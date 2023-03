Robert De Niro debutará como protagonista de una serie con 'Zero Day' en Netflix

Netflix ha oficializado la luz verde a Zero Day, la que será la primera serie de televisión protagonizada por Robert De Niro. El proyecto, que llevaba en desarrollo activo en la plataforma desde noviembre, se pone en marcha, con seis episodios para contar una historia de conspiraciones, informa Deadline.

Creada por Eric Newman (The Watcher, Narcos), Noah Oppenheim (Jackie) y el ganador del Pulitzer Michael S. Schmidt, y dirigida al completo por Leslie Linka Glatter (Homeland), la serie se formula como base una pregunta que está en la cabeza de cualquiera: cómo encontrar la verdad en un mundo en crisis, hecho pedazos por fuerzas que escapan a nuestro control. Más aún, en una era marcada por las teorías de las conspiraciones, Zero Day trata de cuestionar cuánto hay de creación nuestra de esas fuerzas, o si incluso esos condicionantes son producto de nuestra propia imaginación.

De Niro debuta como protagonista de una serie

Una sinopsis abstracta para un proyecto que contará con el propio De Niro implicado como productor ejecutivo. Si bien ha realizado puntuales intervenciones televisivas, siendo la más reciente la tv-movie de HBO The Wizard of Lies, en la que encarnó a Bernie Madoff, hasta el momento nunca había estado al frente de una serie.

Sigue los mismos pasos que otros veteranos actores de primera línea que han acabado por pasarse a la televisión en las últimas temporadas. Sin ir más lejos, Harrison Ford (con 1923 y Terapia sin filtro), Sylvester Stallone (Tulsa King) o Arnold Schwarzenegger, que también tiene su propia comedia de espías en Netflix, Fubar.

Con todo, ha cosechado cuatro nominaciones al Emmy, tanto como actor protagonista de miniserie o tv-movie (The Wizard of Lies en 2017), como actor invitado de comedia (Saturday Night Live en 2019) y como productor (por The Wizard of Lies y Así nos ven). Ganador de dos Oscars por El Padrino II y Toro salvaje, y nominado en otras cinco ocasiones, en los últimos años no ha hechos a trabajos principalmente alimenticios. Eso sí, dejando espacio para producciones de alto calibre como El irlandés, de nuevo a las órdenes de Scorsese, con quien ha vuelto a coincidir en la próxima Killers of the Flower Moon.