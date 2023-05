Pedro Pascal confirma lo que se sospechaba: un actor le sustituye en 'The Mandalorian' y él pone la voz

Se confirma lo que se sospechaba: Pedro Pascal no siempre está bajo el traje de Din Djarin en The Mandalorian. El actor ha revelado que, tal y como sugerían muchos espectadores, hay alguien que le sustituye en buena parte de las escenas.

Amazon confirma la esperada renovación de 'Citadel', y presume de sus datos sin dar números

Más

A su personaje no se le ve la cara, la suele llevar oculta bajo el famoso casco metalizado, así que el intérprete chileno aprovechó esta circunstancia para delegar parte del trabajo.

En algunas de las secuencias en las que el Mandaloriano oculta su rostro, es otro actor quien está bajo la imponente armadura. Pascal simplemente aporta su voz.

Así lo ha reconocido en un evento organizado por The Hollywood Reporter, en el que se le preguntó por la circunstancia que hizo sospechar al público: ¿cómo es posible que Pedro Pascal haya podido combinar los rodajes de The Mandalorian y The Last of Us? La razón es sencilla.

“En muchas ocasiones”, dice, simplemente presta su voz a la popular serie de Disney+. Además, no soporta las asperezas de trabajar tanto tiempo con un vestuario tan complicado.

“Hubo muchos experimentos llevando el traje y, francamente, mi cuerpo no estaba preparado para llevarlo cuatro meses”, reconoce. Lo hizo en multitud de ocasiones porque así lo requería el guion, especialmente cuando se quita el casco y deja al descubierto su identidad, pero con el tiempo se acabó encontrando una solución.

“Actué con el traje durante un tiempo significativo, pero ahora hemos encontrado una mejor solución [que otro actor le sustituya] y eso me ha permitido poder hacer cosas nuevas”, añade el intérprete, que acaba de estrenar su nuevo trabajo (Extraña forma de vida) bajo la dirección de Pedro Almodóvar.

Preguntado por el trabajo que desempeñan Brendan Wayne y Lateef Crowder –los actores que le sustituyen bajo el traje–, Pascal se muestra conforme y prefiere obviar esas pequeñas manías que le llevarían a fijarse en detalles insignificantes: “Creo que es fantástico”.

El hecho de que Pedro Pascal aparezca oculto bajo la máscara en la mayor parte de las escenas de The Mandalorian provocó un cambio en las normas de los Globos de Oro.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que es quien concede estos galardones, decidió puntualizar que “las actuaciones únicamente de voz no son elegibles en ninguna categoría de actuación”, por lo que Pascal no podría ser nominado si no se le veía la cara en alguna de las escenas.