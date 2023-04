La protagonista de 'Sexo/Vida', crítica tras la cancelación: “Nunca voy a volver a trabajar para Netflix tras decir esto”

Este fin de semana se conoció la cancelación de Sexo/Vida, que no tendrá una tercera temporada en Netflix. Casi en paralelo, Sarah Shahi, protagonista de la ficción, ha querido mostrar su disconformidad con la nueva temporada y ha relatado el poco “apoyo” que asegura haber recibido.

De acuerdo a la plataforma de streaming, y así lo recoge Deadline, la ficción no ha sido cancelada. Simplemente llegó “a un cierre natural, concluyendo las historias de los personajes clave, cuyas relaciones llegan a una conclusión feliz”. Además, agregó que la compañía estaba “orgullosa del programa y del trabajo realizado por los productores, reparto y equipo”.

Sin embargo, a esta noticia se le suman las declaraciones de la protagonista de la ficción, quien en el podcast Not Skinny But Not Fat relató su disconformidad con cómo se llevó a cabo el trabajo durante el rodaje de la segunda temporada, estrenada el pasado 2 de marzo. “No conté con el apoyo que tuve en la primera temporada”.

“Nunca voy a volver a trabajar para Netflix después de decir todo esto”

“No voy a hablar mal [de la serie], pero definitivamente no recibí el mismo apoyo que en la primera temporada por parte de la gente involucrada”, comenzó relatando la actriz.Aunque no ha querido entrar en demasiados detalles, sí ha declarado que no estaba conforme con el material que estaba realizando. Por estas declaraciones, la actriz teme lo siguiente: “Nunca voy a volver a trabajar para Netflix después de decir todo esto, pero no puedo mentir”.

“En la segunda temporada, sentí que había más momentos que parecían artificiosos. Ese tipo de cosas siempre me resultan muy difíciles de leer... Pero yo no tenía que hacerlas. Los chicos lo hicieron. Hubo otras cosas que sentí que no podía entender, y fue un reto. Pero eso forma parte de lo que hago”, continuó en su explicación.

Tras ello, la intérprete dio una pista de lo que podría haber ocurrido durante el rodaje: “No siempre voy a llevarme bien o estar de acuerdo con un cineasta. No siempre me va a gustar lo que tengo que hacer o decir, pero ese es mi trabajo, hacerlo creíble”.

Sarah Shahi ya tiene nuevo proyecto ajeno a Netflix

Sin embargo, pese a sus temores, lo cierto es que la intérprete ya tiene acordado un nuevo proyecto. Se trata del piloto de Judgement, un drama de ABC a cargo del antiguo showrunner de Embrujadas, Joey Falco, y de 20th Television. En este la actriz ejercerá como protagonista, y como productora.

El proyecto se describe como de una ficción “que redefine el género al desarrollarse en dos líneas de tiempo”. Dentro de quince años, una mujer (Shahi) que está siendo examinada para un puesto en la Corte Suprema cuenta su experiencia en un destacado bufete de abogados de DC en 2023, donde lo único más controvertido que los casos fue su desordenada vida amorosa, atrapada entre dos hermanos enemistados. Ahora, con un asiento en la Corte Suprema en juego, todos sus secretos más oscuros corren el riesgo de salir a la luz, amenazando su nominación, su reputación y su matrimonio“, según informa Deadline.