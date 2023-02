Muere a los 28 años Jansen Panettiere, actor de 'The Walking Dead' y hermano de Hayden Panettiere

El actor Jansen Panettiere, que participó en The Walking Dead, murió el pasado domingo 19 de febrero. El estadounidense, hermano menor de la actriz Hayden Panettiere, falleció en Nueva York a los 28 años.

'The Walking Dead' revela el calendario para sus spin-offs: del final de 'Fear...' al estreno de 'Dead City' y 'Daryl Dixon'

Más

La noticia ha sido confirmada por la representante de Hayden, Kasey Kitchen, a varios medios locales, sin embargo, este no ha desvelado la causa de la muerte, ni otros detalles sobre este trágico suceso.

La falta del actor a una reunión, algo extraño en el intérprete, hizo sonar las alarmas, tal y como informa TMZ. Su entorno alertó a los servicios de emergencia, que acudieron a su domicilio, donde el cuerpo del joven fue hallado sin vida. La familia se encuentra a la espera de los resultados del examen toxicológico y de la autopsia para conocer más información sobre este trágico suceso.

Jasen Panettiere, miembro de una familia de actores

Jansen Panettiere nació el 25 de septiembre de 1994 en Palisades, Nueva York. Desde muy pronto, siguió los pasos de su hermana en el mundo de la actuación. Primero como actor de doblaje y, posteriormente, apareciendo en series como Even Stevens (2002), ficción de Disney Chanel protagonizada por un joven Shia Lebouf. En 2003, participó en la sitcom Hope & Faith y en el drama Third Watch.

Más tarde, prestó su voz para el personaje recurrente de Periwinkle en Blue's Clues, así como para otros títulos como 100 Things To Do Before Middle School, Robots, Ice Age: The Meltdown y The X's, entre otros.

Panettiere también formó parte del elenco de The Last Day of Summer, serie de Nickelodeon por la que estuvo nominado al Young Artist Award, The Babysitters, Major Crimes y The Walking Dead. Su último trabajo estrenado fue en la película Love and love en el año 2022 y ha formado parte de otros proyectos que aún se encuentran en fase de producción.

Jansen y su hermana Hayden trabajaron juntos para la película Tiger Cruise de Disney Channel en el año 2004. La actriz es popularmente conocida por sus papeles en Heroes y Nashville, así como en las películas de Scream. Ambos son hijos de Lesley R. Vogel, una famosa actriz de telenovelas.