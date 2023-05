Pedro Pascal recuerda la infección en el ojo que sufrió por complacer a los fans de 'Juego de tronos'

De plena actualidad por el estreno en salas de Extraña forma de vida, Pedro Pascal acaba de revelar una consecuencia nada positiva de su fulgurante popularidad y, sobre todo, de su carácter empático con los fans. El actor chileno recuerda que acabó con una infección ocular a causa de sus continuos encuentros con fans de Juego de tronos deseosos de emular una específica escena de su personaje, Oberyn.

El ahora protagonista de The Last of Us y The Mandalorian lo contaba en un reciente coloquio con otros protagonistas televisivos de la temporada para The Hollywood Reporter. “Recuerdo, hace tiempo, que por Juego de tronos y la manera en que mi personaje moría... A la gente le encantaba hacerse selfis con sus pulgares en mis ojos. Al principio, me sentía tan orgulloso y contento del éxito que tuvo el personaje ¡que les dejaba!”.

“Y luego recuerdo que acabé teniendo una infección en el ojo”, añade. Kieran Culkin, presente en la mesa redonda por su trabajo en Succession, reía ante la anécdota: “Eso es tener mucha confianza [en los fans]”.

Oberyn, el primer gran papel de Pedro Pascal

Oberyn Martell sirvió para que Pascal, que llevaba años bregándose como secundario en televisión, se aupara al estrellato. El personaje aparecía en la cuarta temporada de la adaptación de la saga creada por George RR Martin en HBO. Su muerte tenía lugar en el octavo episodio de dicha tanda, La Montaña y la Víbora, después de que “La Montaña” (Hafþór Júlíus Björnsson) le reventara los ojos y quebrase literalmente su cabeza con sus manos desnudas.

Desde entonces, su popularidad no ha hecho más que crecer, especialmente en internet. Ahora ejerce simultáneamente como protagonista de The Mandalorian, donde encarna a Din Djarin, y de The Last of Us, donde es Joe. Después de haber trabajado a las órdenes de Almodóvar en el corto Extraña forma de vida, a Pascal le espera ahora otra gran superproducción, la largamente anunciada de Gladiator, de nuevo dirigida por Ridley Scott.