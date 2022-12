Los protagonistas de 'Avatar', dispuestos para convertirla en serie: “Sería emocionante”

Con Avatar: El sentido del agua pendiente de estreno este viernes 16 de diciembre, los protagonistas de la ficción confirman su compromiso con el universo habitado por los Na'vi, y afirman estar abiertos a la posibilidad de realizar una serie.

James Cameron tiene previsto hacer hasta cinco películas, convirtiendo el largometraje inicial estrenado hace 13 años en toda una saga, de las que de momento tiene confirmado el estreno de dos.

A este hecho se le suman las declaraciones de los actores protagonistas, Sam Worthington y Zoe Saldaña, que en una entrevista para CulturaOcio han dicho lo siguiente: “Estaríamos dispuestos a hacer una serie”.

“Cuando más viejos nos hacemos y más escenas de acción tenemos que hacer, más tenemos que forzar nuestros cuerpos. Pero sí, es genial trabajar con James Cameron, sería una gran oportunidad y un placer trabajar con mi amigo”, manifiesta Worthington. Saldaña se suma a su compañero indicando que “sería emocionante”.

No obstante, el director disiente por el momento de esta opción, ya que asegura que la tecnología de la pequeña pantalla no está todavía lo suficientemente desarrollada: “Jim solo está limitado por su imaginación”, elogia Worthington. Pero, además del avance tecnológico, la otra gran condición para que Avatar no ponga punto y final antes de tiempo es su rendimiento inmediato en taquilla.

“Solo puedes confiar en que tenga un impacto en la gente”, comenta Saldaña. “La vimos la semana pasada por primera vez y aún estoy procesando lo que vi. Fue muy especial”, celebra.

Así ven 'Avatar: El sentido del agua' sus protagonistas

La nueva película indaga en las fortalezas de la familia, a la vez que amplía los horizontes de Pandora hasta lugares nunca antes vistos. “No hemos querido hacer un copia-pega de la original”, dice Worthington. “Queríamos expandir esta historia de amor. El progreso natural les ha dado hijos. Y luego hemos querido expandir Pandora, tener la oportunidad de hacerlo para el resto de la saga, con todo ese mundo, esa mitología y ese amor que guarda”, declara.

Para Saldaña, la historia de Avatar: El sentido del agua va mucho más allá. “Como especie tenemos esa necesidad innata de conectar y encontrar grupos donde sintamos que nos ven, donde pertenecemos”, expone la actriz. “¿Qué pasa con esta civilización, que parece ser mucho más primitiva y simple que los individuos occidentales? En realidad son la especie más evolucionada, y esa evolución les lleva a entender que, si no coexisten en armonía con el medio ambiente, corren el riesgo de convertirse en una especie obsoleta”, resume.

Por todo ello, Saldaña considera que la de Avatar es una historia que puede conectar con cualquier persona del mundo. “Avatar te va a hablar a muchos otros niveles. Habla de la identidad, de la añoranza, de refugiados, de medio ambiente, de la familia... Todos estos temas que, dependiendo de la persona, tendrá que elegir lo que más resuene”, sentencia la actriz.