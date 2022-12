'Miércoles' y los secretos de su escena de baile que se ha hecho viral

Netflix ha vuelto a dar con una nueva gallina de los huevos de oro, Miércoles. La nueva serie que tiene como protagonista a la hija de la Familia Addams está rompiendo récords en la plataforma y ha logrado entrar en su top-5 de series más vistas de la plataforma en tan solo dos semanas.

La ficción producida por Tim Burton está causando sensación entre sus espectadores, tanto es así, que una de sus escenas, la que Jenna Ortega baila a ritmo de 'Goo Goo Muck' de The Cramps, se está haciendo viral en redes sociales, en especial en TikTok, donde ha pasado a convertirse en un nuevo trend social.

Sin embargo, la escena no se está haciendo viral con la canción original de la serie, sino que se está reproduciendo con una versión acelerada de 'Bloody Mary' de Lady Gaga, lo que ha relanzado la canción en Spotify. Un hecho similar al que ocurrió con la cuarta temporada de Stranger Things, que posicionó en lo más alto a la canción 'Running Up That Hill' de Kate Bush.

Jenna Ortega estaba enferma con Covid-19

No obstante, la escena que está causando sensación en todo el mundo tiene numerosos secretos detrás. Por ejemplo, la actriz protagonista ha confesado para NME haber estado enferma de Covid-19 durante su rodaje: “Era mi primer día con Covid, así que fue horrible filmarlo”.

“Sí, me desperté y, es raro, nunca me enfermo y cuando lo hago no es muy grave, tenía dolores en el cuerpo. Sentí que me había atropellado un coche y que se me había soltado un duendecito en la garganta y me arañaba las paredes del esófago”, relata Ortega sobre cómo fue el despertarse el día de rodaje.

“Me estaban dando medicina entre toma y toma porque estábamos esperando el resultado positivo”, contó, tras lo que la productora ha asegurado que después de conocer el resultado positivo, retiraron a la actriz de la grabación.

Debido a su situación, Jenna Ortega pidió rehacer la escena, “pero no tuvimos tiempo”, relata la intérprete, quien cree “que probablemente podría haberlo hecho un poco mejor…”.

La intérprete fue la encargada de coreografiar la escena

La actriz que interpreta a Miércoles relata para el medio inglés que ella fue la encargada de planificar el baile: “¡Yo misma coreografié eso! No soy bailarina y estoy segura de que eso es obvio. Me dieron la canción aproximadamente una semana antes e hice todo lo que pude”.

Además, a través de su cuenta personal de Twitter, Jenna Ortega decidió ampliar información sobre la viral escena, relatando que se basó en material de archivo de góticos bailando para crear el baile.

“Gracias a Siouxsie Sioux, Rich Man's Frug de Bob Fosse, Lisa Loring, Lene Lovich, Denis Lavant y material de archivo de góticos bailando en clubes en los años 80. Me ayudó en esto”, escribió en la red social.

Tras su tuit, algunos usuarios respondieron con imágenes y vídeos en los que compararon escenas antiguas de la serie de La Familia Addams emitida en los años 60, donde algunos movimientos de baile coincidían con los de la propia intérprete.