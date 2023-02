El reality de 'El juego del calamar', cuestionado por los concursantes: “incompetencia”, “crueldad” y amaños

Si El juego del calamar les proporcionó alegrías continuas a Netflix con su primera temporada, su versión reality no hace sino provocar a la compañía quebraderos de cabeza antes de haberse estrenado. Después de ser señalado a cuenta de las malas condiciones de los concursantes de hace semanas, ahora diversos participantes hablan en términos muy negativos de la experiencia para la revista Rolling Stone.

El reality de 'El juego del calamar', señalado por las malas condiciones de los concursantes: "Era una zona de guerra"

“Es la cosa más cruel y mezquina por la que he pasado. Era como una carrera de caballos humana: nos trataban como caballos y la carrera estaba amañada”, afirma uno de los participantes a la citada revista, y recoge CulturaOcio. Este recalca que la mala experiencia no estaba relacionada con lo “extremo” del concepto, adaptado de la ficción, sino de una cuestión de “incompetencia”.

Condiciones “infrahumanas” de la producción

En cuanto a las malas prácticas, se hablan de condiciones “infrahumanas”, con concursantes sufriendo bajas temperaturas en un hangar durante hasta nueve horas, sin poder moverse en largos lapsos de tiempo y con médicos teniendo que intervenir. Netflix ya salió al paso de las informaciones reconociendo que tres personas requirieron de atención médica, pero defendió los estándares de seguridad de la producción.

No obstante, Rolling Stone afirma a través de sus fuentes que tanto la plataforma como las productoras responsables, Studio Lambert y The Garden, minimizaron la situación. “Estaba temblando, temblando como si estuviera en la cima del monte Everest y no llevara nada puesto”, afirmaba un participante de dicha prueba.

Según las fuentes que consultó la publicación, al menos 10 personas se desmayaron durante el juego a causa del frío. Una de ellas alega que los médicos tardaron en intervenir porque a los productores les preocupaba que se estropearan las tomas.

Supuestos amaños para favorecer a concursantes

Por otro lado, también se añaden acusaciones de supuestos amaños en la grabación. Se refieren a una prueba en la que se habría eliminado a un importante grupo de participantes que cruzó la línea de meta a tiempo tras revisar los productores la grabación.

De acuerdo a otra fuente, las reglas se cambiaban para dar cabida a casos dramáticos de concursantes: “Un chico estaba sentado en la línea de meta, estaba llorando, las cámaras lo enfocan y está esperando a su madre, que también participa. Agregaron más tiempo al reloj para que ella cruzara, porque era una de las que querían que siguiera”.

Todo esto hizo que algunos participantes bromearan refiriéndose al reality como Rigged Game (El juego amañado) en lugar de Squid Game. Por el momento, Netflix no ha respondido a estas declaraciones.