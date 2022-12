La Reina Sofía tendrá su propia serie de televisión, basada en las biografías de Pilar Eyre y Pilar Urbano

La vida de la Reina Sofía será llevada a la ficción a través de una serie que prepara Beta Fiction Spain. Así lo ha anunciado la nueva división española de Beta (centrada en producción de cine y televisión) durante el Content London 2022.

Según informa Cveintiuno, Mercedes Gamero y Pablo Nogueroles , directores de la filial, se han hecho con los derechos de dos biografías autorizadas sobre la figura de la emérita: La soledad de la Reina, de Pilar Eyre y La Reina muy de cerca, de Pilar Urbano. “Son los dos libros fundamentales. El de Pilar Urbano está basado en entrevistas que le hizo a la Reina, y el de Pilar Eyre lo escribió por su cuenta pero nunca tuvo ningún problema”, declaró Nogueroles en palabras al citado medio.

'Sofía, una mujer Real', título provisional

Sus creadores aseguran que la serie, cuyo título provisional es Sofía, una mujer Real, no tiene ninguna intención de generar polémica, sino que busca “quitar el foco de los Borbones” por primera vez y ponerlo sobre la madre de Felipe VI: “Una mujer que es madre, hija, hermana, abuela, nuera”, señalo Gamero.

“Creemos que falta ver la perspectiva de Sofía como mujer y como persona. Es una mujer que siempre ha puesto la monarquía por delante de todo, y en lo personal ha estado muy a la sombra. No ha hablado nunca. Y es una figura que también tiene sus luces y sus sombras, pero que es muy querida y respetada”, añadió Nogueroles.

El tono que se pretende conseguir es el de Atlantic Crossing, otra ficción de Beta Film sobre el tiempo que la princesa Marta de Noruega vivió en el exilio y su relación con Roosevelt.

El lado más desconocido de la reina Sofía

Nogueroles y Gamero destacan que en las biografías de Eyre y Urbano se revelan muchos aspectos sobre la vida de la Reina que el gran público desconoce. Juntos recuerdan que, por ejemplo, muy pocos saben que la exmonarca decidió ser vegetariana a los 30 años, ya que siempre se ha interesado por la defensa de los animales. “En una ocasión la invitaron a los toros y tuvo que ir, con Franco y Juan Carlos, y llevó gafas de sol. Tiempo después confesó que eran gafas opacas, no quiso ver nada”, rememoran los responsables de un proyecto aún en fase de desarrollo.

La ficción, que tiene visos de poder alargarse durante varias temporadas, intentará contar la historia de España a través de lo que le va ocurriendo a la Reina Sofía en momentos importantes de su vida.

Sofía, una mujer Real se suma a otro proyecto que Beta Fiction Spain está preparando sobre otro personaje importante de la historia de España. Se trata de una película, también en desarrollo, que adaptará el libro Pasionaria. La vida inesperada de Dolores Ibárruri, de Diego Díaz Alonso.

Pilar Eyre, por su parte, vuelve a intentar llevar al audiovisual uno de sus trabajos sobre la Casa Real después de la paralización del proyecto que Javier Olivares preparaba junto a The Mediapro Studio. Tal y como el propio Olivares desveló a verTele, su adaptación sobre la novela biográfica Yo, el Rey no había terminado de encontrar cadena, ni plataforma que se atreviese a comprarla. De momento, este es el caso de la serie sobre la Reina Sofía, cuyo destino final aún no se conoce.