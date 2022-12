Las 15 series de enero inician 2023 con 'Cristo y Rey', 'The Last of Us' y una avalancha de finales

2022 ha finalizado con un desproporcionado número de ficciones bajo el brazo, algunas que nos acompañarán siempre, y otras muchas fácilmente olvidables. Tras más de 616 títulos estrenados entre las plataformas de streaming y las cadenas, de los cuales desde verTele hemos querido seleccionar los mejores, el año ha llegado a su fin para dar paso al 2023, que reinicia el contador de ficciones a lo grande.

Nuestras series favoritas del 2022, otro año con superávit de estrenos: ¡más de 600!

Porque el primer mes del nuevo año viene cargado de nuevos lanzamientos televisivos. El número supera por una decena al que nos ofreció diciembre para cerrar el año. En total, 60 entre nuevas historias y continuaciones, de las cuales hemos querido destacar quince. Se puede decir que 2023 arranca pisando fuerte, aglutinando el final de varias series destacadas en el viernes 13.

Parece que el día de la mala suerte anglosajón no ha interferido en la decisión de las plataformas para destinar el desenlace de sus series a dicha fecha. En ese mismo día, hasta cinco series arrancarán con sus temporadas finales: es el caso de Hunters (Prime Video) y Your Honor (Movistar Plus+), ambas con su segunda temporada, de Atlanta (Disney+) y Servant (Apple TV+), las dos con su cuarta, o de la española Sky Rojo, que finalizará con su tercera temporada de la mano de Netflix.

Y hablando del panorama nacional, son varias series las que destacan aparte de la ya nombrada. Por un lado, y también de la mano de Netflix, llega la esperada adaptación televisiva de la novela superventas de Javier Castillo, La chica de nieve, con José Coronado y Milena Smit como protagonistas. Atresplayer Premium arranca el año soltando el látigo, con el lanzamiento de Cristo y Rey, la serie sobre la vida de Bárbara Rey, interpretada por Belén Cuesta, y Ángel Cristo, encarnado por Jaime Lorente.

Movistar Plus+ tampoco se queda atrás, y estrenará la segunda temporada de Supernormal, una serie que fue renovada a pesar de concitar poca atención, y que será el primer estreno español de la plataforma en este nuevo ejercicio. HBO Max, por su lado, oferta un producto nacional, aunque en este caso de no ficción: se trata Arny. Historia de una infamia, docuserie sobre la trama de corrupción de menores en un pub de ambiente gay que tuvo lugar en 1996, e involucró a numerosos famosos que después fueron declarados inocentes, pero que ya habían sufrido el juicio por parte de la sociedad.

Y como no podía ser de otro modo, toca destacar la llegada de The Last of Us, la adaptación televisiva del famoso videojuego de Naughty Dog, y que promete ser uno de los lanzamientos del año, y uno de los nuevos pilares de HBO Max con el ubicuo Pedro Pascal como principal protagonista. Precisamente a la espera de que este acabe volviendo a ejercer de The Mandalorian en Disney+, el universo Star Wars también tiene recursos de sobra para llamar la atención, empezando desde la primera semana del año con la segunda temporada de La remesa mala.

Las 15 series más destacadas de enero

1. Star Wars: La remesa mala T2 (4 de enero, Disney Plus)

Así es la serie: Han pasado meses desde los acontecimientos de Kamino y la Remesa Mala continúa su viaje navegando por el Imperio después de la caída de la República. Por el camino se cruzarán con amigos y enemigos, tanto nuevos como conocidos, mientras emprenden una serie de emocionantes misiones ejerciendo de mercenarios que los llevarán a lugares inesperados y peligrosos.

Por qué destaca: El nombre de Dave Filoni se ha convertido en un sello de garantía para el universo Star Wars, por lo que su aportación como creador y productor ejecutivo del proyecto sigue siendo reseñable. Asimismo, la animación y su manera de expandir el famoso universo iniciado por George Lucas seguirá siendo un atractivo para los fans intergalácticos, que podrán volver a ver a antiguos personajes como Palpatine y disfrutar de las numerosas referencias al universo con años de historia como ya tuvo lugar en la primera temporada. Todo ello, mientras esperan la nueva temporada de The Mandalorian, que tiene previsto su estreno el próximo 1 de marzo de 2023.

2. Cowboy de Copenhague (5 de enero, Netflix)

Así es la serie: Cowboy de Copenhague narra las aventuras de su enigmática y joven heroína, Miu, que, tras una vida de servidumbre y a punto de empezar de cero, recorre el siniestro paisaje del mundo criminal de Copenhague. Mientras busca justicia y ejecuta su venganza, se topa con su archienemiga, Rakel, y ambas se embarcan en una odisea por el mundo natural y sobrenatural. Al final, el pasado transforma y define el futuro de ambas mientras descubren que no están solas, que son muchas.

Por qué destaca: Por tratarse del nuevo proyecto televisivo de Nicolas Winding Refn, casi cuatro años después de su Too Old To Die Young para Prime Video. El Festival de Venecia sirvió para desvelar este policíaco de seis episodios con el que el iconoclasta realizador vuelve a su Dinamarca natal, y también a ciertas estéticas y dinámicas narrativas de trabajos como Pusher, aunque -destaca él mismo- poniendo ahora el foco sobre los personajes femeninos.

3. Entrevista con el vampiro, de Anne Rice (12 de enero, AMC+)

Así es la serie: La nueva adaptación de la novela de Anne Rice sigue la historia de amor, sangre e inmortalidad de Louis de Pointe du Lac, Lestat de Lioncourt y Claudia, relatada al periodista Daniel Molloy. Resentido por las limitaciones de la vida en un hombre negro en Nueva Orleans de principios del siglo XX, Louis no puede resistirse a la oferta de evasión definitiva propuesta por el libertino Lestat, convirtiéndose en su compañero vampiro. Sin embargo, los nuevos poderes embriagadores de Louis vienen con un precio violento y la llegada de Claudia, la vampira infantil de Lestat, les hará comenzar un viaje de venganza y expiación de varias décadas.

Por qué destaca: Es la principal apuesta de AMC+ para el inicio de 2023. La nueva adaptación de la famosa novela homónima de Anne Rice, que ya gozó de una adaptación a cargo de Neil Jordan en 1994 con Brad Pitt y Tom Cruise como protagonistas, viene precedida de buenas valoraciones por parte de la crítica especializada: ahí están el 81 en Metacritic y el 99% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes. Las interpretaciones y la conexión de sus actores protagonistas, Jacob Anderson y Sam Reid, constituye uno de los valores de esta gran baza de la marca de AMC.

4. Vikingos: Valhalla T2 (12 de enero, Netflix)

Así es la serie: La segunda temporada muestra a Leif Eriksson (Sam Corlett), Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) y Harald Sigurdsson (Leo Suter) huyendo poco después de la trágica caída de Kattegat, acontecimiento que ha destruido sus sueños y cambiado su destino. De pronto, son fugitivos en Escandinavia, siendo perseguidos por el ejército de Olaf (hermano de Harald) y tienen que poner a prueba su ambición y su valor más allá de los fiordos de Kattegat.

Por qué destaca: Por el reclamo que implica ser la continuación espiritual de Vikingos (sus tramas se desarrollan 100 años después de lo sucedido en la anterior), así como por las expectativas creadas tras la primera temporada, estrenada justo hace un año.

5. Hunters T2 y Final (13 de enero, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Sigue a un diverso grupo de cazadores Nazis que viven en la ciudad de Nueva York en 1977. Los “Hunters”, como se les conoce, han descubierto que cientos de oficiales nazis de alto rango viven entre ellos y conspiran para crear un Cuarto Reich en los Estados Unidos.

Por qué destaca: Por concluir la historia que inició en 2020, de una forma mucho más concisa de lo inicialmente previsto por su creador David Weil, que apostaba por hasta cinco temporadas. Al Pacino, que recibió una nominación a los Globos de Oro como Mejor Actor por la primera temporada, vuelve a estar al frente del elenco de cazanazis de esta sátira, que incorpora además al mítico actor alemán Udo Kier (últimamente recuperado por S. Craig Zahler) en la piel del mismísimo Adolf Hitler. Jordan Peele sigue siendo un aval en la producción ejecutiva.

6. Atlanta T4 y Final (13 de enero, Disney+)

Así es la serie: La cuarta temporada de la exitosa serie estadounidense Atlanta trae de vuelta a su ciudad natal de Georgia a Earn (Donald Glover), Alfred “Paper Boi” Miles (Brian Tyree Henry), Darius (LaKeith Stanfield) y Van (Zazie Beetz). Pero la pregunta es, ¿ha cambiado Atlanta o lo han hecho ellos?

Por qué destaca: La ficción pondrá punto y final a la historia iniciada en 2016, y que desde entonces ha destacado por ofrecer un detallado análisis social mezclado con la sátira. Finalmente, llega a su desenlace, por lo que podremos ver cómo terminan los arcos de los personajes protagonistas, Earn, Alfred “Paper Boi” Miles, Darius y Van. Durante su transcurso, la serie ha sido reconocida tanto por la crítica especializada, gozando de un 92 en Metacritic, como por las galas de premios, recibiendo nominaciones y estatuillas en los Globos de Oro y los Premios Emmy.

7. Servant T4 y Final (13 de enero, Apple TV+)

Así es la serie: Tras el intrigante final de la tercera temporada, la cuarta temporada llevará la historia de los Turner a una conclusión épica y emotiva a partes iguales. La guerra de Leanne con la Iglesia de los Santos Menores se intensifica, poniendo en peligro la calle Spruce, la ciudad de Filadelfia y más allá. Mientras tanto, una destrozada familia Turner no solo debe enfrentarse a la creciente amenaza de Leanne, sino al hecho de que Dorothy está despertando. A medida que la casa de los Turner continúa desmoronándose, finalmente tendremos respuestas: ¿Quién es Leanne Grayson? ¿Y quién es el niño en que habita en su hogar?

Por qué destaca: Al ser la última temporada de la ficción producida por M. Night Shyamalan esta promete poner punto y final a la historia iniciada en 2019 y resolver todas sus incógnitas. Así, como es previsible que Dorothy Turner finalmente se vea obligada a enfrentarse a los actos del pasado que su mente y su entorno han decidido ocultarle. Un desenlace que promete esclarecer la figura de Leanne, y el misterio entono al bebé reborn y el bebé real que lleva sacudiendo la vida de los Turner desde entonces. Además, es la antesala al nuevo proyecto de Shyamalan, Llaman a la puerta, su nueva película que promete ver la luz en los cines el próximo 3 de febrero de 2023.

8. Your Honor T2 y Final (13 de enero, Movistar Plus+)

Así es la serie: Big Mo, la líder de la banda de Desire, exige una lealtad feroz mientras lucha por expandir su imperio por toda Nueva Orleans con la ayuda de Little Mo. Fia Baxter se ve obligada a aceptar la verdadera naturaleza de su familia mientras lidia con las consecuencias del tiroteo de su novio. Como el único hijo sobreviviente de Jimmy Baxter, Carlo ahora está más decidido que nunca a seguir los pasos criminales de su padre, mientras que el intento de Eugene Jones de vengar la muerte de su hermano desencadena una serie de eventos que amenazan con abrir una guerra en las calles de Nueva Orleans.

Por qué destaca: Por ser, en principio, la conclusión de la nueva aventura televisiva de Bryan Cranston, aquí en la piel de Desiato, el juez de Nueva Orleans cuya vida descarrila cuando su hijo mata accidentalmente al hijo del jefe criminal Jimmy Baxter. Adaptación de la israelí Kvodo (de la que Atresmedia tiene en cartera un remake patrio con Darío Grandinetti), estaba planteada como una serie cerrada de una temporada, pero su éxito motivó la renovación por parte de Showtime. La conclusión de la historia se verá en simultáneo con Estados Unidos, y servirá como anticipo para Honor, la versión española en la que trabajan Atresmedia y Portocabo, con Darío Grandinetti como protagonista.

9. Sky Rojo T3 y Final (13 de enero, Netflix)

Así es la serie: Después de escapar con cuatro millones de euros de su proxeneta, Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) y Gina (Yany Prado) comienzan a ilusionarse con la posibilidad de una vida nueva, en un pueblo pesquero y remoto. Lejos de Romeo (Asier Etxeandia) y de la necesidad de venganza de Moisés (Miguel Ángel Silvestre). Cuando, un día apacible de pesca marítima, lejos ya de todo el dolor que sufrieron, ven aparecer de nuevo a los dos sicarios en el horizonte, en alta mar, entienden de un plumazo que su victoria no es más que un triunfo parcial. Puedes resucitar. Puedes cambiar de vida, pero no puedes olvidar de dónde vienes. Porque el día que lo haces, el pasado aparece de nuevo en tu puerta.

Por qué destaca: Por suponer el final de la tercera ficción creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato para Netflix, tras La casa de papel y White Lines, y a la espera de los futuros estrenos de Berlín y de El búnker. Además de poner punto y final a los arcos argumentales de sus protagonistas, Coral, Wendy, y Gina, esta última entrega tiene como gran reclamo la aparición de Rauw Alejandro. A ello se le suma la incorporación de Catalina Sopelana, a quién vimos previamente en la serie El vecino.

10. Cristo y Rey (15 de enero, Atresplayer Premium)

Así es la serie: Madrid, 1979. Ángel Cristo (Jaime Lorente) es el mejor domador del mundo. Bárbara Rey (Belén Cuesta), actriz y musa del destape, la mujer más deseada de España. Desde que se conocen hasta que anuncian su matrimonio transcurren sólo unas semanas. Es la boda del año y la noticia copa las portadas de todas las revistas. El Circo de Bárbara Rey y Ángel Cristo se convierte en el espectáculo de moda; un negocio millonario. Dinero, fama, lujo… Nueve años de relación en los que España fue testigo de la felicidad de la pareja: el nacimiento de Angelito y Sofía, la compra de coches deportivos, joyas, un ostentoso chalet en La Moraleja… Lejos de los flashes, sin embargo, se esconde una escalada de drogadicción, ludopatía, infidelidades y malos tratos… Y, de fondo, la sombra de la relación de Bárbara con un poderoso hombre de estado.

Por qué destaca: Por dramatizar las vidas de dos de los personajes más afamados de la crónica social de la España del último tercio del siglo XX, Ángel Cristo y Bárbara Rey, en una ficción que pretende seguir la corriente de otras biopics internacionales con afán revisionista, como Pam & Tommy y Mike. Jaime Lorente y Belén Cuesta son la pareja encargada de dar vida al matrimonio, en esta serie con el sello de Daniel Écija que ha alimentado el morbo por abordar la relación que la vedette mantuvo con Juan Carlos I, interpretado aquí por Cristóbal Suárez. “Es una historia de amor, violencia, sexo, drogas... y el rey”, bromeaba el creador y productor ejecutivo sobre el proyecto, durante su presentación en el FesTVal de Vitoria. Cristo y Rey es la primera baza del año de Atresplayer Premium.

11. The Last of Us (16 de enero, HBO Max)

Así es la serie: La historia tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel (Pedro Pascal), un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.

Por qué destaca: Por rubricar la largamente ansiada adaptación del aclamado videojuego de desarrollado por Naughty Dog. Tras cancelarse la adaptación cinematográfica producida por Sam Raimi, que estuvo durante años paralizada en Sony, HBO dio luz verde a esta traslación en formato serie en noviembre de 2020, confiando para ello en Craig Mazin, responsable de Chernobyl, y coaligándolo con Neil Druckmann, uno de los responsables del cómic. Pedro Pascal y Bella Ramsey son los protagonistas principales.

12. Arny. Historia de una infamia (20 de enero, HBO Max)

Así es la docuserie: A principios de 1996 salta a la luz la investigación sobre una trama de corrupción de menores en un pub de ambiente gay de Sevilla. Durante meses, nombres de acusados van sumándose a una larga lista, produciéndose una autentica caza de brujas y un gran revuelo mediático porque entre los casi 50 imputados se encuentran famosos como Jesús Vázquez, Jorge Cadaval, Javier Gurruchaga y el juez de menores de Sevilla, Manuel Rico Lara. La investigación es llevada a cabo en gran parte bajo secreto de sumario para proteger la identidad de los 55 menores que acusan a los inculpados. El impacto del caso hace que los medios se vuelquen con la noticia y se produzca un juicio paralelo en la sociedad. Tras la celebración del juicio, 32 de los 49 imputados serán absueltos por la justicia y declarados inocentes, ¿pero qué intereses había en involucrar a estas personas en una trama tan sórdida?, ¿y quién paga el daño causado en la vida de estos “falsos culpables”?

Por qué destaca: Por recuperar uno de los casos más reprobables de la televisión española de finales de siglo, el de truculento caso de corrupción de menores en el que varios famosos españoles fueron falsamente acusados. Así, HBO Max sigue la línea emprendida por otra docuserie previa, Dolores. La verdad del caso Wanninkhof. Cuarzo TV está detrás de esta producción, que pretende profundizar en los motivos para involucrar a estas reconocidas personalidades, que sufrieron las consecuencias del juicio mediático, y en cómo resarcirles del daño causado.

13. Supernormal T2 (26 de enero, Movistar Plus+)

Así es la serie: Patricia Picón (Miren Ibarguren) está sin trabajo, dedicada por completo a su cuatro hijos y apoyando a su marido Alfonso (Diego Martín) en sus nuevos proyectos. Parece que ha encontrado por fin la tranquilidad, pero algo dentro de ella sigue bullendo. Y es que, no nos engañemos, Patricia Picón sigue siendo Patricia Picón. Retomar, después de dos años, un trabajo tan competitivo y exigente como el suyo no va a ser fácil, y menos cuando vuelva a cruzarse con Mauro. Por eso luchará por recuperar a Marisol, que también ha abandonado la banca y ahora trabaja en una mercería. Y aunque al principio Alfonso teme que vuelva a las andadas, juntos acabarán saliendo de casi todos los atolladeros.

Por qué destaca: Por ser la primera serie española que estrena Movistar Plus+ en 2023. Creada por Olatz Arroyo y Marta Sánchez (guionistas de Allí abajo), y estrenada sin hacer demasiado ruido en verano de 2021, Supernormal fue renovada en noviembre de ese mismo año de forma un tanto sorpresiva, pues no había gozado de demasiada atención, máxime cuando se habían cancelado series del calibre de Reyes de la noche y Antidisturbios. Ahora se asegura un momento más propicio, manteniendo las bazas principales con las que partía de origen, empezando por Miren Ibarguren como protagonista, secundada por Diego Martín y Gracia Olayo. Vicente Villanueva (Toc, Toc) dirigirá los capítulos.

14. La chica de nieve (27 de enero, Netflix)

Así es la serie: Málaga, 2010, cabalgata de los Reyes Magos. El momento más mágico del año se torna en pesadilla para la familia Martín cuando su hija Amaya desaparece entre la multitud. Miren (Milena Smit), una periodista en prácticas, comienza una investigación paralela a la de la inspectora Millán (Aixa Villagrán) que despertará aspectos de su pasado que habría deseado olvidar. Con la ayuda de su colega periodista Eduardo (José Coronado), Miren no parará hasta encontrar a la niña. ¿Dónde está Amaya Martín?

Por qué destaca: Por ser la principal apuesta española de principios de año por parte de la plataforma de streaming, que aquí adapta el éxito literario de Javier Castillo. Además, resalta la participación de José Coronado, que tiene pendiente de comenzar con la tercera temporada de Entrevías, y la de Milena Smit, en su primer papel destacado en televisión tras ser la principal revelación de Madres paralelas, de Pedro Almodóvar. De la dirección se encargan David Ulloa (La caza. Monteperdido) y Laura Alvea (Ánimas), que junto a Jesús Mesas y Javier Andrés Roig (Deudas, Estoy vivo) han llevado este relato a la pequeña pantalla.

15. Terapia sin filtro (27 de enero, Apple TV+)

Así es la serie: un terapeuta en duelo (Jason Segel) comienza a romper las reglas y a decirles a sus pacientes exactamente lo que piensa. Dejando de lado su educación y su ética, pronto se encuentra operando importantes cambios en la vida de varias personas... incluida la suya propia.

Por qué destaca: Por suponer el debut de Harrison Ford como protagonista de una serie de televisión, si bien su estreno haya tenido lugar a nivel internacional apenas un par de semanas después de enrolarse en el exitoso universo Yellowstone en Estados Unidos, con la precuela 1923. Los nombres de los que se rodea aquí, en esta comedia para Apple TV+, están a la altura de la circunstancia: Jason Segel es el coprotagonista de esta sitcom, género al que vuelve tras Cómo conocí a vuestra madre, y también el coguionistas junto a dos de los responsables de Ted Lasso: el creador de aquella, Bill Lawrence, y el actor y guionista Brett Goldstein.

Otras 27 series que se estrenan en enero de 2023:

Caleidoscopio (1 de enero, Netflix) Mirada indiscreta (1 de enero, Netflix) La vida mentirosa de los adultos (4 de enero, Netflix) La dama de los muertos (5 de enero, Netflix) La plataforma (6 de enero, Amazon Prime Video) Blood and Treasure (9 de enero, Syfy) Bali (10 de enero, Filmin) Litvinenko (11 de enero, Movistar Plus+) Bienvenidos Chippendales (11 de enero, Disney+) Velma (12 de enero, HBO Max) Reginald the Vampire (12 de enero, Syfy) La noche más larga (12 de enero, Sundance TV) Justicia bajo fuego (13 de enero, Netflix) Niña del demonio (18 de enero, Disney+) Las combatientes (19 de enero, Netflix) That '90s Show (19 de enero, Netflix) Sahmaran (20 de enero, Netflix) Despertar (20 de enero, Netflix) Presidente por accidente (20 de enero, Netflix) The Lazarus Project (23 de enero, AMC) The Dreamer (24 de enero, Filmin) Mila en el multiverso (25 de enero, Disney+) Extraordinary (25 de enero, Disney+) Entre el mundo y yo (25 de enero, Disney+) Agencia Lockwood (27 de enero, Netflix) South of Hell (27 de enero, Dark) Carmen Curlers (31 de enero, Filmin)

Y 18 series más que estrenan temporada en enero de 2023: