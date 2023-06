Movistar Plus+ presenta a los personajes de 'Poquita fe', su nueva comedia original

Movistar Plus+ ha presentado a los personajes de Poquita fe, su nueva serie original. La nueva creación Pepón Montero y Juan Maidagán (Justo antes de Cristo) es “una comedia con el particular humor de sus creadores”, según la compañía, que la estrenará el próximo martes 4 de julio.

ESTRENOS | Las series de junio sufren una 'Invasión secreta' de zombis, descubren a 'Las invisibles' y despiden a Henry Cavill

Más

Raúl Cimas y Esperanza Pedreño encabezan el reparto de la ficción, compuesta por 12 episodios de 15 minutos cada uno, todos ellos dirigidos por Montero. Junto a la pareja protagonista también están Julia de Castro, Chani Martín, Marta Fernández-Muro, Pilar Gómez, María Jesús Hoyos, Juan Lombardero, Enrique Martínez y Blas Ortiz.

Así es 'Poquita fe', según sus creadores

A Berta y José Ramón les iba bien. O no les iba mal. Gente tranquila -él es vigilante jurado y ella trabaja en una guardería- que se conoce desde ni se sabe cuándo. De esas parejas que se acoplan a la perfección porque son dos gotas de agua, a pesar de venir de entornos muy distintos.

Uno, criado por una madre soltera sin ningún complejo y abierta a experimentar cosas nuevas hasta el último día; la otra, hija mayor de unos padres bastante convencionales, con una madre antipática y un padre sometido que siempre se llevó mejor con su otra hija, fría como su madre, pero de espíritu libre como él y con la que Berta nunca se entendió. El día que Berta se fue de casa fue un alivio para Berta y para los que se quedaban en casa. Nunca supieron cómo tratar a alguien tan… especial. Y Berta encontró con José Ramón una paz desconocida hasta entonces.

Y así vivían los dos, muy unidos, muy tranquilos, relacionándose más bien poco: con un vecino bastante odioso, pero con el que sería casi más trabajoso llevarse mal, y unos compañeros de trabajo a los que tampoco te llevarías a una isla desierta. Decíamos que les iba bien… hasta que Berta conoce a Pilar, una mujer que ha hecho de todo y todo lo ha dejado, que hoy está aquí y mañana allá.

Durante el año en el que transcurre la serie, Pilar está aquí. Y le abre los ojos a Berta. Y lo que Berta ve es que igual se está perdiendo algo por no salir de eso que llaman la “zona de confort”, que, por otra parte, empieza a no resultar tan confortante. ¿Con quién puede hablar? Con nadie. Todas sus relaciones son más ruido que otra cosa. No ayudan mucho. Así que piensa. Porque José Ramón y ella son bastante de pensar. Y de eso va esta serie“.

Los personajes de 'Poquita fe', según sus creadores

Berta y Ramón

Dos cándidos, dos inocentes. Viven en su mundo pequeño, hecho de detalles pequeños y pequeños momentos. Y tan a gusto. De tanto tiempo que llevan juntos, parecen hasta un poco iguales.

Berta trabaja cuidando niños en una guardería. Antes de trabajar allí le gustaban más los niños. Ahora, los aguanta. José Ramón es vigilante jurado en una delegación del gobierno. Un trabajo rutinario. Está feliz. Antes tenían más amigos, como todo el mundo, pero poco a poco su círculo se ha ido reduciendo a su vecino, sus compañeros de trabajo, la gente del barrio y sus respectivas familias. Tampoco echan de menos a nadie más.

A veces sí que les gustaría estar más a su aire, desconectar un poco de ese entorno. Lo han pensado los dos por su cuenta, pero no lo han hablado nunca.

Los suegros

Los padres de Berta. La madre no reúne ninguno de los atributos maternales, pero ella es totalmente inconsciente del tema. Te las suelta y ahí las deja. Sobre todo a Berta. Se ve que ha hecho sufrir a Berta toda la vida, pero si se lo mencionaras, te diría que de qué estás hablando.

Y el suegro se ve que ha tragado toda la vida también. Hace cuarenta años pensó eso de “por no discutir…” Y ahí sigue. Lo que se dice “un huevón”. Y se ha hecho una coraza en la que resbala todo. Un hombre realizado.

La cuñada

La hermana pequeña de Berta. Lo contrario a ella: despreocupada, desinhibida, desconsiderada… La favorita de los padres. No ha tenido que esforzarse por nada: todo le ha ido saliendo bien, tiene don de gentes… Y eso al final es una carga. Vamos, que hay días que no se aguanta. Y entonces, la tienen que aguantar los demás. Así toda la vida.

La madre

La madre de José Ramón. El único personaje libre de verdad de toda la serie. Libre porque no tiene ni un solo prejuicio, todo le parece bien. Probó de todo en su juventud, pero no le bastó y sigue probando. Fue madre soltera, hippy en Ibiza, camarera en Londres… Y repetiría de nuevo el año que viene. Ganas no le faltan, lo que pasa es que está el Brexit.

El vecino

Un tío mezquino, desagradable, al que no hay quien aguante pero, como vive al lado, José Ramón se pasa los días con él. “Al final, le pillas el punto”, dice.

Pilar

Berta la conoce este año y flipa con ella. Una tía que ha vivido más incluso que la madre de José Ramón: ha estado en más sitios, ha hecho más locuras, ha vivido con menos freno todavía. Lo único, no ha tenido hijos. Y sigue viviendo igual: a tope. Encima es de las que suelta todo lo que se le pasa por la cabeza… En eso se parece a la otra madre, la de Berta. Es como la compañera rebelde del instituto, que te afecta y te cambia la vida.

Riki

El compañero de trabajo de José Ramón. Otro al que, si no vieras todos los días, nunca le llamarías para quedar. De poca conversación y aburrida, se pasa el día junto a José Ramón, cuarenta horas semanales. Y a veces quedan los sábados. “Al final, le pillas el punto”, dice José Ramón.