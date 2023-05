La productora de Álvaro Morte cierra un acuerdo exclusivo con Sony Pictures TV para desarrollar series en inglés

Álvaro Morte sigue acumulando hitos tras convertirse en una estrella internacional gracias a su papel protagonista en La casa de papel (Netflix). Esta vez, el éxito del gaditano no se debe sólo a su trabajo como actor, sino a las labores que realiza de forma paralela como empresario. Y es que Álvaro Morte ha firmado un contrato de producción de varios años con Sony Pictures Television para el lanzamiento de series a través de 300 pistolas, compañía de teatro madrileña que fundó junto a su esposa Blanca Clemente.

Netflix anuncia 'Clanes', nueva serie sobre narcotráfico con Clara Lago y Tamar Novas

Más

El contrato prevé que la pareja se encargue del desarrollo de ficciones con guiones en inglés para Sony Pictures Televisión, tal y como informa Variety. Morte y Clemente ejercerán como productores a través de 300 pistolas y tendrán acceso a los equipos de desarrollo del gigante americano, que actuará como socio exclusivo de producción y distribución de los proyectos llevados a cabo bajo el acuerdo.

“Estamos encantados de anunciar este acuerdo, que vemos como el comienzo de una colaboración fructífera y continua. El perfil de Álvaro ha crecido exponencialmente en los últimos años al protagonizar éxitos mundiales como La casa de papel y La rueda del tiempo”, declara al citado medio Brendan Fitzgerald, vicepresidente sénior de coproducciones internacionales de Sony Pictures Television.

“Ha ganado reconocimiento mundial como actor principalmente en producciones en español. Este acuerdo lo establecerá como productor de series en inglés. Estamos emocionados de que vea a Sony Pictures como el socio perfecto para la próxima etapa de su viaje”, ha añadido Fizgerald.

Morte celebra su nueva andadura profesional

Por su parte, Álvaro Morte también ha celebrado esta nueva aventura profesional: “Hace un tiempo que con 300 Pistolas, nuestra compañía de teatro, Blanca Clemente y yo queríamos dar el salto al mundo de la producción y desarrollo de ficción audiovisual. Y qué mejor que hacerlo con alguien como Sony Pictures Television”, ha señalado el andaluz.

“La consistencia, confianza y tranquilidad que nos brinda esta alianza nos llena de entusiasmo para enfrentar todos los procesos creativos que están por venir. Desde el principio, el flujo de ideas, la alineación en los objetivos y el trabajo conjunto con Brendan y su equipo han sido no solo gratificantes, sino muy agradables. ¡Me da en la nariz que lo vamos a pasar muy bien!”, ha concluido Morte.

Álvaro Morte ha vivido en los últimos años un meteórico ascenso en su carrera profesional. Su papel de El Profesor en La casa de papel (Netflix) le dio la fama mundial y la posibilidad de participar en otros proyectos internacionales como The Head (Hulu Japón y HBO Asia), The Wheel of time (Amazon Prime Video) o Sin Límites (TVE, Amazon Prime Video). En cine, el pasado mes de febrero Morte se sumó al reparto de Immaculate, película en la que compartirá escenas con la estrella de Euphoria Sydney Sweeney. Ahora, con este acuerdo, el actor da un paso más, ampliando sus fronteras profesionales.