La segunda temporada de 'The last of us' está “a meses de comenzar”: “Es nuestro llamamiento a las armas”

The last of us prosigue con el desarrollo de su segunda temporada, y sus creadores, Neil Druckmann y Craig Mazin, avanzan algunos detalles de la nueva entrega y del inicio del rodaje.

'The Last of Us' ya tiene ubicación para el rodaje de su temporada 2 en HBO Max

Más

Las declaraciones han tenido lugar en un evento celebrado por Deadline, al cual se unieron los escritores de la serie para dar nuevas pistas sobre el trabajo que estaban realizando. Las primeras declaraciones vinieron por parte del creador de los videojuegos, que en la alfombra roja admitió que su “vida está siendo una locura. No sé cómo acabé aquí”. Tras lo que reconoció que todo “comenzó como un pequeño proyecto estudiantil, se convirtió en un videojuego y ahora es esta increíble serie de televisión”. “Estoy increíblemente agradecido de ser parte de este viaje”, añadió Druckmann.

Preguntado por el rodaje de la nueva entrega, afirmó que está “a meses, no a años, de comenzar”. Unas declaraciones que van en la línea de las de Pedro Pascal a Collider, que admitió que era “muy posible” que la filmación comenzase este mismo año.

Sin embargo, esta no tiene prevista ser la última entrega de la serie, ya que Craig Mazin declaró para IGN que “es una historia mucho más grande y más complicada. Es una historia preciosa. Necesita más de una temporada, eso seguro”.

“The Last of Us Part 2” is “more than a season’s worth of television” says showrunner Craig Mazin #TheLastofUs pic.twitter.com/hHILDAe1G5 — IGN (@IGN) 27 de enero de 2023

“Hubo mucha presión autoimpuesta porque 'The Last of Us' significa mucho para mí”

Con la nueva entrega, los creadores tendrán que hacer frente a las altas expectativas que les vienen impuestas tras el éxito y el buen recibimiento de la ficción, que probablemente se verá ampliado en la temporada de los premios Emmy. Ha sido sobre las expectativas a lo que también se ha referido Druckmann, que admite que “hubo mucha presión autoimpuesta porque The Last of Us significa mucho para mí y para el resto de los desarrolladores de Naughty Dog, que hicieron el juego y querían asegurarse de que lo hiciéramos bien [la serie]”.

Se muestra orgulloso del resultado, agradece todo el apoyo recibido, y añade que de cara a la nueva entrega “es importante replicar el proceso, cómo trabajamos Craig y yo, y cómo vamos a armar el programa. Hay algunos aprendizajes y cosas que creo que podemos mejorar aún más en la segunda temporada, pero la presión suele ser más autoimpuesta desde el exterior, así que quiero asegurarme de que terminemos con algo que, de nuevo, estemos orgullosos y que le haga justicia al juego anterior”.

Por sus declaraciones se espera que el dúo de escritores siga tomándose licencias creativas respecto al material original, y Mazin afirma que no van a cambiar su forma de trabajar. “Nuestro proceso funcionó. Trabajamos muy bien juntos. Nos adaptamos donde queríamos adaptarnos, y como queríamos adaptarnos. Nos mantuvimos cerca del material. A veces nos alejamos del material, pero ese proceso funcionó muy bien. Así que no estamos cambiando ese proceso en absoluto. Vamos a [continuar] esforzándonos en todo tipo de aspectos”, afirmó.

“Son nuestros actores los que van a tener que esforzarse aún más”

En la misma línea, el showrunner propone un gran desafío a sus intérpretes. “Son nuestros actores los que van a tener que esforzarse aún más. A medida que envejecen, a medida que pasa el tiempo, ¿qué significa eso para ellos físicamente en sus cuerpos?”, comentó. “¿Y cómo se mueven y cómo luchan? ¿Y qué sucede a medida que el mundo se vuelve más y más físico y peligroso?”, añadió a modo de reflexión, dejando caer que tendrán que trabajar su interpretación ajustándose al paso del tiempo.

Sobre el desafío que supone una nueva entrega de la ficción, Craig Mazin declaró que van “a impulsar la tecnología que usamos. Aprendimos mucho, particularmente respecto a los infectados y sobre cómo presentar mejor las escenas con ellos. Entonces, vamos a seguir elevando el listón. Ese es nuestro llamamiento a las armas”.

Además, fueron preguntados por el salto temporal de cinco años que se produce al pasar del primer al segundo videojuego, y si va a ser igual en la ficción. Sin embargo, los escritores se negaron a dar una respuesta, dejando la incógnita en el aire: “Podríamos contestar, pero no vamos a hacerlo. Es divertido mantener un poco el misterio y que la gente se lo pregunte. El proceso de adaptación ha sido prácticamente el mismo. Nos basaremos en gran medida en el material original y la gente puede sacar sus propias conclusiones”.