RTVE renueva su aplaudida 'Ser o no ser' por una temporada 2, para la que ficha a un nuevo talento español

RTVE ha iniciado el rodaje de de la segunda temporada de Ser o no ser, su serie juvenil para Playz. No había constancia hasta el momento de la decisión por la continuidad de la ficción, aunque no ha de extrañar habida cuenta del excelente recibimiento que tuvo en su estreno en 2022.

'Ser o no ser', otro acierto de RTVE en una serie delicada sobre lo difícil que es ser diferente

Producida en colaboración con Big Bang Media (THE MEDIAPRO STUDIO) y manteniendo a la creadora Coral Cruz como guionista, esta segunda entrega recuperará a Joel, el adolescente trans que sueña con convertirse en un gran intérprete al tiempo que se enfrenta a los retos emocionales y físicos de su transición.

Los seis nuevos episodios, estarán de nuevo dirigidos por Marta Pahissa, “apostando por un tratamiento luminoso y naturalista a la hora de retratar las diversas realidades de los jóvenes adolescentes”. Las grabaciones se prolongarán durante varias semanas en distintas localizaciones de la Ciudad Condal, como el barrio de Poble Sec y la playa de Barcelona.

Alicia Falcó, la novedad en el reparto

Ander Puig se mantiene así al frente de un reparto al que regresan los jóvenes Júlia Gibert, Berta Galo, Eduard Torres, Lion Armas, Enzo Oliver y Nil Carbonell, así como las adultas Emma Vilarasau, de nuevo como la profesora de interpretación Carmen, y Anna Alarcón, COMO la madre de Joel.

A ese elenco se suma ahora Alicia Falcó, prometedora actriz a la que hemos visto en cine con 13 exorcismos y Las buenas compañías. Dará vida a Bruna, una “nueva compañera muy cañera” que “desmontará el esquema de relaciones de la primera temporada”, explica Coral Cruz, creadora y guionista de la ficción.

“Aunque el final de la primera temporada resultaba suficientemente conclusivo, siempre tuve en mente una segunda que nos permitiera profundizar más en el viaje emocional de Joel”, explica Cruz. “Sin dejar de seguirle muy de cerca, esta segunda temporada deja más espacio al desarrollo de los conflictos internos del resto de personajes juveniles”.

El equipo creativo de la serie ha contado de nuevo con el asesoramiento profesional del educador y miembro del colectivo trans Damian Díaz.

Éxito de crítica y premios con su primera temporada

Ser o no ser tuvo un lustroso recorrido internacional con su primera temporada: fue reconocida con el premio a mejor ficción en los ODA 2022, recibió la mención especial Students Jury Special Prize en los Prix Italia 2022 y fue nominada a mejor serie de habla hispana en los prestigiosos GLAAD Awards 2022.

A ello hay que agregar las buenas palabras que despertó: terminó en el duodécimo puesto de los estrenos nacionales de 2022 según el ranking de verTele. Además, nuestro crítico Gabriel Arias Romero comentó lo siguiente: “Su propósito es vidente y lo único que en realidad merece la pena subrayar: educar la mirada de una sociedad que todavía no ha empatizado con las personas transexuales. La serie cumple su objetivo sobradamente y es, por lo tanto, otro éxito de la radiotelevisión pública en su 'coqueteo' con la audiencia más joven”.