Seis series por el Día Mundial de la TV para conocerla “desde dentro”

Como cada 21 de noviembre desde hace 26 años, la televisión se viste de gala para celebrar su Día Mundial. Fue la ONU la que proclamó la efemérides en 1996 a fin de reivindicar este medio de comunicación de masas como la vía principal de difusión de información, y para tratar de concienciar sobre su trabajo responsable.

Desde verTele hemos acostumbrado a festejar año tras año esta cita, ya fuera pidiendo deseos de lo que debía ser, en efecto, este medio de comunicación, como poniendo en valor aquellas cosas que nos hacían enorgullecernos de trabajar en él (o escribiendo sobre él). Estamos más que habituados a informar no solo de lo que la televisión ofrece, sino también sobre lo que ocurre detrás de las cámaras, tratando de acercar no solo las tendencias de consumo, sino las éticas que rigen los platós, despachos y redacciones. Sin embargo, valga una jornada como esta para permitir un acercamiento, si queremos, más emocionante.

Uno que posibilitan una lista de ficciones que narrativizan o fantasean con las dinámicas que se dan detrás de la cámara. Partiendo de ese juego metatelevisivo, proponemos seis series de televisión sobre televisión -todas ellas fácilmente accesibles a través de catálogos de plataformas y operadoras- que nos muestran los desafíos de hacer televisión. De hacerla, además, con responsabilidad.

'The Morning Show'

Dónde verla: Apple TV+.

De qué va: el programa matinal más exitoso de la televisión estadounidense se ve sacudido cuando su presentador estrella, el querido y prestigioso Mitch Kessler, es acusado de abuso sexual. En ese momento, los cimientos del matinal empiezan a tambalearse por completo. Para Kessler y para sus compañeros, especialmente para la copresentadora del programa, Alex Levy, que queda en una posición incómoda no solo por lo que ocurrido con su amigo, sino por el fichaje de una nueva reportera, Bradley Jackson, cuya llegada representa los cambios que se avecinan en el matinal.

Por qué destaca: Con la tercera temporada en marcha, The Morning Show es el principal ejemplo actual que podemos encontrar en cuanto a ficción que mira de puertas adentro. Nuestro compañero Pedro Zárate la definió como “un disfrutable pasatiempo que tarda en explotar su potente universo”, haciendo hincapié en que va de menos a más pero que, llegado su punto álgido, se reivindica como una serie que mucho merece la pena.

'The Newsreader'

Dónde verla. Filmin y Cosmo On.

Así es la serie: Narra las complicadas vidas profesionales y personales de Helen Norville, presentadora estrella con reputación de difícil, y Dale Jennings, un joven reportero desesperado por convertirse en presentador del telediario. Emparejados durante tres meses, Helen y Dale cubrirán una extraordinaria serie de acontecimientos informativos que cambiarán el curso de la historia: la explosión del transbordador espacial Challenger, el revuelo generado por el cometa Halley, la crisis del SIDA o el desastroso accidente nuclear de Chernóbil. Aunque los comienzos de este dúo son desalentadores, pronto se creará un profundo vínculo entre ellos que dará un vuelco a sus vidas y transformará el tejido del informativo nocturno.

Por qué destaca: Definía nuestro compañero Gabriel Arias Romero este drama australiano como una “perita en dulce' para los amantes de las series sobre periodismo”, que engloba todas las fases del oficio con honestidad. Todo ello, a través de una pareja, a la que interpretan Sam Reid (Lambs of Fod) y Anna Torv (Fringe), cuyos propios problemas derivados de su exigente trabajo dan el componente emocional ideal para acompañar los tumultos históricos de la década que reflejan.

'The Newsroom'

Dónde verla: HBO Max. Puedes verla aquí.

De qué va: The Newsroom muestra los entresijos de News Night, reputado informativo de la cadena ficticia ACN. La serie se centra en las vidas delante y detrás de las cámaras de su ácido presentador, su nueva productora ejecutiva, el personal de la redacción y el jefe de la sección de noticias. Tras superar un agitado primer día juntos, el equipo se embarca en una misión patriótica, por no decir, quijotesca, para “ser fieles a la noticia” frente a obstáculos corporativos y comerciales, y sus propios enredos personales.

Por qué destaca: Por ser un nuevo ejemplo de la prosa afilada de Aaron Sorkin, que ya se acercó a las bambalinas de la televisión con Studio 60. Ambientada en una redacción de informativos, The Newsroom no solo plantea una lección de lo que debe ser el periodismo sino también de lo que debe ser la política y la ética en la industria misma.

'The Hour'

Dónde verla: Amazon Prime Video.

De qué va: The Hour sigue el día a día de un nuevo programa semanal de noticias de la BBC en 1956, durante la Guerra Fría. Se trata de un ambicioso formato encabezado por Freddie (reportero), Bel (productora) y Hector (presentador), que a su vez forman un triángulo amoroso lleno de tensiones acordes a la sociedad del momento. Sin embargo, sus vidas se complicarán aún más cuando Freddie descubra una conspiración del MI6 para encubrir mentiras y asesinatos del gobierno británico durante la crisis del Canal de Suez.

Por qué destaca: Como la anterior, por ser otra serie que aboca las dificultades para hacer periodismo especialmente en televisión, aunque en este caso con el hándicap de hacerlo en el Reino Unido de los años cincuenta, cuando el medio aún estaba en plena fase de crecimiento.

'Quiz'

Dónde verla: Movistar Plus+.

De qué va: Quiz narra la increíble historia real de Charles Ingram, un ex comandante del ejército británico que protagonizó un tremendo escándalo a comienzos de los años 2000, cuando fue acusado de hacer trampas para ganar 1 millón de libras en el recién creado concurso televisivo ¿Quién quiere ser millonario? La serie analiza cómo Ingram, su esposa y un cómplice presente durante el concurso, Tecwen Whittock, lograron burlar las reglas del programa antes de ser descubiertos y llevados ante la justicia.

Por qué destaca: Dejando de lado las secciones de informativos, Quiz permite abordar otro género televisivo, el de los concursos, abordando un escándalo en torno a un formato tan reconocido como ¿Quién quiere ser millonario? . “Quiz hará las delicias de cualquier amante de la televisión al que le brillen los ojos al descubrir un nuevo formato favorito. Porque la serie transmite, desde sus inicios, la pasión por crear un nuevo programa de cero, la dificultad porque alguien lo compre y el entusiasmo que se vuelca cuando lo hacen”, apuntó en su crítica nuestra compañera Paula Hergar.

'The Comeback'

Dónde verla: HBO.

De qué va: Lisa Kudrow interpreta a la actriz Valerie Cherish, una antigua estrella de la televisión que ahora, 10 años después de su momento de gloria, se encuentra tan desesperada por relanzar su carrera que acepta protagonizar un reality titulado The Comeback. Las cámaras del programa siguen a Valerie a todas partes mientras ella intenta conseguir un papel en una nueva telecomedia titulada Room and Bored. Con esta premisa, The Comeback muestra el disparatado mundo de la televisión, el estilo de vida en Beverly Hills y la valentía de una actriz que lucha por mantener su carrera y su vida personal a flote. Todo ello bajo el implacable escrutinio de las omnipresentes cámaras.

Por qué destaca: Jackie Strause, de New York Post, aseguró que era “una serie adelantada a su tiempo”. Lo cierto es que se adelantó a otras aclamadas ficciones que han abordado el mundo del espectáculo y del showbusiness televisivo como 30 Rock, contando para ello con una Lisa Kudrow luciéndose en solitario tras dejar atrás a Phoebe Buffay.