en un piso tutelado que tiene vistas a la Barceloneta. Marga, Nati, Patri y Àngels, son cuatro mujeres buscando lo que son en un mundo que ya ha decidido lo que son sin contar con ellas. Su forma de descubrir su independencia comienza a chocar con todas las normas establecidas para ellas, unas normas que tienen que cumplir para seguir viviendo juntas en el piso.

Por qué destaca: Por tratarse de la adaptación de la novela Lectura fácil, de Cristina Morales, a cargo de Anna R. Costa. Una adaptación que ha hecho correr ríos de tinta (o scrolls de navegadores, por adecuarnos a nuestro medio de transmisión) por el enfrentamiento público entre Morales y Costa tras haber manifestado la escritora su descontento con el producto final, al que llegaba a catalogar como “nazi”. Controversias aparte, supone una nueva pica en la carrera de Costa, y su siguiente proyecto televisivo tras Arde Madrid, para el que cuenta con dos actrices tan consolidadas como Anna Castillo y Natalia de Molina, acompañadas de las debutantes en televisión Coria Castillo (nominada al Premio Feroz a la mejor interpretación femenina de reparto) y Anna Marchessi. Como complemento al estreno, también está en carteleras teatrales la adaptación escénica a cargo de Alberto San Juan.

Nuestra crítica: 'Fácil', la serie que demuestra que no solo viven tuteladas las personas con discapacidad

2. 'La última' (2 de diciembre, Disney+)

Así es la serie: Retrato generacional sobre la madurez, la lucha por abrirse camino, el amor, la complicidad y el poder de la amistad“. Se centra en Candela, una chica que trabaja en una empresa de logística mientras persigue su sueño de convertirse en cantante. Su vida cambia cuando un ejecutivo de una discográfica multinacional la escucha cantar en un bar. Esa misma noche, Candela se reencuentra con Diego, un antiguo compañero de su instituto que lucha por ser boxeador profesional.

Por qué destaca: Por ser el debut como actriz de Aitana Ocaña como actriz. La cantante, disparada al estrellato musical desde que pusiera un pie fuera de la Academia de OT, prueba suerte también como intérprete en esta ficción que no solo se beneficiará del tirón indudable de la joven artista, sino que cuenta con el atractivo adicional de emparejarla ante las cámaras con su pareja en la vida real, un Miguel Bernardeau también en plena ascendencia profesional a nivel nacional e internacional (el mes pasado estrenaba 1899, y tiene en el horizonte la nueva versión de El Zorro, para Amazon Prime Video). La productora de Cuéntame cómo pasó, Ganga, está detrás de este proyecto, a la postre creado por Joaquín Oristrell, con otro aliciente: la presencia siempre agradecida de Luis Zahera.

3. 'Slow Horses' (2 de diciembre, Apple TV+)

Así es la serie: Slow Horses adapta en su segunda temporada Leones Muertos, la segunda novela de la premiada saga de Mick Herron en torno a Jackson Lamb, interpretado aquí por Gary Oldman. En esta, se desentierran secretos de la Guerra Fría que llevaban mucho tiempo ocultos y amenazan con sembrar el caos en las calles de Londres. Cuando un enlace con delincuentes rusos toma un giro fatal, nuestros desgraciados héroes deben superar sus problemas individuales e intensificar su juego de espías para evitar un incidente catastrófico.

Por qué destaca: Por ser considerada una de las gemas del catálogo de Apple TV+, que nunca termina de adquirir la repercusión de otras grandes streamers en lo que a colocar sus grandes proyectos en la conversación pública. Slow Horses permite un perfecto acomodo para un Gary Oldman que ya ha avisado de que enfila la recta final de su carrera: de hecho, pronostica que el final de la serie será a buen seguro el de su trayectoria como actor. Afortunadamente para quienes disfrutan de su trabajo, la ficción tenía también la tercera temporada asegurada cuando arrancaron el rodaje de esta.

4. 'Smiley' (7 de diciembre, Netflix)

Así es la serie: Álex (Carlos Cuevas) acaba de tener un desengaño amoroso. Se había hecho ilusiones con un chico que, al cabo de pocas semanas, le ha hecho un ghosting de manual. Y eso no le sienta bien. Coge el teléfono y se dispone a pedir explicaciones con un mensaje de voz que tendrá consecuencias de lo más inesperadas… porque se lo acaba mandando por error a Bruno (Miki Esparbé), a quién no conoce de nada. Ese inocente primer equívoco es el primero de una cadena de acontecimientos que cambiará la vida de Álex y Bruno para siempre.

Por qué destaca: Por ser la adaptación de la obra de teatro homónima de Guillem Clua, quien ejerce de showrunner en esta versión televisiva (Marta Pahissa y David M. Porras dirigen y Minoría Absoluta produce). Definida por su autor como “la mayor historia de amor que he vivido jamás”, Smiley comenzó a representarse hace ahora 10 años en una pequeña sala de Barcelona antes de acabar dando salto a grandes teatros de la ciudad y, a partir de 2015, de pasar a Madrid. Todo un éxito internacional (con adaptaciones y montajes en distintas partes de América y Europa), esta serie LGTBI+ cuenta con dos nombres que aseguran interés: Carlos Cuevas, en un nuevo proyecto televisivo tras dar por concluída Merlí: Sapere Aude, y Miki Esparbé.

5. 'Los Protegidos: ADN' (18 de diciembre, Atresplayer Premium)

Así es la serie: Los Protegidos: A.D.N. es la continuación de Los Protegidos: El regreso. Los nuevos capítulos arrancan con la boda de Sandra y Culebra, que servirá para volver a reunir a los Castillo. En este gran día, los novios solo echarán en falta a una invitada: Rosa Ruano. Tras la celebración, la familia protagonista pondrá en marcha un arriesgado plan para encontrarla. Su búsqueda los llevará a un lugar que no esperaban...

Por qué destaca: Por ampliar aún más el universo de Los Protegidos, que volvió el año pasado tras casi una década de ausencia para alegría de sus fans. Entonces, la popular ficción de Antena 3 actualizó el estado de sus protagonistas tras el desenlace original, emitido en 2012. Y ahora, Los Protegidos: A.D.N. aprovecha lo sembrado en El regreso para llevar la historia de Mario (Antonio Garrido), Sandra (Ana Fernández(, Culebra (Luis Fernández) y el resto de personajes principales a otro nivel. Además, esta nueva temporada contará con las incorporaciones de Emilio Buale, Irina Bravo, Gabriela Andrada, Raquel Pérez, José Sospedra, Ángel Martínez, Xavi Caudevilla y Anna Nacher.

6. 'Mentes criminales: Evolution' (19 de diciembre, AXN)

Así es la serie: El equipo del FBI liderado por David Rossi vuelve a reunirse para investigar un solo caso. Se trata de una red de asesinos en serie creada por un criminal a raíz de la pandemia. Una vez que todo el mundo tiene mayor libertad de movimiento por la disminución de contagios, la red comienza su actuación. El equipo tendrá que ponerse en marcha para darles caza, de asesinato en asesinato.

Por qué destaca: Por el rápido regreso que facilita a una franquicia que se mantuvo durante 15 años en antena con éxito en CBS (la serie original sigue emitiéndose en Energy de forma habitual). Solo un año después de concluir su andadura, la cadena anunció sus planes de revivir el procedimental, con la intención de reunir de vuelta al reparto. Y así lo hicieron: la nueva temporada, realizada para Paramount+ en Estados Unidos, cuenta con la presencia de Joe Mantegna como David Rossi, acompañado por Paget Brewster, A.J. Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler y Adam Rodriguez. También vuelven el creador Jeff Davis y la productora ejecutiva Erika Messer, que había ejercido como jefa de guiones de la serie desde 2009 y hasta el final de la serie. Todo a fin de que los espectadores sientan que la ficción procedimental nunca se fue.

7. 'Emily en París' T3 (21 de diciembre, Netflix)

Así es la serie: Un año después de mudarse de Chicago a París persiguiendo el trabajo de sus sueños, Emily se encuentra en una encrucijada vital. Ante ella se abren dos caminos muy distintos, y tendrá que decidir exactamente dónde deposita su lealtad —tanto en lo laboral como en lo sentimental— y qué supondrán esas decisiones para su futuro en Francia. Todo esto mientras sigue viviendo las sorprendentes aventuras y vicisitudes que ofrece la vida parisina

Por qué destaca: Por ser, para bien o para mal, una de las series de Netflix que más ha dado que hablar en los últimos años. Y también una de sus comedias más exitosas, pues su primera temporada rascó una nominación al Emmy en la categoría de Mejor comedia y la segunda se mantuvo un mes entero entre las 10 series de habla inglesa más vistas de la plataforma. La tercera intentará repetir la jugada de la mano de Lily Collins, que retoma en los nuevos capítulos su papel de Emily Cooper. Junto a ella, los también habituales Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Ashley Park, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie y Lucien Laviscount.

8. 'The Head' T2 (22 de diciembre, HBO Max)

Así es la serie: La trama de la segunda temporada se sitúa en el Alexandria, un barco científico que alberga en su interior un gran laboratorio, donde Arthur Wilde, el personaje encarnado por John Lynch, lleva a cabo una misión clave de la lucha contra el cambio climático y la garantía de la supervivencia en el planeta.

Por qué destaca: Por proponer una recuperación de la ficción internacional de The Mediapro Studio que tan buen sabor de boca dejó con su primera temporada, emitida en 2020 por Orange. En su segunda tanda, la ficción no solo se traslada a una nueva ubicación, sino que desembarca en una nueva plataforma, HBO Max (hay que recordar que en la primera temporada ya participó HBO Asia). Jorge Dorado repite como director de los nuevos episodios del thriller, del que sigue estando al frente John Lynch y que mantiene representación española sacada de La casa de papel. Tras tener a Álvaro Morte como reclamo patrio en la primera entrega, la ficción confía ahora en otros dos ex de la serie de Netflix, como son Hovik Keuchkerian (ahora en pleno rodaje de Reina Roja) y Enrique Arce.

9. 'Alice in Borderland' T2 (22 de diciembre, Netflix)

Así es la serie: En la nueva temporada de la adaptación del manga Imawa no Kuni no Alice de Haro Asoara, Arisu y sus compañeros deberán superar unos juegos aún más difíciles y peligrosos para así resolver el misterio de Borderland y regresar a su mundo.

Por qué destaca: Por haber sido con su primera temporada otro fenómeno de la ficción asiática de Netflix, antes incluso de que El juego del calamar se convirtiese en un hito para la plataforma de la N Roja (se estrenó hace casi dos años), y con puntos temáticos similares. Aludiendo a Alicia en el país de las maravillas ya desde su título, esta ficción japonesa evoca un Tokio desértico donde un grupo de amigos deberán luchar por sobrevivir y replantearse su noción de lo que significa vivir.

10. 'The Witcher: El origen de la sangre' (25 de diciembre, Netflix)

Así es la serie: Ambientada en un mundo élfico 1200 años antes de la serie ‘The Witcher’, ‘El origen de la sangre’ es un relato perdido en la noche de los tiempos: la historia de siete parias que aúnan fuerzas contra el inimaginable poder que se lo ha arrebatado todo. Su sangrienta búsqueda de venganza engendra el prototipo de brujo en un conflicto que desencadenará la Conjunción de las Esferas, el cataclismo durante el cual se fusionaron los mundos de los monstruos, humanos y elfos.

Por qué destaca: Por ampliar la franquicia The Witcher en Netflix, basada a su vez en la saga literaria de Andrzej Sapkowski, hasta que arranque la tercera temporada (la última con Henry Cavill como Geralt de Rivia, que cederá el cetro a Liam Hemsworth), Netflix lanza esta precuela que tiene como protagonista a Michelle Yeoh. La actriz malaya, que este año ha triunfado con el largometraje Todo a la vez en todas partes, encabeza el elenco de la superproducción, con la que la plataforma se conjura para cerrar el año con fuerza.

11. 'Machos alfa' (30 de diciembre, Netflix)

Así es la serie: La abolición del patriarcado se acerca. En plena crisis de la masculinidad, cuatro amigos cuarentones están perdiendo su trono, privilegios e identidad. Años atrás habrían sido machos alfa al mando de sus relaciones, su trabajo y su vida… pero les ha tocado vivir en la era de la igualdad, en una sociedad con nuevas reglas que los golpea exponiendo su patetismo

Por qué destaca: Por ser la primera serie de los creadores de Aquí no hay quien viva y La que se avecina para Netflix. Alberto y Laura Caballero debutan en la plataforma con esta comedia que, por su presencia tras las cámaras y por su sinopsis, promete no dejar indiferente a nadie. Fernando Gil, María Hervas, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez, Raquel Guerrero y Virginia Rodríguez encabezan el reparto de la serie.

Otras 20 series que se estrenan en diciembre de 2022:

'Harry Wild' (1 de diciembre, AMC+) 'Venecia: red criminal' (1 de diciembre, AMC+) 'Wonderland' (1 de diciembre, Sundance TV) 'Riches' (Amazon Prime Video, 2 de diciembre) 'Three Pines' (2 de diciembre, Amazon Prime Video) 'Fiebre cerebral' (2 de diciembre, Netflix) 'Faking Hitler' (4 de diciembre, Lionsgate+) 'Armas de mujer' (2 de diciembre, HBO Max) 'Detrás del velo: Sobreviviendo a la iglesia La Luz del Mundo' (6 de diciembre, HBO Max) 'Odio la Navidad' (7 de diciembre, Netflix) 'La flor más bella' (7 de diciembre, Netflix) 'Las cosas que no dijimos' (15 de diciembre, Lionsgate+) 'The recruit' (16 de diciembre, Netflix) 'El nuevo empleado' (16 de diciembre, Netflix) 'Tempestad por Navidad' (16 de diciembre, Netflix) 'Britney versus Jamie' (17 de diciembre, HBO Max) 'Exterior noche' (20 de diciembre, Filmin) 'Week-end Family' (23 de diciembre, Disney+) 'Traición' (26 de diciembre, Netflix) 'FC Barcelona. A New Era' (sin fecha definitiva, Amazon Prime Video)

Y 19 series más que estrenan temporada en diciembre de 2022: