La saga de acción 'Objetivo...' salta a la TV con una serie producida, pero no protagonizada, por Gerard Butler

La franquicia de películas Has Fallen salta a la televisión. La saga de acción protagonizada por Gerard Butler y compuesta por las cintas Objetivo: La Casa Blanca (Olympus Has Fallen), Objetivo: Londres (Londres Has Fallen) y Objetivo: Washington D.C. (Angel Has Fallen) comenzará a rodar a finales de mes la primera serie de su universo, Paris Has Fallen, según informa Deadline.

La ficción estará compuesta por 8 capítulos y tendrá como protagonista al actor y director francés Mathieu Kassovitz. El intérprete, conocido por su papel de Nino en Amélie, dará vida al personaje principal: Vincent, el oficial de seguridad de un ministro francés, el cual se ha convertido en el objetivo de un grupo terrorista liderado por el villano Jacob.

Vincent trabajará codo con codo con el agente Zara, del MI6, para proteger al ministro. Sin embargo, no lo tendrán fácil, pues sospechan que un miembro del servicio de seguridad está pasando información a Jacob, lo que explicaría por qué el villano siempre va un paso por delante en su objetivo de destruir París.

El citado medio señala que Gerard Butler podría hacer un cameo como el agente del servicio secreto estadounidense Mike Banning, aunque no está cerrado. Aun así, el actor está ligado a la serie a través de su compañía, Butler's G-Base, que produce Paris Has Fallen junto a StudioCanal y Millennium Media.

Howard Overman, creador de la serie Misfits, es el guionista principal de la serie. Y Oded Ruskin, que ha dirigido capítulos de ficciones como Absentia y No Man's Land, es el director. El rodaje comenzará el 30 de mayo en París y Londres.

La serie ya tiene ventana de emisión en países europeos como Francia (Canal+) y Alemania (ZDF), aunque se desconoce dónde se podrá ver en España. Las dos primeras películas de la saga Has Fallen están disponibles en Netflix, mientras que la tercera se puede ver en Movistar Plus+. Una cuarta entrega, Night Has Fallen, lleva años en desarrollo.