Netflix desvela el título y la trama de la obra teatral basada en el universo de 'Stranger Things'

Stranger Things ampliará su universo más allá de Netflix con una obra teatral que fue anunciada en julio de 2022. Esta llevará por título The First Shadow y verá la luz a finales de este 2023 en Londres.

En verano, como ya recogimos, trascendió que los hermanos Duffer estaban trabajando en una nueva historia basada en su exitosa serie. Ahora, se ha sabido que está vivirá su gran puesta de largo en el Phoenix Theatre de la capital británica. La obra, como informa Deadline, cogerá el relevo de A Streetcar Named Desire de Paul Mescal.

La obra surge de una idea de los hermanos Duffer, junto a Kate Trefry, guionista de Stranger Things, y el reputado dramaturgo Jack Thorne, artífice del traslado de Harry Potter a los teatros con El legado maldito. Además, el guionista Stepthen Daldry, responsable de Billy Elliott y La lectora y de episodios de The Crown, dirigirá el espectáculo.

Así será 'The First Shadow'

The First Shadow contará los hechos que ocurrieron en Hawkins en 1959, 25 años antes de la historia que cuenta Stranger Things en su primera temporada. “El coche de un joven Jim no arranca, la hermana de Bob no se toma en serio su programa de radio y Joyce solo quiere graduarse y salir de la ciudad. Cuando llega el nuevo estudiante Henry Creel, su familia descubre que un nuevo comienzo no es tan fácil y que las sombras del pasado tienen un alcance muy largo”, reza la sinopsis oficial de la obra.

Cuentan que Daldry trabajó durante un año con ilusionistas para desarrollar trucos de magia y efectos especiales que alzaran a la obra teatral. “Colaborar con el brillante Stephen Daldry ha sido nada menos que inspirador, y Kate Trefry ha escrito una obra que a la vez es sorprendente, aterradora y conmovedora”, declararon los hermanos Duffer. “Conocerán a nuevos y entrañables personajes, así como a otros muy familiares, en un viaje al pasado que sienta las bases para el futuro de Stranger Things”, avanzaron.