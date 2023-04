Las 13 grandes series de mayo enfrentan a 'La Unidad' y 'UPA' contra 'Star Wars', Schwarzenegger y hasta Juan Carlos I

Tal vez debamos dar gracias al incipiente calor, más veraniego que primaveral, pero las operadoras parecen haber decidido airear algo más el calendario de estrenos de series para el mes de mayo.

Con todo, sigue siendo un número que en otras circunstancias seguiría siendo impracticable para el espectador medio: 54, algo más de medio centenar de lanzamientos (contando debuts, regresos y docuseries) se agolpan en este mes para hacer más llevaderas las temperaturas cada vez más altas y los niveles de polinización. Nos podemos dar con un canto en los dientes, pues son casi 20 títulos menos que en el mes de abril, lo que nos hace comprobar que, por más que la burbuja del streaming se deshinchase durante 2022, los efectos que ha tenido en la sobreproducción de contenidos tienen consecuencias a largo plazo.

En cualquier caso, si nos ceñimos a la oferta en sí, toca destacar, como de costumbre, los ejemplos españoles: tenemos por delante el retorno de una de las ficciones más aclamadas de los últimos años, La Unidad de Movistar Plus+, con una tercera temporada que traslada la ambientación a Kabul; además, asistimos a la puesta de gala definitiva de UPA Next, el reboot de Un paso adelante que ya gozó de un preestreno durante las últimas navidades, y que ahora arranca su emisión en Atresplayer Premium; y por último, la vuelta de Por H o por B, previo cambio de plataforma, de HBO Max a SkyShowtime, con una segunda temporada que ha tardado por las circunstancias más de lo previsto en ver la luz. Y de rentrées a premieres: El silencio, la nueva obra pergeñada por Aitor Gabilondo, es uno de los títulos destacados para el quinto mes del año en Netflix, mes en el que Filmin da entrada a Putos modernos, una producción que aparecía por sorpresa en la previsión de estrenos hace apenas una semana.

Por otro lado, mayo acostumbra a ser el mes de la fuerza, y queda evidenciado por el regreso de Star Wars: Visions con una remesa “buena” de cortometrajes animados, que en esta ocasión cuentan con destacada presencia española integrando el arsenal. También desde fuera de España, pero con “presencia” real patria tenemos la docuserie Juan Carlos: la caída del rey, una de las bazas más relevantes que llegan al catálogo de SkyShowtime desde su entrada en liza el pasado 28 de febrero.

Por lo demás, podemos encontrarnos con estrellas en pleno brillo, como Michelle Yeoh y Key Huy Quan, reunidos tras Todo a la vez en todas partes con Chino americano: la serie en Disney+; otras que tratan de refulgir como antaño, como Arnold Schwarzenegger, en acción de nuevo con Fubar, comedia de espías para Netflix donde el action man busca demostrar que 76 años no son nada; y otras que nunca han dejado de estar ahí, como Kate Winslet, que cambia puntualmente HBO Max por Cosmo con I Am.

1) 'Star Wars: Visions' T2 (4 de mayo, Disney)

Así es la serie: Nueva remesa de historias de esta antología de cortos de animación que explora el universo Star Wars a través de la mirada de compañías y artistas de animación de todo el mundo. en esta segunda temporada participan profesionales de España, Irlanda, Chile, Reino Unido, Corea del Sur, India, Francia, Japón y Sudáfrica.

Por qué destaca: Si tener a empresas como Aardman (La oveja Shaun) o D’art Shtajio involucradas en estas nuevas entregas no fuera suficiente, la presencia española debería ser una baza incontestable. Úrsula Corberó, con su popularidad disparada a nivel global tras La casa de papel, y Luis Tosar ponen voces a los personajes de Sith, una historia sobre Lola, una aprendiz de Sith en busca de su propio camino. Su director es Rodrigo Blaas, ganador de un premio Emmy en 2017 por su trabajo en la serie de animación Trollhunters: Cuentos de Arcadia, creada por Guillermo del Toro para Netflix, y está producida por la empresa patria El Guiri.

2) 'La reina Carlota: Una historia de los Bridgerton' (4 de mayo, Netflix)

Así es la serie: Centrada en el ascenso a la relevancia y al poder de la reina Carlota, esta precuela del universo de Los Bridgerton cuenta la historia de cómo el matrimonio de la joven reina con el rey Jorge provocó tanto una gran historia de amor como un cambio social, creando el mundo de Ton heredado por los personajes de Los Bridgerton.

Por qué destaca: Por permitir a Netflix expandir otra de sus propiedades intelectuales de más éxito en los dos últimos años. La producción de Shondaland, adaptación del universo escrito por Julia Quinn, amplía el mapa de relaciones palaciegas y sirve para saciar los deseos del público de una tercera temporada, cuya fecha de estreno aún no ha sido avanzada. Golda Rosheuvel (reina Carlota), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury), Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) y Hugh Sachs (Brimsley) repiten en sus roles en esta miniserie.

3) 'Putos modernos' (4 de mayo, Filmin)

Así es la serie: A modo de pequeños retales de la vida posmoderna, los cuatro episodios de 3 minutos de Putos modernos retratan escenas de cotidianidad “sin filtros ni autotune”, buscando la incomodidad del espectador en la observación de la propia condición humana y sobredimensionando los pequeños grandes problemas del Primer Mundo. Por ejemplo: una pareja de esnobs forzados a apreciar experiencias carísimas que no comprenden, un triatleta cuarentón incapaz de bajar a por su comida, una influencer que cada vez que se va de escapada rural pierde la cobertura y la compostura, o una señora de pelo azul que exige un champú 100% natural para su mechón.

Por qué destaca: Por haber sido una inesperada adición a la lista, de la que nadie tenía constancia. Se trata de una traslación del perfil de Instagram homónimo, que se basa en parodiar el signo de nuestros tiempos a través de pequeñas tiras. Bajo la premisa de “Hacer humor para Internet pero rodado en cine”, esta producción de The Creative reúne, además, a una larga lista de rostros conocidos, como Inés Hernand, Maria Molins, Jordi Vilches, Octavi Pujades, Raquel Córcoles (AKA Moderna de Pueblo) y hasta Santi Millán en un cameo.

4) 'UPA Next' (7 de mayo, Atresplayer Premium)

Así es la serie: Han pasado más de 15 años y Rober regresa desde Estados Unidos con la idea de montar un gran musical y recoja los antiguos éxitos de UPA junto a otros nuevos, para brillar como años atrás. Junto a Silvia y Lola pondrán en marcha las pruebas de acceso para la escuela, donde participarán una nueva cantera de alumnos, bailarines, cantantes y compositores, que puedan intervenir en el musical y traer nuevos ritmos al centro. Al equipo docente se unirán Luiso y Sira, que se enfrentarán a una nueva generación de jóvenes, con los que chocarán y se adentrarán en las nuevas culturas y estilos actuales.

Por qué destaca: Por producirse, por fin, el relanzamiento de la marca Un paso adelante en Antena 3, tras los previos de Los protegidos, Los hombres de Paco y Física o Química. Preestrenado el primer episodio en diciembre de 2022 (puedes leer nuestra crítica) había dilatado el momento de reabrir las puertas de la escuela que marcó el compás en la televisión generalista en la primera década del siglo XXI. Miguel Ángel Muñoz, Mónica Cruz y Beatriz Luengo retoman sus roles de aquellos años en la actualización, donde también volveremos a ver a Lola Herrera como Carmen Arranz. Por supuesto, la danza volverá a ser capital: el responsable de las coreografías será Toni Espinosa, y al frente de la realización de los números musicales se encuentra el colectivo Manson, responsables de videoclips de artistas y grupos como Rosalía, C. Tangana, Katy Perry, Raw Alejandro, J. Balvin o Prodigy.

5) 'Fear the Walking Dead' T8 - Parte 1 (15 de mayo, AMC)

Así es la serie: La octava temporada comienza después del desenlace de la séptima temporada, cuando las esperanzas de Morgan (Lennie James) y Madison (Kim Dickens) de rescatar a Mo de PADRE se vieron frustradas. Ahora, Morgan, Madison y los demás a los que trajeron a la isla están viviendo bajo el dominio de PADRE. Los personajes están desmoralizados y abatidos y la tarea de reavivar la creencia en un mundo mejor reside en la persona que Morgan y Madison se dispusieron a rescatar desde el principio: la hija de Morgan, Mo.

Por qué destaca: Por abocarnos al final de la segunda serie surgida de la matriz The Walking Dead. Tras unos inicios titubeantes tratando de encontrar su tono, Fear... acabó encontrando su público y resultando, por momentos, más satisfactoria a nivel argumental que su hermana mayor. Ahora, con aquella ya terminada tras 11 temporadas, toca también despedirse de esta, a fin de dejar el mapa liberado para la siguiente fase de producciones zombi de AMC, empezando por The Walking Dead: Dead City, la iteración centrada en Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan), que verá la luz en junio. Ahora bien, Fear... no se despedirá de inmediato: como acostumbra a hacer la cadena propietaria, su temporada final se dividirá en dos volúmenes.

6) 'La Unidad: Kabul' T3 (18 de mayo, Movistar Plus+)

Así es la serie: En una nueva misión, varios agentes de La Unidad se encuentran en Afganistán unos días antes de que Kabul sea tomada por los talibanes y España inicie la evacuación de civiles y colaboradores. Su objetivo es reunirse con un infiltrado que tiene información acerca de un posible atentado en Europa, pero se ven sorprendidos por los enfrentamientos entre muyahidines, talibanes y fuerzas del ISIS K y acaban envueltos en una situación peligrosa.

Por qué destaca: Por permitir el regreso de una de las ficciones patrias que mejor pegada ha conseguido en Movistar Plus+. Sin ir más lejos, la segunda temporada fue la triunfadora principal de los Premios Iris 2022 al llevarse las estatuillas a Mejor serie, y a mejor dirección para Dani de la Torre; reconocimientos a los que hay que sumar los premios a Nathalie Poza y Yassmine Othman en la última edición de los galardones de la Unión de Actores. De cara a su regreso a pantallas, ha viajado hasta Pakistan, donde tuvo lugar el cierre de rodaje, y además del sólido elenco artístico, destaca el equipo de 40 especialistas que ha necesitado esta temporada 3. La tensión y la emoción están servidas.

7) 'El silencio' (19 de mayo, Netflix)

Así es la serie: Sergio Ciscar es puesto en libertad 6 años después de haber asesinado a sus padres, cuando aún era menor de edad. Durante ese tiempo, Sergio no ha dicho una sola palabra ni ha colaborado con la justicia, por lo que tanto las motivaciones del crimen como sus actuales intenciones son un misterio. Ana Dussuel, una joven psiquiatra y su equipo serán los encargados de determinar su potencial peligro para la sociedad observándolo en secreto día y noche, como a un animal.

Por qué destaca: Por ser un nuevo proyecto televisivo de Alea Media, el primero realizado expresamente para Netflix, donde sus ficciones, especialmente Entrevías, han tenido gran predicamento. En esta expansión como compañía, Aitor Gabilondo (también creador) recluta a Arón Piper, en su nuevo gran proyecto en la plataforma tras Élite, de la que también se pesca a Manu Ríos. Esta historia evidentemente inspirada en crímenes mediáticos de los noventa, como el del asesino de la katana, cuenta también con Almudena Amor, en su nuevo trabajo tras La abuela de Paco Plaza.

8) 'Fatal Attraction' (22 de mayo, SkyShowtime)

Así es la serie: Fatal Attraction es una “profunda reinvención” del clásico thriller psicosexual y referente cultural de los años ochenta. Esta nueva serie explora los temas atemporales del matrimonio y la infidelidad desde una perspectiva moderna hacia las mujeres fuertes, los trastornos de personalidad y el control coercitivo.

Por qué destaca: Por ser el principal estreno internacional de ficción dentro del catálogo de SkyShowtime, que en comparación con la competencia, plantea un calendario de estrenos más relajado. Procedente de Paramount+, es también un nuevo ejemplo del empeño del estudio matriz, Paramount, por amortizar sus catálogo de IP para generar contenido a sus divisiones televisivas, siguiendo los pasos de Grease: Rise of the Pink Ladies, estrenada en abril. La reimaginación de la película homónima de Adrian Lyne cuenta con Joshua Jackson y Lizzy Caplan como los nuevos Dan Gallagher y Alex Forrest, encarnados en su día por Michael Douglas y Glenn Close. Alexandra Cunningham (Dirty John, Chance) es guionista, showrunner y productora ejecutiva de la serie, junto al productor ejecutivo Kevin J. Hynes (Perry Mason).

9) 'Juan Carlos: la caída del rey' (22 de mayo, SkyShowtime)

Así es la docuserie: Durante muchos años, el rey emérito Juan Carlos I fue un héroe, celebrado en todo el mundo por reformar España con sus valores modernos, progresistas y democráticos. Condujo al país de la dictadura franquista a la monarquía parlamentaria, transformando España en un Estado europeo moderno y convirtiéndose en el gobernante español más popular de la historia. El rey emérito Juan Carlos tenía una reina leal, una familia cariñosa, respeto internacional, amigos en las altas esferas y súbditos fieles; tenía todo lo que un rey puede desear. Pero abdicó en 2014 y trasladó su residencia a Abu Dabi en 2020. Este nuevo documental muestra cómo un fatídico viaje de caza a Botsuana reveló la relación sentimental secreta del rey con su acompañante, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, y desencadenó una serie de acontecimientos que sacudieron la monarquía española hasta sus cimientos.

Por qué destaca: Por motivos más que evidentes. Juan Carlos: la caída del rey es el primer gran proyecto de no ficción que llega a la plataforma surgida de la alianza Comcast (NBCUniversal y Sky) y Paramount, y llega en un momento más que oportuno, con el reciente regreso del emérito a España vía Sanxenxo. El aliciente de contener una nueva entrevista inédita a Corinna Larsen, como ya contamos, debería agrandar el interés por esta producción, de origen alemán (para Sky), lo que permitirá estudiar también como se ha leído el escándalo del Borbón fuera de nuestra esfera.

10) 'I Am' (23 de mayo, COSMO)

Así es la serie: Inteligente, provocadora, honesta y desgarradora, la primera temporada de I am presenta tres historias diferentes protagonizadas por valientes mujeres que se enfrentan a una situación límite en sus vidas. Nicola está atrapada en una relación disfuncional y coercitiva; Kirsty es una madre soltera que se ve envuelta en una situación desesperada; y Hannah vive atormentada por las expectativas sociales.

Por qué destaca: Ya solo los nombres de algunas de las protagonistas de esta antología de suponen un aliciente: Kate Winslet (en su siguiente proyecto televisivo tras Mare of Easttown y antes de estrenar The Regime en Max), Samantha Morton y Vicky McClure participan en esta ficción, desarrollada por Dominic Savage para Channel 4. Su estructura, ciertamente, es peculiar: tomando como proclama el cántico feminista “I am”, la serie se configura en 7 episodios divididos en tres temporadas; la tercera, última hasta el momento, se compone solo de una entrega con Winslet al frente, acompañada por su hija de verdad, Mia Honey Threapleton.

11) 'Chino americano: la serie' (24 de mayo, Disney+)

Así es la serie: Basada en la novela gráfica de Gene Luen Yang, Chino americano, la serie narra la historia de Jin Wang, un adolescente estadounidense normal cuya vida cambia cuando se hace amigo del hijo de un dios mitológico. Esta es la historia de la lucha de un joven por su propia identidad, contada a través de la familia, la comedia y el Kung-Fu lleno de acción.

Por qué destaca: Por ser el primer proyecto que Michelle Yeoh estrena después de hacer historia al llevarse el Oscar a la mejor actriz protagonista por Todo a la vez en todas partes. Se adelanta así al nuevo proyecto en torno a su personaje en Star Trek: Discovery, Philippa Georgiou: Section 31, telefilme que verá la luz en Paramount+. Esta nueva superproducción televisiva de Disney, además, le permite reencontrarse con su compañero de reparto en aquella, el también oscarizado Ke Huy Quan, cuya carrera hacia el eunuco dorado ha convertido también en un ídolo en redes sociales y reavivado una popularidad que se le escapó a finales de los ochenta. Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos de Marvel) es el director principal de la serie, que cuenta con Kelvin Yu (Bob's Burgers, Central Park) como showrunner.

12) 'Fubar' (25 de mayo, Netflix)

Así es la serie: Un agente de la CIA a punto de retirarse descubre un secreto familiar que le obliga a volver al campo de batalla para una nueva misión. Con esta premisa, Fubar juega a superponer las dinámicas familiares más universales sobre un contexto propio del género de espionaje, todo ello sazonado con humor.

Por qué destaca: Por qué permite a Arnold Schwarzenegger volver a primera línea tras algunos años sin rumbo claro para su carrera. Ahora se reenfoca en el medio televisivo, donde solo había hecho leves incursiones (como cuando presentó The New Celebrity Apprentice, sustituyendo a Donald Trump). La trama, además, recuerda a uno de sus grandes títulos de los años noventa, Mentiras arriesgadas, que por cierto ha gozado de una mediocre versión televisiva recientemente estrenada. Nick Santora, responsable de series como Reacher y Scorpion, es el showrunner de Fubar, que cuenta con producción de Skydance, estudio detrás de Terminator: Destino oscuro y Top Gun: Maverick.

13) 'Por H o por B' T2 (26 de mayo, SkyShowtime)

Así es la serie: Hache y Belén siguen viviendo en Malasaña, aunque ahora las cosas son diferentes. El barrio no ha dejado de ser un parque temático de tendencias alocadas, pero las chicas ya han encontrado su lugar sin renunciar a su autenticidad. Han aceptado la locura del barrio y parece que, a cambio, el barrio las ha aceptado a ellas. Hache tiene un nuevo trabajo en un salón de manicura, y Belén sigue persiguiendo su sueño de ser actriz mientras trabaja en lo que puede. Sus vidas evolucionan tan rápido como el barrio y pronto tendrán que replanteárselo todo.

Por qué destaca: Por lo que ha costado que viera la luz esta segunda temporada, una consecuencia más del reventón de la burbuja de las plataformas que se experimentó en 2022. Estrenada su primera tanda en 2020, Por H o por B fue una de las producciones españolas damnificadas de la la estricta política de recortes iniciada en Warner Bros Discovery junto con Todo lo otro, Sin novedad y Foodie Love. A diferencia de aquellas, esta pergeñada por Manuela Burló Moreno había sido renovada por HBO Max por una segunda temporada, y había concluido ya su rodaje. Finalmente, la ficción de Globomedia (The Mediapro Studio) y Lacoproductora se incluyó en el paquete que SkyShowtime acabó comprando a WBD de cara a su lanzamiento en Europa. Un proceso tortuoso hasta que la comedia, ahora con el sello SkyShowtime Original, vuelve a ver la luz.

Rabo de Peixe (1 de mayo, Netflix) Los fontaneros de la Casa Blanca (2 de mayo, HBO Max) El sastre (2 de mayo, Netflix) Sherwood (2 de mayo, Filmin) Una pequeña luz: Protegiendo a Ana Frank (2 de mayo, Disney+) El aprendiz de sumo (4 de mayo, Netflix) Larva: La familia (4 de mayo, Netflix) Silo (5 de mayo, Apple TV+) Unicorn: Warriors Eternal (5 de mayo, HBO Max) Los guardaespíritus del bosque (8 de mayo, Netflix) A ambos lados del abismo (8 de mayo, HBO Max) Las confesiones de Frannie Langton (9 de mayo, Filmin) La reina Cleopatra (10 de mayo, Netflix) Los Muppets: Los Mayhem dan la nota (10 de mayo, Disney+) Not Dead Yet (10 de mayo, Disney+) A Town Called Malice (12 de mayo, SkyShowtime) El caballero negro (12 de mayo, Netflix) Mulligan (12 de mayo, Netflix) Ciudad en llamas (12 de mayo, Apple TV+) Holding (16 de mayo, Filmin) High Desert (17 de mayo, Apple TV+) Angel City (17 de mayo, HBO Max) McGregor Forever (17 de mayo, Netflix) Besos, Kitty (18 de mayo, Netflix) White Men Can't Jump (19 de mayo, Disney+) Spy/Master (19 de mayo, HBO Max) German Genius (23 de mayo, HBO Max) Platónico (24 de mayo, Apple TV+) The Clearing (24 de mayo, Disney+) Sangre y oro (26 de mayo, Netflix) Paranoia Agent (26 de mayo, Amazon Prime Video) Somewhere Boy (30 de mayo, Filmin)

