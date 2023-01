Las series más destacadas de febrero: 'Cardo', los chanantes, la 'Élite' india y 'La chica invisible'

No hay visos de que febrero baje el ritmo con el que se iniciaba 2023 en materia de series. Hasta 57 ficciones contamos al repasar el calendario de previsiones que plataformas y cadenas plantean para el segundo mes del año. Un mes en el que parecen mantenerse ciertas dinámicas ya expuestas en enero: las adaptaciones literarias toman fuerza en el planning que los espectadores habrán de afrontar durante los próximos 28 días, en los que la producción patria también se potencia.

Atresplayer Premium solo cuenta con un estreno, pero uno que viene haciendo ruido: hablamos de la segunda temporada de Cardo, ficción que ya dejó un regusto bien intenso en la crítica especializada en 2021 y que, tras llevarse el Premio Ondas 2022 a la mejor serie dramática, trae ahora sus nuevas entregas.

A esta se habrán de añadir otras cuatro españolas: la segunda temporada de Operación Marea Negra, que desembarca con cambio de cara (de Álex González a Jorge López) en Amazon Prime Video (10 de febrero), la nueva ficción juvenil de Carlos Montero, Todas las veces que nos enamoramos, en Netflix (14 de febrero) la adaptación de la saga superventas La chica invisible de Blue Jeans en Disney+ (15 de febrero); y Pobre diablo, animación para adultos con el sello chanante para HBO Max.

Precisamente destacábamos a Montero, creador de Élite, que también estará presente por partida doble en Netflix con el remake que la división de la plataforma en India ha emprendido de su gran éxito: Clase es el título de esta adaptación, que traslada la historia ya conocida a Delhi.

Y de bienvenidas como esta, a no pocas despedidas: ahí quedan los casos de Star Trek: Picard y Carnival Row, que estrenan sus temporadas finales, el mismo día (17 de febrero) en Amazon Prime Video; y The Flash, que parará de dar vueltas en HBO Max con su novena temporada.

Las 9 series más destacadas de febrero

1. 'Clase' (3 febrero, Netflix)

Así es la serie: Remake indio de Élite donde tres adolescentes de un barrio marginal empiezan a estudiar en un barrio marginal de Delhi, donde los rumores y los secretos turbios acaban provocando un asesinato.

Por qué destaca: Es el segundo remake que se realiza de una serie española perteneciente a Netflix. Tras la Casa de Papale: Corea, la plataforma, ha llevado a cabo ahora este nuevo remake de la serie española a la india, como muestra de la gran acogida que tiene el producto nacional fuera de las fronteras españolas. Su expectación reside en cómo la ficción será capaz de ejecutar un diagnóstico de la juventud hindú, y de mostrar las diferencias entre clases sociales en ese país, así como sus costumbres.

2. 'Operación marea negra' T2 (10 febrero, Amazon Prime Video)

Así es la serie: La segunda temporada seguirá a Nando en prisión como corazón de la historia. Los nuevos episodios navegarán entre el crimen y la ley, la venganza familiar y la justicia. Nando evolucionará siguiendo un viaje lleno de traiciones y dobles juegos, caminando por el frágil equilibrio entre lo legal y lo ilegal: policías vs. narcotraficantes.

Por qué destaca: Dos años después, por fin llega la segunda entrega de Operación marea negra. Sin embargo, lo hace con un cambio relevante, la sustitución de Álex González por Jorge López en el papel protagonista. Esta es uno de los principales alicientes para disponerse a ver la nueva temporada, en la que los ojos están puestos el actor chileno que tiene como objetivo ser un buen relevo. La curiosidad reside en cómo evolucionará el personaje de Nando, y cómo Jorge López será capaz de encarnar al personaje impregnándole su esencia, pero haciendo que la ficción sobreviva al cambio de actores.

3. 'Cardo' T2 (12 febrero, Atresplayer Premium)

Así es la serie: En la nueva temporada, María sale de la cárcel dispuesta a recuperar el tiempo perdido y con la firme intención de rehacer su vida. Para ello, quiere alejarse de ese camino de excesos que tantos problemas le han causado y encontrar un trabajo estable, pero muy pronto descubre que la vida no es fácil para una exconvicta y que la relación con sus amigas ya no es lo que era. Se ha quedado sola.

Por qué destaca: El éxito recabado en su primera temporada amparada tanto por parte del público como por parte de la crítica profesional, lo que le ha merecido numerosos galardones, es una las razones de las altas expectativas que se tienen con su continuación. Además, es un proyecto producido por los Javis, a través de Suma Content, su propia productora. Por lo que es una serie que calentará motores de cara a su próximo trabajo, La Mesías. Asimismo, hay intriga por ver cómo continuará la historia de María, interpretada por Ana Rujas, que vuelve a encarnar a su personaje tras una elipsis temporal de tres años que la sitúa fuera de la cárcel. Una nueva oportunidad se le ha sido concebida, una de la que los espectadores están deseando formar parte.

4. 'Todas las veces que nos enamoramos' (14 febrero, Netflix)

Así es la serie: Septiembre de 2003. Irene llega a Madrid con ganas de comerse el mundo y de convertirse en directora de cine. Allí conocerá a sus mejores amigos y también a Julio, que sería el protagonista perfecto para sus películas y también para su vida. Pero la vida siempre tiene otros planes. Todas las veces que nos enamoramos es una comedia romántica. Una historia luminosa y con un puntito nostálgico sobre el amor, la amistad que se forja en los años universitarios y la necesidad de encontrar tu lugar en el mundo.

Por qué destaca: Su principal razón para destacar es la firma de Carlos Montero, creador de series muy vistas como Élite, o El desorden que dejas. Este nuevo trabajo suyo, además, cuenta con Georgina Amorós en el papel protagonista, una nueva oportunidad para ver a la actriz tras su papel de Cayetana en el colegio de Las Encinas. En la misma línea, la serie da con una fecha clave para su estreno, el día de San Valentín, ofreciendo una comedia romántica adolescente ligera que tiene lugar entre los pasillos de la Facultad de las Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

5. 'La chica invisible' (15 febrero, Disney+)

Así es la serie: Aurora Ríos es invisible para casi todos. Los acontecimientos del pasado han hecho que se aísle del mundo y que apenas se relacione. A sus diecisiete años, no tiene amigos y está harta de que los habitantes de aquel pueblo hablen a su espalda. Una noche de mayo, su madre no la encuentra en casa cuando regresa del trabajo. No es lo habitual. Aurora aparece muerta a la mañana siguiente en el vestuario de su instituto, el Rubén Darío. Tiene un golpe en la cabeza y han dejado una brújula junto a su cuerpo. ¿Quién es el responsable de aquel terrible suceso?

Por qué destaca: Esta es una de las apuestas españolas del año por parte de Disney+, que, además, adapta la famosa trilogía del conocido escritor Blue Jeans. Lo que será un thriller andaluz que nos encerrará en pueblo ficticio estará protagonizado por Daniel Grao y Zoe Stein. La participación del sabadellense ya es todo un aliciente para ver la serie. Sin embargo, muchas miradas residen en Stein, nominada al Goya a Mejor Actriz Revelación por su papel en una película muy particular dentro el panorama artístico nacional, Mantícora. Además, Tito López Amado (El cuaderno de Sara, Mar de plástico) y Aritz Moreno (Ventajas de viajar en tren), serán los directores de esta ficción.

6. 'Horario estelar' (15 febrero, Disney+)

Así es la serie: Ramiro del Solar (Óscar Jaenada) es un prestigioso periodista televisivo con una extensa trayectoria de coberturas resonantes y reveladoras que ha logrado mantener su vida privada libre de escándalos mediáticos. Sin embargo, cuando su amante muere accidentalmente durante uno de los encuentros de la pareja, Ramiro se dispone a ocultar su paso por la vida de la víctima, aterrorizado por todo lo que tiene que perder. Cuando la investigación se complica, el periodista utiliza su habilidad para desviar los datos frente a la opinión pública e intenta salir impune, desvelando su naturaleza manipuladora e inmoral.

Por qué destaca: Esta producción mexicana es un thriller periodístico que en primer lugar destaca por el nombre de sus realizadores, Mariano Cohn y Gastón Duprat. Ambos son los directores de la comedia española protagonizada por Penélope Cruz y Antonio Banderas, Competencia oficial, que recientemente se ha hecho con el Premio Feroz a Mejor Comedia, y que está nominada a Mejor fotografía en los Goya, y, que, además, fue proyectada en la sección oficial del Festival de Venecia. Es por ello, que los ojos están puestos en esta ficción que tiene en su haber nombres como Óscar Jaenada, Luis Arrieta, Abril Mayett, Dominika Paleta o Maya Zapata.

7. 'Pobre diablo' (17 febrero, HBO Max)

Así es la serie: Stan es un chaval normal y corriente salvo por el hecho de que es el Anticristo. Además, acaba de cumplir 665 meses. Queda un mes para que cumpla la mayoría de edad satánica y con tenga que cumplir con su destino: sumir a la humanidad en el horror y el caos, y traer el Armagedón. Pero el tiene más interés en cantar y bailar en un musical de Broadway.

Por qué destaca: Por ser el salto a lo grande a la animación adulta del tridente formado por Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y el guionista y director Miguel Navarro, después de años de experimentación de los chanantes con tiras cómicas como Enjuto Mojamuto o Maricón y tontico, e impulsados por el estudio granadino Rokyn Animation. Definida por sus responsables como “un Príncipe de Zamunda con el Anticristo”, esta producción de Buendía Estudios cuenta en su elenco vocal con los propios Reyes y Sevilla, así como Ignatius Farray, Carlos Areces o Verónica Forqué, en su trabajo póstumo.

8. 'Liaison' (24 febrero, Apple TV+)

Así es la serie: Thriller contemporáneo y trepidante que explora cómo los errores que cometimos en el pasado tienen el poder de destruir nuestro futuro. La serie combina la acción con una trama impredecible y con varias capas, en la que el espionaje y las intrigas políticas se entrelazan con una historia de amor y pasiones

Por qué destaca: Por ser la primera serie original de Apple TV+ en Francia. La multinacional de la manzana se asegura el interés por esta producción con la presencia de Vincent Cassel y Eva Green como protagonistas de una “trama impredecible” creada y escrita por Virginie Brac (Espiral) y dirigida por un especialista del género como Stephen Hopkins, responsable de series como 24 y películas como Depredador 2 y Los jueces de la noche. Peter Mullan, el ganador del César Gerard Lanvin e Irene Jacob, entre otros, dan empaque al producto desde el reparto.

9. 'El consultor' (24 febrero, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Basada en la novela homónima de Bentley Little, los personajes y la historia de esta nueva y emocionante serie se desarrollan de manera inesperada. Cuando contratan a Regus Patoff (Christoph Waltz) como consultor para mejorar los resultados de la empresa de apps de videojuegos CompWare, los empleados experimentan nuevas exigencias y desafíos que ponen todo en cuestión... incluyendo sus vidas.

Por qué destaca: Por dar una nueva oportunidad de ver a Christoph Waltz abordar un rol ominoso y a la vez exquisito como esos que se especializó en asumir en Hollywood tras Malditos bastardos. El dos veces ganador del Oscar empleador en una ficción que adapta una novela de éxito literario y que, como Severance, pone el foco en las relaciones laborales. El creador de Servant, que acaba de estrenar su última temporada en Apple TV+, se pone a los mandos de esta siniestra ficción cuyo reparto se completa con Nat Wolff, Brittany O'Grady y Aimee Carrero.

Otras 29 series que se estrenan en febrero de 2023:

Freeridge (2 de febrero, Netflix) ¿Quién mató a Madeleine? (3 de febrero, HBO Max) Choque de futuros 1918-1939 (3 de febrero, Filmin) Sospechoso (3 de febrero, Movistar Plus+) Un lugar en el cielo (3 de febrero, Apple TV+) Bolsa de valores (8 de febrero, Netflix) Confía en mí (9 de febrero, HBO Max) El amor da mucha guerra (10 de febrero, Netflix) Farzi (10 de febrero, Amazon Prime Video) La maldición del Windsor (12 de febrero, HBO Max) The Curse (14 de febrero, Filmin) La ley de Lidia Poët (15 de febrero, Netflix) Red Rose (15 de febrero, Netflix) La primera vez (15 de febrero, Netflix) El rey (16 de febrero, AMC+) La chica y el cosmonauta (17 de febrero, Netflix) La cabeza de Joaquín Murrieta (17 de febrero, Amazon Prime Video) Por un mañana mejor (17 de febrero, Apple TV+) División Palermo (17 de febrero, Netflix) Stonehouse (21 de febrero, Filmin) Fleishman está en apuros (22 de febrero, Disney+) Tríada (22 de febrero, Netflix) Call it Love (22 de febrero, Disney+) Las brujas de Mayfair (23 de febrero, AMC+) Made in Oslo (23 de febrero, Sundance TV) Eugene Levy, el antiviajero (24 de febrero, Apple TV+) ¿De quién huimos, mamá? (24 de febrero, Netflix) Alert: Unidad de personas desaparecidas (27 de febrero, AXN) We Are Lady Parts (28 de febrero, Filmin)

Y 19 series más que estrenan temporada en febrero de 2023: